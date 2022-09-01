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Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы на полмиллиарда крон - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813803246.html
Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы на полмиллиарда крон
Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы на полмиллиарда крон - РИА Новости, 01.09.2022
Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы на полмиллиарда крон
Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы на сумму около 500 миллионов шведских крон (около 46,4 миллиона долларов) в рамках седьмого пакета помощи,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:35
2022-09-01T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швеция
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы на сумму около 500 миллионов шведских крон (около 46,4 миллиона долларов) в рамках седьмого пакета помощи, говорится в заявлении на сайте правительства страны."Седьмой пакет шведской поддержки состоит из артиллерийских боеприпасов на сумму около 500 миллионов шведских крон", - говорится в заявлении. Сообщается, что эти боеприпасы совместимы с используемыми в настоящее время артиллерийскими системами и могут быть использованы сразу после поставки.Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявила, что Швеция выделяет Украине новый пакет военной и экономической помощи примерно в 100 миллионов долларов США. Она пояснила, что половина из выделяемых средств - 500 миллионов крон - представляет собой пакет военной помощи Киеву. Андерссон отметила, что данный пакет помощи отвечает ранее полученным запросам со стороны Украины. Вторая часть направлена на поддержку украинской экономики.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, швеция, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швеция, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:35 01.09.2022
 
Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы на полмиллиарда крон

Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы более чем на 46 миллионов долларов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтокгольм
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы на сумму около 500 миллионов шведских крон (около 46,4 миллиона долларов) в рамках седьмого пакета помощи, говорится в заявлении на сайте правительства страны.
"Седьмой пакет шведской поддержки состоит из артиллерийских боеприпасов на сумму около 500 миллионов шведских крон", - говорится в заявлении. Сообщается, что эти боеприпасы совместимы с используемыми в настоящее время артиллерийскими системами и могут быть использованы сразу после поставки.
Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявила, что Швеция выделяет Украине новый пакет военной и экономической помощи примерно в 100 миллионов долларов США. Она пояснила, что половина из выделяемых средств - 500 миллионов крон - представляет собой пакет военной помощи Киеву. Андерссон отметила, что данный пакет помощи отвечает ранее полученным запросам со стороны Украины. Вторая часть направлена на поддержку украинской экономики.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Финляндии Саули Ниинисте, президент США Джо Байден и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время заявления для прессы по итогам встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 08:00
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