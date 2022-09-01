https://ria.ru/20220901/ukraina-1813743191.html

Лукашенко ждет скорой развязки конфликта на Украине

Лукашенко ждет скорой развязки конфликта на Украине - РИА Новости, 01.09.2022

Лукашенко ждет скорой развязки конфликта на Украине

Скоро конфликт на Украине ждет развязка из-за растущего напряжения между президентом Владимиром Зеленским и военными, заявил белорусский лидер Александр... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:06

2022-09-01T15:06

2022-09-01T18:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

белоруссия

александр лукашенко

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 1 сен — РИА Новости. Скоро конфликт на Украине ждет развязка из-за растущего напряжения между президентом Владимиром Зеленским и военными, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на открытом онлайн-уроке для всех школ и вузов страны."Украину делят, там конфликт зреет между президентом и военными, только они могут рукой ударить и сказать: "Давайте договариваться — или Украину сотрут с лица земли". В ближайшее время развязка будет", — сказал он. По его мнению, сейчас свое слово должны сказать сами украинцы. "Президент там уже не скажет слово, все зависит в Украине уже не от президента — зависит от военных: они погибают там, они видят, что это бесперспективно", — подчеркнул Лукашенко.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1807884740.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр