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Полиция вынесла коробки и сейфы из дома, якобы связанного с Вексельбергом
Полиция вынесла коробки и сейфы из дома, якобы связанного с Вексельбергом - РИА Новости, 01.09.2022
Полиция вынесла коробки и сейфы из дома, якобы связанного с Вексельбергом
Полиция вынесла пять коробок и два сейфа из дома на Парк-авеню в Нью-Йорке, который пресса связывает с олигархом Виктором Вексельбергом, передает корреспондент... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T21:51
2022-09-01T21:51
2022-09-01T21:54
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ООН, 1 сен - РИА Новости. Полиция вынесла пять коробок и два сейфа из дома на Парк-авеню в Нью-Йорке, который пресса связывает с олигархом Виктором Вексельбергом, передает корреспондент РИА Новости.Полиция погрузила всё в багажники. Часть машин с ними уже уехала.Телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники ранее сообщал, что сотрудники ФБР и полиции США в четверг провели обыски в двух зданиях в Нью-Йорке, связанных, по мнению властей, с бизнесменом Вексельбергом. Одно из них - высотный дом - находится на Парк-авеню на Манхэттене, другое – поместье - в Саутгемптоне.По информации источников телеканала, против Вексельберга в США не выдвинуто никаких обвинений, а действия правоохранителей - "обыски, обусловленные сохраняющимися санкциями". По итогам обысков объекты собственности не были арестованы, подчеркнули собеседники NBC.
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в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, манхэттен
В мире, США, Федеральное бюро расследований США, Манхэттен
21:51 01.09.2022 (обновлено: 21:54 01.09.2022)
Полиция вынесла коробки и сейфы из дома, якобы связанного с Вексельбергом
Полиция США вынесла около пяти коробок и два сейфа из дома, предположительно Вексельберга