https://ria.ru/20220901/viza-1813875544.html

Пискарев: отказ США выдать визу Колокольцеву бьет по отношениям с Россией

Пискарев: отказ США выдать визу Колокольцеву бьет по отношениям с Россией - РИА Новости, 01.09.2022

Пискарев: отказ США выдать визу Колокольцеву бьет по отношениям с Россией

Отказ США в выдаче визы главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву для участия в саммите глав МВД в ООН наносит ущерб двусторонним отношениям с Россией и... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T23:13

2022-09-01T23:13

2022-09-01T23:13

сша

россия

оон

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василий небензя

василий пискарев

владимир колокольцев

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отказ США в выдаче визы главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву для участия в саммите глав МВД в ООН наносит ущерб двусторонним отношениям с Россией и международному сотрудничеству в противодействии преступности, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил ранее, что США сорвали участие Колокольцева в саммите глав МВД в ООН – российской делегации не выдали визы. По его словам, невыдача виз делегатам из отдельных государств противоречит принципу суверенного равенства и препятствует их эффективному участию в работе ООН."Соединенные Штаты продемонстрировали, что политическая конъюнктура для них важнее реальной борьбы с преступностью…, подобный демарш со стороны США наносит ущерб не только нашим двусторонним отношениям, но и международному сотрудничеству в сфере противодействия преступности, терроризму и распространению наркотиков", - приводит Telegram-канал комитета слова Пискарева.По его словам, осуждать терроризм и экстремизм на словах и поддерживать подобные движения в реальности, высказывать заботу о здоровье наркоманов и при этом поощрять наркопотребление стало уже фирменным стилем Соединенных Штатов."Отказ российской делегации в возможности обсудить с коллегами меры по противодействию преступности ещё показал истинное лицо политиков, которые сегодня принимают решения в администрации США", - добавил Пискарев.

https://ria.ru/20220901/oon-1813863333.html

https://ria.ru/20220818/prestupnost-1810423855.html

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сша, россия, оон, санкции в отношении россии, василий небензя, василий пискарев, владимир колокольцев