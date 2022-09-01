Чекунков: на ВЭФ обсудят соглашения по проектам на Курилах
Чекунков: на ВЭФ обсудят соглашения с иностранным бизнесом по проектам на Курилах
© Фото : Фонд РосконгрессВосточный экономический форум
© Фото : Фонд Росконгресс
Восточный экономический форум. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Иностранный бизнес проявлял интерес к преференциальному режиму и режиму территории опережающего развития (ТОР) на Курильских островах, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) будут обсуждаться практические соглашения, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.
"Ожидаем, что ВЭФ увеличит интерес иностранных инвесторов (к преференциальному режиму и ТОР на Курилах – ред.). В рамках инвестсессий у нас были иностранные гости, проявляли достаточно живой интерес. Сейчас ВЭФ нам поможет этот интерес конвертировать в практические соглашения", - сказал Чекунков.
По поручению президента России Владимира Путина на Курильских островах разработан особый преференциальный режим. Резиденты освобождены от налогов на прибыль, имущество, транспортного и земельного на 20 лет. Страховые взносы зафиксированы в размере 7,6%. Закон предоставляет налоговые льготы организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городских округов после 1 января 2022 года.
Территория опережающего развития (ТОР) "Курилы", где установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, создана в 2017 году. Основная специализация ТОР — туризм и рыбопереработка. Объем заявленных инвестиций – 11,81 миллиарда рублей.