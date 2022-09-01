17:15 01.09.2022 (обновлено: 23:39 01.09.2022)
На Украине начали создавать антироссийский анклав, заявил Путин
Президент Путин назвал целью спецоперации ликвидацию антироссийского анклава на Украине
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 1 сен — РИА Новости. Владимир Путин рассказал о создании антироссийского анклава на Украине, который угрожает России, поэтому сейчас там проводится специальная военная операция, чтобы защитить и жителей Донбасса, и жителей России.
"На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране, поэтому ребята наши, которые воюют там, защищают жителей Донбасса и саму Россию. Безусловно, это заслуживает всяческой поддержки со стороны общества. Это очень важно. И со стороны молодых людей. Потому что ребята, которые воюют там, рискуют своим здоровьем, а многие погибают. Они должны понимать, за что они отдают свою жизнь — за Россию и за людей, которые на Донбассе живут", — сказал он.
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"То о чем вы говорите дело важное... должно быть подтверждено достоверными материалами. Эта достоверность должна быть обеспечена. Мы поработаем на этот счет", — заверил президент.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области, всю Херсонскую область, а также часть Харьковской области, где организовали новую администрацию. Она создала четыре районных управления с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На освобожденных территориях идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.