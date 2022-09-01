https://ria.ru/20220901/ukraina-1813735662.html
Лукашенко считает, что США будут воевать с Россией на Украине до последнего
Лукашенко считает, что США будут воевать с Россией на Украине до последнего - РИА Новости, 01.09.2022
Лукашенко считает, что США будут воевать с Россией на Украине до последнего
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине "непонятно, что будет": Россия не может проиграть, США не могут уйти. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:43
2022-09-01T14:43
2022-09-01T15:01
специальная военная операция на украине
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белоруссия
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине "непонятно, что будет": Россия не может проиграть, США не могут уйти."В Украине непонятно, что будет: Россия не может проиграть, Америка не может уйти. Они будут воевать с Россией до последнего. Посмотрите, гаубицы, потом РСЗО, сейчас истребители-невидимки они готовы туда поставлять. Боюсь, чтобы до ядерного оружия не дошло", - сказал Лукашенко в ходе открытого урока для школьников. При этом он считает, что украинский народ должен сказать свое слово.Лукашенко также напомнил, что фактически Польше дали управлять Украиной, вывозятся из страны жизненно важные ресурсы - продукты питания, чернозем.
https://ria.ru/20220803/kiev-1807066434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, белоруссия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Белоруссия, Александр Лукашенко, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:43 01.09.2022 (обновлено: 15:01 01.09.2022)
Лукашенко считает, что США будут воевать с Россией на Украине до последнего
Лукашенко заявил, что США не могут уйти с Украины и будут воевать с Россией до последнего