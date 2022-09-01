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Украина перестанет существовать в границах 1991 года, заявил Аксенов
Украина перестанет существовать в границах 1991 года, заявил Аксенов - РИА Новости, 01.09.2022
Украина перестанет существовать в границах 1991 года, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что Украина в ее границах 1991 года не будет более существовать, но завершение специальной военной операции станет лишь... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T22:22
2022-09-01T22:22
2022-09-01T23:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
киев
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что Украина в ее границах 1991 года не будет более существовать, но завершение специальной военной операции станет лишь первым этапом ее демилитаризации."Украина в границах 1991 года больше существовать не будет, можно это назвать как угодно, наверное, полная ликвидация украинской государственности. При этом то, что останется после капитуляции украинских властей, конечно, будет взято в оборот странами НАТО. Конечно, они не оставят свою агрессивную политику", - сказал Аксенов в эфире канала "Миллет".На территориях, которые останутся под контролем властей в Киеве, будет создаваться враждебный России анклав, считает он."Уверен, что на оставшихся территориях они попытаются создать враждебный анклав для России, максимально постараются укрепить границы этих территорий и максимально попытаются продолжать создавать проблемы, дестабилизировать ситуацию, влиять на ход адаптации освобожденных территорий. То есть, по сути, победа части проведения СВО это будет прохождение первого этапа демилитаризации Украины. Поэтому будут длиться политические процессы, в которых надо будет держать руку на пульсе и работать над тем, чтобы под боком у нас не вырос новый враг в более серьезном обличии ", - сказал Аксенов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, нато, киев, сергей аксенов (политик), республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, Киев, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
22:22 01.09.2022 (обновлено: 23:38 01.09.2022)
Украина перестанет существовать в границах 1991 года, заявил Аксенов
Глава Крыма Аксенов: Украина перестанет существовать в границах 1991 года