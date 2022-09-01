Рейтинг@Mail.ru
На Украине начали создавать антироссийский анклав, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813794844.html
На Украине начали создавать антироссийский анклав, заявил Путин
На Украине начали создавать антироссийский анклав, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2022
На Украине начали создавать антироссийский анклав, заявил Путин
Владимир Путин рассказал о создании антироссийского анклава на Украине, который угрожает России, поэтому сейчас там проводится специальная военная операция,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:15
2022-09-01T23:39
россия
украина
донбасс
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807298291_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_17787cafbec72d77da6bb3656d9f2cf0.jpg
КАЛИНИНГРАД, 1 сен — РИА Новости. Владимир Путин рассказал о создании антироссийского анклава на Украине, который угрожает России, поэтому сейчас там проводится специальная военная операция, чтобы защитить и жителей Донбасса, и жителей России."На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране, поэтому ребята наши, которые воюют там, защищают жителей Донбасса и саму Россию. Безусловно, это заслуживает всяческой поддержки со стороны общества. Это очень важно. И со стороны молодых людей. Потому что ребята, которые воюют там, рискуют своим здоровьем, а многие погибают. Они должны понимать, за что они отдают свою жизнь — за Россию и за людей, которые на Донбассе живут", — сказал он.Один из участников открытого урока "Разговор о важном" озвучил идею создать сайт с реальными документами в электронном виде для изучения истории."То о чем вы говорите дело важное... должно быть подтверждено достоверными материалами. Эта достоверность должна быть обеспечена. Мы поработаем на этот счет", — заверил президент.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области, всю Херсонскую область, а также часть Харьковской области, где организовали новую администрацию. Она создала четыре районных управления с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На освобожденных территориях идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813781280.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807298291_170:0:2563:1795_1920x0_80_0_0_3c7fbb1ca391635d1ba6a447a3b32fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донбасс, владимир путин
Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин
17:15 01.09.2022 (обновлено: 23:39 01.09.2022)
 
На Украине начали создавать антироссийский анклав, заявил Путин

Президент Путин назвал целью спецоперации ликвидацию антироссийского анклава на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 1 сен — РИА Новости. Владимир Путин рассказал о создании антироссийского анклава на Украине, который угрожает России, поэтому сейчас там проводится специальная военная операция, чтобы защитить и жителей Донбасса, и жителей России.
"На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране, поэтому ребята наши, которые воюют там, защищают жителей Донбасса и саму Россию. Безусловно, это заслуживает всяческой поддержки со стороны общества. Это очень важно. И со стороны молодых людей. Потому что ребята, которые воюют там, рискуют своим здоровьем, а многие погибают. Они должны понимать, за что они отдают свою жизнь — за Россию и за людей, которые на Донбассе живут", — сказал он.
Один из участников открытого урока "Разговор о важном" озвучил идею создать сайт с реальными документами в электронном виде для изучения истории.
"То о чем вы говорите дело важное... должно быть подтверждено достоверными материалами. Эта достоверность должна быть обеспечена. Мы поработаем на этот счет", — заверил президент.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области, всю Херсонскую область, а также часть Харьковской области, где организовали новую администрацию. Она создала четыре районных управления с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На освобожденных территориях идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
Я аж рот открыл – Путин о своей реакции на рассказ о преподавании истории на Украине - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 16:42
Путин рассказал, как его поразил рассказ о преподавании истории на Украине
 
РоссияУкраинаДонбассВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала