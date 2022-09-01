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Песков: приостановка ЕС облегченного визового режима затронет и европейцев - РИА Новости, 01.09.2022
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Песков: приостановка ЕС облегченного визового режима затронет и европейцев
Песков: приостановка ЕС облегченного визового режима затронет и европейцев - РИА Новости, 01.09.2022
Песков: приостановка ЕС облегченного визового режима затронет и европейцев
Приостановка Евросоюзом облегченного визового режима с Россией затронет и европейцев, это очередное нелепое решение, продолжение абсурда, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:14
2022-09-01T13:14
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Приостановка Евросоюзом облегченного визового режима с Россией затронет и европейцев, это очередное нелепое решение, продолжение абсурда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это плохо для россиян, потому что визу будет получать дольше и сложнее скорее всего. Мы не знаем точно, как это будет, но скорее всего будет дольше и сложнее", - сказал Песков, отвечая на вопрос о решении Евросоюза расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме для россиян."Конечно, введение в бездействие этого соглашения также сделает ситуацию более сложной и для европейцев. Поэтому это очередное нелепое решение в серии вот такого продолжающегося абсурда", - сообщил Песков.Также на вопрос, может ли быть симметричный ответ со стороны РФ, Песков ответил, что Москва "идет уверенно по тому пути, который наилучшим образом соответствует ее интересам".
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, дмитрий песков
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков
13:14 01.09.2022
 
Песков: приостановка ЕС облегченного визового режима затронет и европейцев

Песков: приостановка ЕС облегченного визового режима с Россией затронет и европейцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Приостановка Евросоюзом облегченного визового режима с Россией затронет и европейцев, это очередное нелепое решение, продолжение абсурда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это плохо для россиян, потому что визу будет получать дольше и сложнее скорее всего. Мы не знаем точно, как это будет, но скорее всего будет дольше и сложнее", - сказал Песков, отвечая на вопрос о решении Евросоюза расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме для россиян.
"Конечно, введение в бездействие этого соглашения также сделает ситуацию более сложной и для европейцев. Поэтому это очередное нелепое решение в серии вот такого продолжающегося абсурда", - сообщил Песков.
Также на вопрос, может ли быть симметричный ответ со стороны РФ, Песков ответил, что Москва "идет уверенно по тому пути, который наилучшим образом соответствует ее интересам".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
11:04
Лавров назвал политиков, которые хотят ограничить выдачу виз, жалкими
 
РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииДмитрий Песков
 
 
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