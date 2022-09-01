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В Париже открывается выставка Бахрушинского музея о Галине Улановой - РИА Новости, 01.09.2022
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Культура
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В Париже открывается выставка Бахрушинского музея о Галине Улановой
В Париже открывается выставка Бахрушинского музея о Галине Улановой - РИА Новости, 01.09.2022
В Париже открывается выставка Бахрушинского музея о Галине Улановой
Первым партнерским проектом Бахрушинского музея и Российского духовно-культурного православного центра в Париже стала выставка о балерине Галине Улановой "Душа... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:00
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культура
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париж
франция
большой театр
галина уланова
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Первым партнерским проектом Бахрушинского музея и Российского духовно-культурного православного центра в Париже стала выставка о балерине Галине Улановой "Душа движения – движение души", которая пройдет с 1 по 30 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Она добавила, что фондовое собрание Бахрушинского музея – это не только национальное достояние, но и часть общемировой культуры. А выставка, посвященная Улановой, положит начало дальнейшим совместным проектам, демонстрирующим богатство русского творческого наследия за пределами России.В галерее фотопроекта будет представлено более 80 снимков в формате цифровых копий с оригиналов из архивов музея и фотографа Большого театра Михаила Логвинова, запечатлевших балерину.Выставочный проект включен в программу Европейских дней культурного наследия министерства культуры Франции, которые пройдут 17-18 сентября.
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новости культуры, россия, париж, франция, большой театр, галина уланова, знаменитости, звезды, выставки, балет, искусство
Культура, Новости культуры, Россия, Париж, Франция, Большой театр, Галина Уланова, Знаменитости, звезды, Выставки, Балет, Искусство
11:00 01.09.2022 (обновлено: 11:19 01.09.2022)
 
В Париже открывается выставка Бахрушинского музея о Галине Улановой

В Париже открывают выставку Бахрушинского музея о балерине Улановой

© Государственный центральный театральный музей имени А. А. БахрушинаГалина Уланова в роли Джульетты, 1940-е. Фотограф Э.З. Лесов
Галина Уланова в роли Джульетты, 1940-е. Фотограф Э.З. Лесов
© Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Первым партнерским проектом Бахрушинского музея и Российского духовно-культурного православного центра в Париже стала выставка о балерине Галине Улановой "Душа движения – движение души", которая пройдет с 1 по 30 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

"Сегодня особенно важно продолжить развивать перекрестные культурно-гуманитарные проекты России и Франции", – сказала директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

Она добавила, что фондовое собрание Бахрушинского музея – это не только национальное достояние, но и часть общемировой культуры. А выставка, посвященная Улановой, положит начало дальнейшим совместным проектам, демонстрирующим богатство русского творческого наследия за пределами России.
В галерее фотопроекта будет представлено более 80 снимков в формате цифровых копий с оригиналов из архивов музея и фотографа Большого театра Михаила Логвинова, запечатлевших балерину.
Выставочный проект включен в программу Европейских дней культурного наследия министерства культуры Франции, которые пройдут 17-18 сентября.
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