https://ria.ru/20220901/vizy-1813704665.html
Песков: приостановка ЕС облегченного визового режима затронет и европейцев
Песков: приостановка ЕС облегченного визового режима затронет и европейцев - РИА Новости, 01.09.2022
Песков: приостановка ЕС облегченного визового режима затронет и европейцев
Приостановка Евросоюзом облегченного визового режима с Россией затронет и европейцев, это очередное нелепое решение, продолжение абсурда, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:14
2022-09-01T13:14
2022-09-01T13:14
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_7e80af99c5dba784482503fa70cc2cc0.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Приостановка Евросоюзом облегченного визового режима с Россией затронет и европейцев, это очередное нелепое решение, продолжение абсурда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это плохо для россиян, потому что визу будет получать дольше и сложнее скорее всего. Мы не знаем точно, как это будет, но скорее всего будет дольше и сложнее", - сказал Песков, отвечая на вопрос о решении Евросоюза расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме для россиян."Конечно, введение в бездействие этого соглашения также сделает ситуацию более сложной и для европейцев. Поэтому это очередное нелепое решение в серии вот такого продолжающегося абсурда", - сообщил Песков.Также на вопрос, может ли быть симметричный ответ со стороны РФ, Песков ответил, что Москва "идет уверенно по тому пути, который наилучшим образом соответствует ее интересам".
https://ria.ru/20220901/lavrov-1813655023.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_024db6ca717d8afc413c9851f6ecda8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, санкции в отношении россии, дмитрий песков
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков
Песков: приостановка ЕС облегченного визового режима затронет и европейцев
Песков: приостановка ЕС облегченного визового режима с Россией затронет и европейцев
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Приостановка Евросоюзом облегченного визового режима с Россией затронет и европейцев, это очередное нелепое решение, продолжение абсурда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это плохо для россиян, потому что визу будет получать дольше и сложнее скорее всего. Мы не знаем точно, как это будет, но скорее всего будет дольше и сложнее", - сказал Песков, отвечая на вопрос о решении Евросоюза расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме для россиян.
"Конечно, введение в бездействие этого соглашения также сделает ситуацию более сложной и для европейцев. Поэтому это очередное нелепое решение в серии вот такого продолжающегося абсурда", - сообщил Песков.
Также на вопрос, может ли быть симметричный ответ со стороны РФ
, Песков ответил, что Москва
"идет уверенно по тому пути, который наилучшим образом соответствует ее интересам".