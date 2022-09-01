https://ria.ru/20220901/vizy-1813704665.html

Песков: приостановка ЕС облегченного визового режима затронет и европейцев

Песков: приостановка ЕС облегченного визового режима затронет и европейцев - РИА Новости, 01.09.2022

Песков: приостановка ЕС облегченного визового режима затронет и европейцев

Приостановка Евросоюзом облегченного визового режима с Россией затронет и европейцев, это очередное нелепое решение, продолжение абсурда, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:14

2022-09-01T13:14

2022-09-01T13:14

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Приостановка Евросоюзом облегченного визового режима с Россией затронет и европейцев, это очередное нелепое решение, продолжение абсурда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это плохо для россиян, потому что визу будет получать дольше и сложнее скорее всего. Мы не знаем точно, как это будет, но скорее всего будет дольше и сложнее", - сказал Песков, отвечая на вопрос о решении Евросоюза расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме для россиян."Конечно, введение в бездействие этого соглашения также сделает ситуацию более сложной и для европейцев. Поэтому это очередное нелепое решение в серии вот такого продолжающегося абсурда", - сообщил Песков.Также на вопрос, может ли быть симметричный ответ со стороны РФ, Песков ответил, что Москва "идет уверенно по тому пути, который наилучшим образом соответствует ее интересам".

https://ria.ru/20220901/lavrov-1813655023.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, дмитрий песков