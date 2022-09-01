https://ria.ru/20220901/ukraina-1813740607.html

Лукашенко заявил, что на Украине появились ростки фашизма

Лукашенко заявил, что на Украине появились ростки фашизма - РИА Новости, 01.09.2022

Лукашенко заявил, что на Украине появились ростки фашизма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине появились ростки фашизма в отношении русских. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:58

2022-09-01T14:58

2022-09-01T14:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

белоруссия

россия

александр лукашенко

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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине появились ростки фашизма в отношении русских.Лукашенко 1 сентября проводит открытый онлайн-урок для всех школ и вузов страны.Он отметил, что в феврале звал украинцев за стол переговоров и тогда сказал Владимиру Зеленому, что денацификация - это философский вопрос. Президент Белоруссии считает, что главной проблемой является демилитаризация Украины, чтобы НАТО не разместило в стране современное вооружение с ядерными боеголовками."Мы в этом вопросе поддерживаем Россию. Нужно сесть за стол переговоров, чтобы не было хуже, чтобы Украина, Беларусь, Прибалтика и прочие - даже поляки, Варшава - не превратились в театр военных действии и нас не стерли с лица земли", - подчеркнул Лукашенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, белоруссия, россия, александр лукашенко