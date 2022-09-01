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СМИ: Польша, Финляндия и Прибалтика хотят ограничить для россиян въезд в ЕС - РИА Новости, 01.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220901/vezd-1813680575.html
СМИ: Польша, Финляндия и Прибалтика хотят ограничить для россиян въезд в ЕС
СМИ: Польша, Финляндия и Прибалтика хотят ограничить для россиян въезд в ЕС - РИА Новости, 01.09.2022
СМИ: Польша, Финляндия и Прибалтика хотят ограничить для россиян въезд в ЕС
Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия намерены ввести ограничения на национальном уровне для российских туристов, въезжающих на территорию ЕС наземным... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:06
2022-09-01T13:32
в мире
россия
латвия
литва
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
визы
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия намерены ввести ограничения на национальном уровне для российских туристов, въезжающих на территорию ЕС наземным транспортом, представители этих стран могут встретиться для обсуждения этих мер уже на следующей неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на двух неназванных европейских дипломатов."Страны Балтии будут стремиться ввести региональные ограничения для туристов из РФ, въезжающих в ЕС по суше, как и Польша с Финляндией. Представители этих стран намерены встретиться и обсудить меры уже на следующей неделе", - приводит агентство слова дипломатов.Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что на совете глав МИД ЕС была достигнута договоренность, что граничащие с РФ страны могли бы установить запрет на въезд россиянам по шенгенскими визам. По его словам, аннулировать одним решением 12 миллионов действующих виз, выданных гражданам России, "невозможно ни юридически, ни технически", к тому же "не все из этих 12 миллионов должны быть отозваны", поэтому Латвия вместе с другими странами будет синхронизировать решения и время их вступления в силу. При этом глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что на поиск решений может уйти несколько недель.В среду глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, но определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС.Ранее в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.Поездки между Россией и Евросоюзом значительно упростились в 2007 году, когда вступило в силу Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом. По соглашению были снижены визовые сборы, упрощены правила получения мультивиз, сокращен перечень необходимых документов и упразднены визы для дипломатов.
https://ria.ru/20220901/vizy-1813555841.html
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в мире, россия, латвия, литва, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, визы, туризм, новости - туризм, польша, финляндия, эстония, европа
В мире, Россия, Латвия, Литва, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции, Визы, Туризм, Новости - Туризм, Польша, Финляндия, Эстония, Европа, Туризм
12:06 01.09.2022 (обновлено: 13:32 01.09.2022)
 
СМИ: Польша, Финляндия и Прибалтика хотят ограничить для россиян въезд в ЕС

Bloomberg: Польша, Финляндия и Прибалтика хотят ограничить для россиян въезд по суше в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия намерены ввести ограничения на национальном уровне для российских туристов, въезжающих на территорию ЕС наземным транспортом, представители этих стран могут встретиться для обсуждения этих мер уже на следующей неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на двух неназванных европейских дипломатов.
"Страны Балтии будут стремиться ввести региональные ограничения для туристов из РФ, въезжающих в ЕС по суше, как и Польша с Финляндией. Представители этих стран намерены встретиться и обсудить меры уже на следующей неделе", - приводит агентство слова дипломатов.
Объединенный визовый центр международной компании VFS Global в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 08:00Туризм
Тяжелый "шенген": как теперь россиянам получать визы в Европу
Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что на совете глав МИД ЕС была достигнута договоренность, что граничащие с РФ страны могли бы установить запрет на въезд россиянам по шенгенскими визам. По его словам, аннулировать одним решением 12 миллионов действующих виз, выданных гражданам России, "невозможно ни юридически, ни технически", к тому же "не все из этих 12 миллионов должны быть отозваны", поэтому Латвия вместе с другими странами будет синхронизировать решения и время их вступления в силу. При этом глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что на поиск решений может уйти несколько недель.
В среду глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, но определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС.
Ранее в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
Поездки между Россией и Евросоюзом значительно упростились в 2007 году, когда вступило в силу Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом. По соглашению были снижены визовые сборы, упрощены правила получения мультивиз, сокращен перечень необходимых документов и упразднены визы для дипломатов.
Какие страны ЕС не выдают визы россиянамКакие страны ЕС не выдают визы россиянам
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