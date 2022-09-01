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Лукашенко считает, что США будут воевать с Россией на Украине до последнего - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813735662.html
Лукашенко считает, что США будут воевать с Россией на Украине до последнего
Лукашенко считает, что США будут воевать с Россией на Украине до последнего - РИА Новости, 01.09.2022
Лукашенко считает, что США будут воевать с Россией на Украине до последнего
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине "непонятно, что будет": Россия не может проиграть, США не могут уйти. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:43
2022-09-01T15:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
белоруссия
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине "непонятно, что будет": Россия не может проиграть, США не могут уйти."В Украине непонятно, что будет: Россия не может проиграть, Америка не может уйти. Они будут воевать с Россией до последнего. Посмотрите, гаубицы, потом РСЗО, сейчас истребители-невидимки они готовы туда поставлять. Боюсь, чтобы до ядерного оружия не дошло", - сказал Лукашенко в ходе открытого урока для школьников. При этом он считает, что украинский народ должен сказать свое слово.Лукашенко также напомнил, что фактически Польше дали управлять Украиной, вывозятся из страны жизненно важные ресурсы - продукты питания, чернозем.
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в мире, украина, россия, сша, белоруссия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Белоруссия, Александр Лукашенко, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:43 01.09.2022 (обновлено: 15:01 01.09.2022)
 
Лукашенко считает, что США будут воевать с Россией на Украине до последнего

Лукашенко заявил, что США не могут уйти с Украины и будут воевать с Россией до последнего

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине "непонятно, что будет": Россия не может проиграть, США не могут уйти.
Украине непонятно, что будет: Россия не может проиграть, Америка не может уйти. Они будут воевать с Россией до последнего. Посмотрите, гаубицы, потом РСЗО, сейчас истребители-невидимки они готовы туда поставлять. Боюсь, чтобы до ядерного оружия не дошло", - сказал Лукашенко в ходе открытого урока для школьников. При этом он считает, что украинский народ должен сказать свое слово.
Лукашенко также напомнил, что фактически Польше дали управлять Украиной, вывозятся из страны жизненно важные ресурсы - продукты питания, чернозем.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАБелоруссияАлександр ЛукашенкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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