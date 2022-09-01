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Украина перестанет существовать в границах 1991 года, заявил Аксенов - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813869008.html
Украина перестанет существовать в границах 1991 года, заявил Аксенов
Украина перестанет существовать в границах 1991 года, заявил Аксенов - РИА Новости, 01.09.2022
Украина перестанет существовать в границах 1991 года, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что Украина в ее границах 1991 года не будет более существовать, но завершение специальной военной операции станет лишь... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T22:22
2022-09-01T23:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
киев
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что Украина в ее границах 1991 года не будет более существовать, но завершение специальной военной операции станет лишь первым этапом ее демилитаризации."Украина в границах 1991 года больше существовать не будет, можно это назвать как угодно, наверное, полная ликвидация украинской государственности. При этом то, что останется после капитуляции украинских властей, конечно, будет взято в оборот странами НАТО. Конечно, они не оставят свою агрессивную политику", - сказал Аксенов в эфире канала "Миллет".На территориях, которые останутся под контролем властей в Киеве, будет создаваться враждебный России анклав, считает он."Уверен, что на оставшихся территориях они попытаются создать враждебный анклав для России, максимально постараются укрепить границы этих территорий и максимально попытаются продолжать создавать проблемы, дестабилизировать ситуацию, влиять на ход адаптации освобожденных территорий. То есть, по сути, победа части проведения СВО это будет прохождение первого этапа демилитаризации Украины. Поэтому будут длиться политические процессы, в которых надо будет держать руку на пульсе и работать над тем, чтобы под боком у нас не вырос новый враг в более серьезном обличии ", - сказал Аксенов.
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в мире, украина, россия, нато, киев, сергей аксенов (политик), республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, Киев, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
22:22 01.09.2022 (обновлено: 23:38 01.09.2022)
 
Украина перестанет существовать в границах 1991 года, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов: Украина перестанет существовать в границах 1991 года

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что Украина в ее границах 1991 года не будет более существовать, но завершение специальной военной операции станет лишь первым этапом ее демилитаризации.
"Украина в границах 1991 года больше существовать не будет, можно это назвать как угодно, наверное, полная ликвидация украинской государственности. При этом то, что останется после капитуляции украинских властей, конечно, будет взято в оборот странами НАТО. Конечно, они не оставят свою агрессивную политику", - сказал Аксенов в эфире канала "Миллет".
На территориях, которые останутся под контролем властей в Киеве, будет создаваться враждебный России анклав, считает он.
"Уверен, что на оставшихся территориях они попытаются создать враждебный анклав для России, максимально постараются укрепить границы этих территорий и максимально попытаются продолжать создавать проблемы, дестабилизировать ситуацию, влиять на ход адаптации освобожденных территорий. То есть, по сути, победа части проведения СВО это будет прохождение первого этапа демилитаризации Украины. Поэтому будут длиться политические процессы, в которых надо будет держать руку на пульсе и работать над тем, чтобы под боком у нас не вырос новый враг в более серьезном обличии ", - сказал Аксенов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:17Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТОКиевСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
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