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Путин заявил, что Украина начала войну против соотечественников - РИА Новости, 01.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813782805.html
Путин заявил, что Украина начала войну против соотечественников
Путин заявил, что Украина начала войну против соотечественников - РИА Новости, 01.09.2022
Путин заявил, что Украина начала войну против соотечественников
Кто-то считает, что происходит агрессия со стороны России, но задача РФ - прекратить войну, развязанную украинскими властями, против соотечественников на... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:43
2022-09-01T17:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Кто-то считает, что происходит агрессия со стороны России, но задача РФ - прекратить войну, развязанную украинскими властями, против соотечественников на Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин."Все считают, что какая-то агрессия со стороны России происходит сегодня. Никто не понимает и не знает, что после государственного переворота на Украине в 2014 году жители Донецка, Луганска, Крыма - в значительной своей части, во всяком случае - не захотели признать результаты этого переворота", - сказал Путин в диалоге со школьниками на открытом уроке "Разговор о важном".Он отметил, что против этих людей начали войну, и задача России - эту войну прекратить."Против них начали фактически войну. Восемь лет ее вели. И наша задача, наша миссия, миссия наших солдат, о которых вы упомянули, ополченцев Донбасса эту войну прекратить, защитить людей и, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране", - сказал Путин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220901/spetsoperatsiya-1813723866.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донбасс
16:43 01.09.2022 (обновлено: 17:09 01.09.2022)
 
Путин заявил, что Украина начала войну против соотечественников

Путин заявил, что украинские власти начали войну против соотечественников

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Кто-то считает, что происходит агрессия со стороны России, но задача РФ - прекратить войну, развязанную украинскими властями, против соотечественников на Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все считают, что какая-то агрессия со стороны России происходит сегодня. Никто не понимает и не знает, что после государственного переворота на Украине в 2014 году жители Донецка, Луганска, Крыма - в значительной своей части, во всяком случае - не захотели признать результаты этого переворота", - сказал Путин в диалоге со школьниками на открытом уроке "Разговор о важном".
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ВС России с начала спецоперации уничтожили 4663 украинских танка
Он отметил, что против этих людей начали войну, и задача России - эту войну прекратить.
"Против них начали фактически войну. Восемь лет ее вели. И наша задача, наша миссия, миссия наших солдат, о которых вы упомянули, ополченцев Донбасса эту войну прекратить, защитить людей и, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране", - сказал Путин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинРоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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