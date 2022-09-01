16:43 01.09.2022 (обновлено: 17:09 01.09.2022)
Путин заявил, что Украина начала войну против соотечественников
Путин заявил, что украинские власти начали войну против соотечественников
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Кто-то считает, что происходит агрессия со стороны России, но задача РФ - прекратить войну, развязанную украинскими властями, против соотечественников на Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все считают, что какая-то агрессия со стороны России происходит сегодня. Никто не понимает и не знает, что после государственного переворота на Украине в 2014 году жители Донецка, Луганска, Крыма - в значительной своей части, во всяком случае - не захотели признать результаты этого переворота", - сказал Путин в диалоге со школьниками на открытом уроке "Разговор о важном".
Он отметил, что против этих людей начали войну, и задача России - эту войну прекратить.
"Против них начали фактически войну. Восемь лет ее вели. И наша задача, наша миссия, миссия наших солдат, о которых вы упомянули, ополченцев Донбасса эту войну прекратить, защитить людей и, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране", - сказал Путин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.