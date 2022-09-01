https://ria.ru/20220901/vef-1813607514.html

Чекунков: на ВЭФ обсудят соглашения по проектам на Курилах

Чекунков: на ВЭФ обсудят соглашения по проектам на Курилах - РИА Новости, 01.09.2022

Чекунков: на ВЭФ обсудят соглашения по проектам на Курилах

Иностранный бизнес проявлял интерес к преференциальному режиму и режиму территории опережающего развития (ТОР) на Курильских островах, на Восточном... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T06:38

2022-09-01T06:38

2022-09-01T06:38

экономика

владимир путин

курильские острова

владивосток

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Иностранный бизнес проявлял интерес к преференциальному режиму и режиму территории опережающего развития (ТОР) на Курильских островах, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) будут обсуждаться практические соглашения, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.По поручению президента России Владимира Путина на Курильских островах разработан особый преференциальный режим. Резиденты освобождены от налогов на прибыль, имущество, транспортного и земельного на 20 лет. Страховые взносы зафиксированы в размере 7,6%. Закон предоставляет налоговые льготы организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городских округов после 1 января 2022 года.Территория опережающего развития (ТОР) "Курилы", где установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, создана в 2017 году. Основная специализация ТОР — туризм и рыбопереработка. Объем заявленных инвестиций – 11,81 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220901/kurily-1813606852.html

курильские острова

владивосток

русский (остров)

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экономика, владимир путин, курильские острова, владивосток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет