https://ria.ru/20220901/ukraina-1813803246.html

Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы на полмиллиарда крон

Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы на полмиллиарда крон - РИА Новости, 01.09.2022

Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы на полмиллиарда крон

Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы на сумму около 500 миллионов шведских крон (около 46,4 миллиона долларов) в рамках седьмого пакета помощи,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:35

2022-09-01T17:35

2022-09-01T17:35

специальная военная операция на украине

в мире

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швеция

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы на сумму около 500 миллионов шведских крон (около 46,4 миллиона долларов) в рамках седьмого пакета помощи, говорится в заявлении на сайте правительства страны."Седьмой пакет шведской поддержки состоит из артиллерийских боеприпасов на сумму около 500 миллионов шведских крон", - говорится в заявлении. Сообщается, что эти боеприпасы совместимы с используемыми в настоящее время артиллерийскими системами и могут быть использованы сразу после поставки.Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявила, что Швеция выделяет Украине новый пакет военной и экономической помощи примерно в 100 миллионов долларов США. Она пояснила, что половина из выделяемых средств - 500 миллионов крон - представляет собой пакет военной помощи Киеву. Андерссон отметила, что данный пакет помощи отвечает ранее полученным запросам со стороны Украины. Вторая часть направлена на поддержку украинской экономики.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220823/politika-1811399393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, швеция, ситуация в днр и лнр