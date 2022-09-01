https://ria.ru/20220901/vekselberg-1813864470.html

Полиция вынесла коробки и сейфы из дома, якобы связанного с Вексельбергом

Полиция вынесла коробки и сейфы из дома, якобы связанного с Вексельбергом - РИА Новости, 01.09.2022

Полиция вынесла коробки и сейфы из дома, якобы связанного с Вексельбергом

Полиция вынесла пять коробок и два сейфа из дома на Парк-авеню в Нью-Йорке, который пресса связывает с олигархом Виктором Вексельбергом, передает корреспондент... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T21:51

2022-09-01T21:51

2022-09-01T21:54

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ООН, 1 сен - РИА Новости. Полиция вынесла пять коробок и два сейфа из дома на Парк-авеню в Нью-Йорке, который пресса связывает с олигархом Виктором Вексельбергом, передает корреспондент РИА Новости.Полиция погрузила всё в багажники. Часть машин с ними уже уехала.Телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники ранее сообщал, что сотрудники ФБР и полиции США в четверг провели обыски в двух зданиях в Нью-Йорке, связанных, по мнению властей, с бизнесменом Вексельбергом. Одно из них - высотный дом - находится на Парк-авеню на Манхэттене, другое – поместье - в Саутгемптоне.По информации источников телеканала, против Вексельберга в США не выдвинуто никаких обвинений, а действия правоохранителей - "обыски, обусловленные сохраняющимися санкциями". По итогам обысков объекты собственности не были арестованы, подчеркнули собеседники NBC.

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в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, манхэттен