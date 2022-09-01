https://ria.ru/20220901/ulanova-1813242054.html
В Париже открывается выставка Бахрушинского музея о Галине Улановой
В Париже открывается выставка Бахрушинского музея о Галине Улановой - РИА Новости, 01.09.2022
В Париже открывается выставка Бахрушинского музея о Галине Улановой
Первым партнерским проектом Бахрушинского музея и Российского духовно-культурного православного центра в Париже стала выставка о балерине Галине Улановой "Душа... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:00
2022-09-01T11:00
2022-09-01T11:19
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Первым партнерским проектом Бахрушинского музея и Российского духовно-культурного православного центра в Париже стала выставка о балерине Галине Улановой "Душа движения – движение души", которая пройдет с 1 по 30 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Она добавила, что фондовое собрание Бахрушинского музея – это не только национальное достояние, но и часть общемировой культуры. А выставка, посвященная Улановой, положит начало дальнейшим совместным проектам, демонстрирующим богатство русского творческого наследия за пределами России.В галерее фотопроекта будет представлено более 80 снимков в формате цифровых копий с оригиналов из архивов музея и фотографа Большого театра Михаила Логвинова, запечатлевших балерину.Выставочный проект включен в программу Европейских дней культурного наследия министерства культуры Франции, которые пройдут 17-18 сентября.
https://ria.ru/20220822/efremov-1811371869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, россия, париж, франция, большой театр, галина уланова, знаменитости, звезды, выставки, балет, искусство
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11:00 01.09.2022 (обновлено: 11:19 01.09.2022)
В Париже открывается выставка Бахрушинского музея о Галине Улановой
В Париже открывают выставку Бахрушинского музея о балерине Улановой
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Первым партнерским проектом Бахрушинского музея и Российского духовно-культурного православного центра в Париже стала выставка о балерине Галине Улановой "Душа движения – движение души", которая пройдет с 1 по 30 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Сегодня особенно важно продолжить развивать перекрестные культурно-гуманитарные проекты России и Франции", – сказала директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.
Она добавила, что фондовое собрание Бахрушинского музея – это не только национальное достояние, но и часть общемировой культуры. А выставка, посвященная Улановой, положит начало дальнейшим совместным проектам, демонстрирующим богатство русского творческого наследия за пределами России.
В галерее фотопроекта будет представлено более 80 снимков в формате цифровых копий с оригиналов из архивов музея и фотографа Большого театра Михаила Логвинова, запечатлевших балерину.
Выставочный проект включен в программу Европейских дней культурного наследия министерства культуры Франции, которые пройдут 17-18 сентября.