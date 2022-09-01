Лукашенко заявил, что на Украине появились ростки фашизма
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что на Украине появились ростки фашизма
© Фото : Официальный сайт Президента Республики БеларусьПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время открытого урока "Историческая память - дорога в будущее"
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время открытого урока "Историческая память - дорога в будущее"
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине появились ростки фашизма в отношении русских.
Лукашенко 1 сентября проводит открытый онлайн-урок для всех школ и вузов страны.
"Денацификация - это пресечение этого фашизма в будущем и нацизма в настоящем, к чему Украина подошла. А сейчас уже можно сказать, что появились ростки поползновения фашизма в Украине, когда берется в руки оружие: бейте, режьте русских", - заявил Лукашенко во время урока.
Он отметил, что в феврале звал украинцев за стол переговоров и тогда сказал Владимиру Зеленому, что денацификация - это философский вопрос. Президент Белоруссии считает, что главной проблемой является демилитаризация Украины, чтобы НАТО не разместило в стране современное вооружение с ядерными боеголовками.
"Мы в этом вопросе поддерживаем Россию. Нужно сесть за стол переговоров, чтобы не было хуже, чтобы Украина, Беларусь, Прибалтика и прочие - даже поляки, Варшава - не превратились в театр военных действии и нас не стерли с лица земли", - подчеркнул Лукашенко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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