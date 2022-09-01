13:06 01.09.2022 (обновлено: 13:20 01.09.2022)
Уголовное дело руководителей общины Виссариона рассмотрят в закрытом режиме
Уголовное дело против руководителей общины Виссариона рассмотрят в закрытом режиме
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОдин из руководителей "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион)
Один из руководителей "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион). Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 1 сен – РИА Новости. Уголовное дело в отношении руководителей религиозной общины Виссариона будет рассматриваться в закрытом режиме, сообщается на сайте Железнодорожного районного суда Новосибирска.
В четверг состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении руководителей религиозной общины Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.
"По итогам предварительного слушания судом вынесено постановление о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании, в удовлетворении ходатайства стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору, в соответствии со статьей 237 УПК РФ, отказано", - сообщает суд. Первое судебное заседание назначено на 13 сентября.
По данным следствия, Ведерников, Редькин и Тороп обвиняются в создании религиозного объединения, деятельность которого "сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью" и руководстве таким объединением, в причинении вреда здоровью различной степени тяжести, а Ведерников - в том числе в мошенничестве в особо крупном размере.
"Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название "Община единой веры", ее также называют общиной Виссариона) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре 2020 года Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".
В конце сентября 2020 года Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября 2020 года заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов края.