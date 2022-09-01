https://ria.ru/20220901/uscherb-1813855302.html

Ущерб от взрывов в Новофедоровке и под Джанкоем превысил 700 миллионов

Ущерб от взрывов в Новофедоровке и под Джанкоем превысил 700 миллионов - РИА Новости, 01.09.2022

Ущерб от взрывов в Новофедоровке и под Джанкоем превысил 700 миллионов

Предварительная сумма ущерба после взрывов в Новофедоровке и в селе Майском под Джанкоем в Крыму составляет 700 миллионов рублей, сообщил глава республики... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T20:51

2022-09-01T20:51

2022-09-01T20:51

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джанкой

россия

миллет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Предварительная сумма ущерба после взрывов в Новофедоровке и в селе Майском под Джанкоем в Крыму составляет 700 миллионов рублей, сообщил глава республики Сергей Аксёнов."Общий объем ущерба, который мы в правительство РФ направили, составляет более 700 миллионов рублей", - сказал Аксенов в эфире канала "Миллет".По его словам, в результате взрывов пострадало более 4,5 тысяч человек, 1367 человек уже получили компенсации, более 1 тысячи получили по 10 тысяч рублей.По данным Минобороны РФ, на аэродроме под Новофедоровкой в Крыму 9 августа сдетонировали боеприпасы. От разлета осколков погиб местный житель, два человека было ранено, многие дома получили повреждения. Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло 16 августа в воинской части в районе села Майское под Джанкоем в Крыму. МО сообщило, что причиной стала диверсия. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел.

https://ria.ru/20220831/krym-1813369616.html

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происшествия, джанкой, россия, миллет