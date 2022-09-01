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Чекунков: на ВЭФ обсудят соглашения по проектам на Курилах - РИА Новости, 01.09.2022
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Чекунков: на ВЭФ обсудят соглашения по проектам на Курилах
Чекунков: на ВЭФ обсудят соглашения по проектам на Курилах - РИА Новости, 01.09.2022
Чекунков: на ВЭФ обсудят соглашения по проектам на Курилах
Иностранный бизнес проявлял интерес к преференциальному режиму и режиму территории опережающего развития (ТОР) на Курильских островах, на Восточном... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T06:38
2022-09-01T06:38
экономика
владимир путин
курильские острова
владивосток
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Иностранный бизнес проявлял интерес к преференциальному режиму и режиму территории опережающего развития (ТОР) на Курильских островах, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) будут обсуждаться практические соглашения, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.По поручению президента России Владимира Путина на Курильских островах разработан особый преференциальный режим. Резиденты освобождены от налогов на прибыль, имущество, транспортного и земельного на 20 лет. Страховые взносы зафиксированы в размере 7,6%. Закон предоставляет налоговые льготы организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городских округов после 1 января 2022 года.Территория опережающего развития (ТОР) "Курилы", где установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, создана в 2017 году. Основная специализация ТОР — туризм и рыбопереработка. Объем заявленных инвестиций – 11,81 миллиарда рублей.
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курильские острова
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экономика, владимир путин, курильские острова, владивосток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет
Экономика, Владимир Путин, Курильские острова, Владивосток, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет
06:38 01.09.2022
 
Чекунков: на ВЭФ обсудят соглашения по проектам на Курилах

Чекунков: на ВЭФ обсудят соглашения с иностранным бизнесом по проектам на Курилах

© Фото : Фонд РосконгрессВосточный экономический форум
Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : Фонд Росконгресс
Восточный экономический форум. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Иностранный бизнес проявлял интерес к преференциальному режиму и режиму территории опережающего развития (ТОР) на Курильских островах, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) будут обсуждаться практические соглашения, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.
"Ожидаем, что ВЭФ увеличит интерес иностранных инвесторов (к преференциальному режиму и ТОР на Курилах – ред.). В рамках инвестсессий у нас были иностранные гости, проявляли достаточно живой интерес. Сейчас ВЭФ нам поможет этот интерес конвертировать в практические соглашения", - сказал Чекунков.
По поручению президента России Владимира Путина на Курильских островах разработан особый преференциальный режим. Резиденты освобождены от налогов на прибыль, имущество, транспортного и земельного на 20 лет. Страховые взносы зафиксированы в размере 7,6%. Закон предоставляет налоговые льготы организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городских округов после 1 января 2022 года.
Территория опережающего развития (ТОР) "Курилы", где установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, создана в 2017 году. Основная специализация ТОР — туризм и рыбопереработка. Объем заявленных инвестиций – 11,81 миллиарда рублей.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 06:12
На Курилах в рамках преференциального режима появилось восемь резидентов
 
ЭкономикаВладимир ПутинКурильские островаВладивостокРусский (остров)Дальневосточный федеральный университет
 
 
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