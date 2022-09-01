https://ria.ru/20220901/ukraina-1813743641.html

В США рассказали, что станет с территорией Украины

В США рассказали, что станет с территорией Украины - РИА Новости, 01.09.2022

В США рассказали, что станет с территорией Украины

Украине уже не удастся вернуть потерянные территории, и Белый дом такой расклад устраивает, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:08

2022-09-01T15:08

2022-09-01T18:29

сша

в мире

украина

россия

специальная военная операция на украине

нато

сергей лавров

джо байден

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украине уже не удастся вернуть потерянные территории, и Белый дом такой расклад устраивает, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom."Никто и не говорил о возвращении каких-либо территорий. Киев не сможет этого сделать, это невозможно. <…> Я уверен, что Байден также осведомлен об этом", — отметил он.По словам военного, изначальная цель США заключалась в стремлении "навредить России". Вашингтон преследовал собственные интересы, поэтому Киев оказался в таком трудном положении."Россия правильно считает, что США стоят за всем. <…> Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться", — заключил Макгрегор.Белый дом отказывается от мирного урегулирования конфликта. И даже если украинцы вдруг захотят решить его путем дипломатии, Соединенные Штаты не разрешат им этого сделать, добавил он.Как ранее заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Киев саботирует переговорный процесс — отказывается от собственных предложений и устраивает провокации. На его позицию серьезно влияют западные политики, которые не раз призывали победить Россию "на поле боя". В таких условиях, по мнению Лаврова, в переговорах смысла нет, но Москва никогда не отказывалась от диалога.На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220823/zima-1811612752.html

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812729313.html

https://ria.ru/20220824/krym-1811944309.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

сша, в мире, украина, россия, нато, сергей лавров, джо байден