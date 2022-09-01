15:08 01.09.2022 (обновлено: 18:29 01.09.2022)
В США рассказали, что станет с территорией Украины
Полковник США Макгрегор: Украина не сможет вернуться к прежним границам
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украине уже не удастся вернуть потерянные территории, и Белый дом такой расклад устраивает, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom.
"Никто и не говорил о возвращении каких-либо территорий. Киев не сможет этого сделать, это невозможно. <…> Я уверен, что Байден также осведомлен об этом", — отметил он.
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По словам военного, изначальная цель США заключалась в стремлении "навредить России". Вашингтон преследовал собственные интересы, поэтому Киев оказался в таком трудном положении.
"Россия правильно считает, что США стоят за всем. <…> Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться", — заключил Макгрегор.
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Белый дом отказывается от мирного урегулирования конфликта. И даже если украинцы вдруг захотят решить его путем дипломатии, Соединенные Штаты не разрешат им этого сделать, добавил он.
Как ранее заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Киев саботирует переговорный процесс — отказывается от собственных предложений и устраивает провокации. На его позицию серьезно влияют западные политики, которые не раз призывали победить Россию "на поле боя". В таких условиях, по мнению Лаврова, в переговорах смысла нет, но Москва никогда не отказывалась от диалога.
На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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