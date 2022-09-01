https://ria.ru/20220901/ukraina-1813794844.html

На Украине начали создавать антироссийский анклав, заявил Путин

На Украине начали создавать антироссийский анклав, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2022

На Украине начали создавать антироссийский анклав, заявил Путин

Владимир Путин рассказал о создании антироссийского анклава на Украине, который угрожает России, поэтому сейчас там проводится специальная военная операция,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:15

2022-09-01T17:15

2022-09-01T23:39

россия

украина

донбасс

владимир путин

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КАЛИНИНГРАД, 1 сен — РИА Новости. Владимир Путин рассказал о создании антироссийского анклава на Украине, который угрожает России, поэтому сейчас там проводится специальная военная операция, чтобы защитить и жителей Донбасса, и жителей России."На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране, поэтому ребята наши, которые воюют там, защищают жителей Донбасса и саму Россию. Безусловно, это заслуживает всяческой поддержки со стороны общества. Это очень важно. И со стороны молодых людей. Потому что ребята, которые воюют там, рискуют своим здоровьем, а многие погибают. Они должны понимать, за что они отдают свою жизнь — за Россию и за людей, которые на Донбассе живут", — сказал он.Один из участников открытого урока "Разговор о важном" озвучил идею создать сайт с реальными документами в электронном виде для изучения истории."То о чем вы говорите дело важное... должно быть подтверждено достоверными материалами. Эта достоверность должна быть обеспечена. Мы поработаем на этот счет", — заверил президент.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области, всю Херсонскую область, а также часть Харьковской области, где организовали новую администрацию. Она создала четыре районных управления с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На освобожденных территориях идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220901/ukraina-1813781280.html

россия

украина

донбасс

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россия, украина, донбасс, владимир путин