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Пискарев: отказ США выдать визу Колокольцеву бьет по отношениям с Россией - РИА Новости, 01.09.2022
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Пискарев: отказ США выдать визу Колокольцеву бьет по отношениям с Россией
Пискарев: отказ США выдать визу Колокольцеву бьет по отношениям с Россией - РИА Новости, 01.09.2022
Пискарев: отказ США выдать визу Колокольцеву бьет по отношениям с Россией
Отказ США в выдаче визы главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву для участия в саммите глав МВД в ООН наносит ущерб двусторонним отношениям с Россией и... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T23:13
2022-09-01T23:13
сша
россия
оон
санкции в отношении россии
василий небензя
василий пискарев
владимир колокольцев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отказ США в выдаче визы главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву для участия в саммите глав МВД в ООН наносит ущерб двусторонним отношениям с Россией и международному сотрудничеству в противодействии преступности, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил ранее, что США сорвали участие Колокольцева в саммите глав МВД в ООН – российской делегации не выдали визы. По его словам, невыдача виз делегатам из отдельных государств противоречит принципу суверенного равенства и препятствует их эффективному участию в работе ООН."Соединенные Штаты продемонстрировали, что политическая конъюнктура для них важнее реальной борьбы с преступностью…, подобный демарш со стороны США наносит ущерб не только нашим двусторонним отношениям, но и международному сотрудничеству в сфере противодействия преступности, терроризму и распространению наркотиков", - приводит Telegram-канал комитета слова Пискарева.По его словам, осуждать терроризм и экстремизм на словах и поддерживать подобные движения в реальности, высказывать заботу о здоровье наркоманов и при этом поощрять наркопотребление стало уже фирменным стилем Соединенных Штатов."Отказ российской делегации в возможности обсудить с коллегами меры по противодействию преступности ещё показал истинное лицо политиков, которые сегодня принимают решения в администрации США", - добавил Пискарев.
https://ria.ru/20220901/oon-1813863333.html
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сша, россия, оон, санкции в отношении россии, василий небензя, василий пискарев, владимир колокольцев
США, Россия, ООН, Санкции в отношении России, Василий Небензя, Василий Пискарев, Владимир Колокольцев
23:13 01.09.2022
 
Пискарев: отказ США выдать визу Колокольцеву бьет по отношениям с Россией

Пискарев: отказ США в визе Колокольцеву бьет по отношениям и борьбе с преступностью

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкВасилий Пискарев
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отказ США в выдаче визы главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву для участия в саммите глав МВД в ООН наносит ущерб двусторонним отношениям с Россией и международному сотрудничеству в противодействии преступности, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил ранее, что США сорвали участие Колокольцева в саммите глав МВД в ООН – российской делегации не выдали визы. По его словам, невыдача виз делегатам из отдельных государств противоречит принципу суверенного равенства и препятствует их эффективному участию в работе ООН.
Денежные купюры США и американская виза - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 21:41
ООН продолжит работать с США над вопросом выдачи виз российским дипломатам
"Соединенные Штаты продемонстрировали, что политическая конъюнктура для них важнее реальной борьбы с преступностью…, подобный демарш со стороны США наносит ущерб не только нашим двусторонним отношениям, но и международному сотрудничеству в сфере противодействия преступности, терроризму и распространению наркотиков", - приводит Telegram-канал комитета слова Пискарева.
По его словам, осуждать терроризм и экстремизм на словах и поддерживать подобные движения в реальности, высказывать заботу о здоровье наркоманов и при этом поощрять наркопотребление стало уже фирменным стилем Соединенных Штатов.
"Отказ российской делегации в возможности обсудить с коллегами меры по противодействию преступности ещё показал истинное лицо политиков, которые сегодня принимают решения в администрации США", - добавил Пискарев.
Силовики нашли брошенный call-центр телефонных мошенников в Бердянске - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 12:15
Разгром call-центров на Украине позволил снизить IT-преступность в России
 
СШАРоссияООНСанкции в отношении РоссииВасилий НебензяВасилий ПискаревВладимир Колокольцев
 
 
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