16:42 01.09.2022 (обновлено: 18:08 01.09.2022)
Путин рассказал, как его поразил рассказ о преподавании истории на Украине
Путин заявил, что жившие под властью Киева дети Донбасса считали Крымский мост фейком
КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о преподавании истории на Украине, он сказал, что дети из Донбасса не знали, что Крымский мост существует и думали, что это фейк.
"Вот я вчера разговаривал с министром просвещения, Сергеем Сергеевичем Кравцовым, он был и в Донецке, и на других территориях. Он мне вчера рассказывал: я, извините, рот открыл! Школьники не знали, что есть Крымский мост. Они считали, что это фейк", - сказал Путин на открытом уроке "Разговор о важном".
Также он заметил, что многие школьники на этих территориях даже не знали, что Россия и Украина входили в состав одного государства. "Они вообще даже не знали, что Украина и Россия входили в состав единого государства - Советского Союза. Они просто этого не знают. Вот им все так преподавали", - отметил Путин.
"Вот я вчера разговаривал с министром просвещения, Сергеем Сергеевичем Кравцовым, он был и в Донецке, и на других территориях. Он мне вчера рассказывал: я, извините, рот открыл! Школьники не знали, что есть Крымский мост. Они считали, что это фейк", - сказал Путин на открытом уроке "Разговор о важном".
Также он заметил, что многие школьники на этих территориях даже не знали, что Россия и Украина входили в состав одного государства. "Они вообще даже не знали, что Украина и Россия входили в состав единого государства - Советского Союза. Они просто этого не знают. Вот им все так преподавали", - отметил Путин.
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