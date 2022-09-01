https://ria.ru/20220901/ukraina-1813743191.html
Лукашенко ждет скорой развязки конфликта на Украине
Лукашенко ждет скорой развязки конфликта на Украине - РИА Новости, 01.09.2022
Лукашенко ждет скорой развязки конфликта на Украине
Скоро конфликт на Украине ждет развязка из-за растущего напряжения между президентом Владимиром Зеленским и военными, заявил белорусский лидер Александр... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:06
2022-09-01T15:06
2022-09-01T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 1 сен — РИА Новости. Скоро конфликт на Украине ждет развязка из-за растущего напряжения между президентом Владимиром Зеленским и военными, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на открытом онлайн-уроке для всех школ и вузов страны."Украину делят, там конфликт зреет между президентом и военными, только они могут рукой ударить и сказать: "Давайте договариваться — или Украину сотрут с лица земли". В ближайшее время развязка будет", — сказал он. По его мнению, сейчас свое слово должны сказать сами украинцы. "Президент там уже не скажет слово, все зависит в Украине уже не от президента — зависит от военных: они погибают там, они видят, что это бесперспективно", — подчеркнул Лукашенко.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:06 01.09.2022 (обновлено: 18:37 01.09.2022)
Лукашенко ждет скорой развязки конфликта на Украине
Лукашенко спрогнозировал скорую развязку конфликта между Зеленским и украинскими военными