https://ria.ru/20220901/ukraina-1813781280.html

Путин рассказал, как его поразил рассказ о преподавании истории на Украине

Путин рассказал, как его поразил рассказ о преподавании истории на Украине - РИА Новости, 01.09.2022

Путин рассказал, как его поразил рассказ о преподавании истории на Украине

Президент РФ Владимир Путин рассказал о преподавании истории на Украине, он сказал, что дети из Донбасса не знали, что Крымский мост существует и думали, что... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:42

2022-09-01T16:42

2022-09-01T18:08

владимир путин

общество

образование - общество

украина

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ситуация в днр и лнр

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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о преподавании истории на Украине, он сказал, что дети из Донбасса не знали, что Крымский мост существует и думали, что это фейк."Вот я вчера разговаривал с министром просвещения, Сергеем Сергеевичем Кравцовым, он был и в Донецке, и на других территориях. Он мне вчера рассказывал: я, извините, рот открыл! Школьники не знали, что есть Крымский мост. Они считали, что это фейк", - сказал Путин на открытом уроке "Разговор о важном".Также он заметил, что многие школьники на этих территориях даже не знали, что Россия и Украина входили в состав одного государства. "Они вообще даже не знали, что Украина и Россия входили в состав единого государства - Советского Союза. Они просто этого не знают. Вот им все так преподавали", - отметил Путин.

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я аж рот открыл" – Путин о своей реакции на рассказ о преподавании истории на Украине Президент России Владимир Путин сказал, что «аж рот открыл» от рассказа министра просвещения Сергея Кравцова о преподавании истории на Украине. 2022-09-01T16:42 true PT0M39S

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Кирилл Волков

владимир путин, общество, образование - общество, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр