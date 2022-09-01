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В США рассказали, что станет с территорией Украины - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813743641.html
В США рассказали, что станет с территорией Украины
В США рассказали, что станет с территорией Украины - РИА Новости, 01.09.2022
В США рассказали, что станет с территорией Украины
Украине уже не удастся вернуть потерянные территории, и Белый дом такой расклад устраивает, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:08
2022-09-01T18:29
сша
в мире
украина
россия
специальная военная операция на украине
нато
сергей лавров
джо байден
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украине уже не удастся вернуть потерянные территории, и Белый дом такой расклад устраивает, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom."Никто и не говорил о возвращении каких-либо территорий. Киев не сможет этого сделать, это невозможно. &lt;…&gt; Я уверен, что Байден также осведомлен об этом", — отметил он.По словам военного, изначальная цель США заключалась в стремлении "навредить России". Вашингтон преследовал собственные интересы, поэтому Киев оказался в таком трудном положении."Россия правильно считает, что США стоят за всем. &lt;…&gt; Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться", — заключил Макгрегор.Белый дом отказывается от мирного урегулирования конфликта. И даже если украинцы вдруг захотят решить его путем дипломатии, Соединенные Штаты не разрешат им этого сделать, добавил он.Как ранее заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Киев саботирует переговорный процесс — отказывается от собственных предложений и устраивает провокации. На его позицию серьезно влияют западные политики, которые не раз призывали победить Россию "на поле боя". В таких условиях, по мнению Лаврова, в переговорах смысла нет, но Москва никогда не отказывалась от диалога.На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220823/zima-1811612752.html
https://ria.ru/20220829/ukraina-1812729313.html
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сша, в мире, украина, россия, нато, сергей лавров, джо байден
США, В мире, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, НАТО, Сергей Лавров, Джо Байден
15:08 01.09.2022 (обновлено: 18:29 01.09.2022)
 
В США рассказали, что станет с территорией Украины

Полковник США Макгрегор: Украина не сможет вернуться к прежним границам

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украине уже не удастся вернуть потерянные территории, и Белый дом такой расклад устраивает, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom.
"Никто и не говорил о возвращении каких-либо территорий. Киев не сможет этого сделать, это невозможно. <…> Я уверен, что Байден также осведомлен об этом", — отметил он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 16:32В мире
Украину ждет тяжелая зима, считает генсек НАТО
По словам военного, изначальная цель США заключалась в стремлении "навредить России". Вашингтон преследовал собственные интересы, поэтому Киев оказался в таком трудном положении.
"Россия правильно считает, что США стоят за всем. <…> Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться", — заключил Макгрегор.
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 08:00
Запад устал от Украины
Белый дом отказывается от мирного урегулирования конфликта. И даже если украинцы вдруг захотят решить его путем дипломатии, Соединенные Штаты не разрешат им этого сделать, добавил он.
Как ранее заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Киев саботирует переговорный процесс — отказывается от собственных предложений и устраивает провокации. На его позицию серьезно влияют западные политики, которые не раз призывали победить Россию "на поле боя". В таких условиях, по мнению Лаврова, в переговорах смысла нет, но Москва никогда не отказывалась от диалога.
На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 20:02
На "Крымской платформе" Запад единодушно пожелал украинцам погибнуть
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВ миреУкраинаРоссияНАТОСергей ЛавровДжо Байден
 
 
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