https://ria.ru/20220901/ukraina-1813735662.html

Лукашенко считает, что США будут воевать с Россией на Украине до последнего

Лукашенко считает, что США будут воевать с Россией на Украине до последнего - РИА Новости, 01.09.2022

Лукашенко считает, что США будут воевать с Россией на Украине до последнего

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине "непонятно, что будет": Россия не может проиграть, США не могут уйти. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:43

2022-09-01T14:43

2022-09-01T15:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

белоруссия

александр лукашенко

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg

МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине "непонятно, что будет": Россия не может проиграть, США не могут уйти."В Украине непонятно, что будет: Россия не может проиграть, Америка не может уйти. Они будут воевать с Россией до последнего. Посмотрите, гаубицы, потом РСЗО, сейчас истребители-невидимки они готовы туда поставлять. Боюсь, чтобы до ядерного оружия не дошло", - сказал Лукашенко в ходе открытого урока для школьников. При этом он считает, что украинский народ должен сказать свое слово.Лукашенко также напомнил, что фактически Польше дали управлять Украиной, вывозятся из страны жизненно важные ресурсы - продукты питания, чернозем.

https://ria.ru/20220803/kiev-1807066434.html

украина

россия

сша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, сша, белоруссия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр