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В Париже открывается выставка Бахрушинского музея о Галине Улановой

В Париже открывается выставка Бахрушинского музея о Галине Улановой - РИА Новости, 01.09.2022

В Париже открывается выставка Бахрушинского музея о Галине Улановой

Первым партнерским проектом Бахрушинского музея и Российского духовно-культурного православного центра в Париже стала выставка о балерине Галине Улановой "Душа... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:00

2022-09-01T11:00

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Первым партнерским проектом Бахрушинского музея и Российского духовно-культурного православного центра в Париже стала выставка о балерине Галине Улановой "Душа движения – движение души", которая пройдет с 1 по 30 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Она добавила, что фондовое собрание Бахрушинского музея – это не только национальное достояние, но и часть общемировой культуры. А выставка, посвященная Улановой, положит начало дальнейшим совместным проектам, демонстрирующим богатство русского творческого наследия за пределами России.В галерее фотопроекта будет представлено более 80 снимков в формате цифровых копий с оригиналов из архивов музея и фотографа Большого театра Михаила Логвинова, запечатлевших балерину.Выставочный проект включен в программу Европейских дней культурного наследия министерства культуры Франции, которые пройдут 17-18 сентября.

https://ria.ru/20220822/efremov-1811371869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, париж, франция, большой театр, галина уланова, знаменитости, звезды, выставки, балет, искусство