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Путин рассказал, как его поразил рассказ о преподавании истории на Украине - РИА Новости, 01.09.2022
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Путин рассказал, как его поразил рассказ о преподавании истории на Украине
Путин рассказал, как его поразил рассказ о преподавании истории на Украине - РИА Новости, 01.09.2022
Путин рассказал, как его поразил рассказ о преподавании истории на Украине
Президент РФ Владимир Путин рассказал о преподавании истории на Украине, он сказал, что дети из Донбасса не знали, что Крымский мост существует и думали, что... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:42
2022-09-01T18:08
владимир путин
общество
образование - общество
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о преподавании истории на Украине, он сказал, что дети из Донбасса не знали, что Крымский мост существует и думали, что это фейк."Вот я вчера разговаривал с министром просвещения, Сергеем Сергеевичем Кравцовым, он был и в Донецке, и на других территориях. Он мне вчера рассказывал: я, извините, рот открыл! Школьники не знали, что есть Крымский мост. Они считали, что это фейк", - сказал Путин на открытом уроке "Разговор о важном".Также он заметил, что многие школьники на этих территориях даже не знали, что Россия и Украина входили в состав одного государства. "Они вообще даже не знали, что Украина и Россия входили в состав единого государства - Советского Союза. Они просто этого не знают. Вот им все так преподавали", - отметил Путин.
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украина
россия
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"Я аж рот открыл" – Путин о своей реакции на рассказ о преподавании истории на Украине
Президент России Владимир Путин сказал, что «аж рот открыл» от рассказа министра просвещения Сергея Кравцова о преподавании истории на Украине.
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владимир путин, общество, образование - общество, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Владимир Путин, Общество, Образование - Общество, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:42 01.09.2022 (обновлено: 18:08 01.09.2022)
 
Путин рассказал, как его поразил рассказ о преподавании истории на Украине

Путин заявил, что жившие под властью Киева дети Донбасса считали Крымский мост фейком

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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о преподавании истории на Украине, он сказал, что дети из Донбасса не знали, что Крымский мост существует и думали, что это фейк.

"Вот я вчера разговаривал с министром просвещения, Сергеем Сергеевичем Кравцовым, он был и в Донецке, и на других территориях. Он мне вчера рассказывал: я, извините, рот открыл! Школьники не знали, что есть Крымский мост. Они считали, что это фейк", - сказал Путин на открытом уроке "Разговор о важном".

Также он заметил, что многие школьники на этих территориях даже не знали, что Россия и Украина входили в состав одного государства. "Они вообще даже не знали, что Украина и Россия входили в состав единого государства - Советского Союза. Они просто этого не знают. Вот им все так преподавали", - отметил Путин.
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