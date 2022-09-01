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Власти Финляндии предложили выделить 30 миллионов евро Украине - РИА Новости, 01.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813725740.html
Власти Финляндии предложили выделить 30 миллионов евро Украине
Власти Финляндии предложили выделить 30 миллионов евро Украине - РИА Новости, 01.09.2022
Власти Финляндии предложили выделить 30 миллионов евро Украине
Кабмин Финляндии предложил выделить 30 миллионов евро в бюджете 2023 года на поддержку Украины и 791 миллион на поддержку беженцев в стране, в том числе из... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:23
2022-09-01T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
финляндия
россия
правительство финляндии
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен — РИА Новости. Кабмин Финляндии предложил выделить 30 миллионов евро в бюджете 2023 года на поддержку Украины и 791 миллион на поддержку беженцев в стране, в том числе из Украины, следует из предложения правительства."На переговорах правительства по бюджету было решено выделить 30 миллионов евро на поддержку Украины, из которых 10 миллионов евро будут покрыты за счет существующих ассигнований аппарата министерства иностранных дел", - говорится в сообщении.Кроме этого, 791 миллион евро выделят на поддержку беженцев, в том числе из Украины.По данным на 30 августа, в Финляндии находятся 37 312 граждан Украины, запросивших в стране временное убежище из-за проводимой Россией специальной военной операции.
https://ria.ru/20220901/pobeda-1813601672.html
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в мире, украина, финляндия, россия, правительство финляндии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Финляндия, Россия, Правительство Финляндии
14:23 01.09.2022
 
Власти Финляндии предложили выделить 30 миллионов евро Украине

Правительство Финляндии предложило выделить 30 миллионов евро на поддержку Украины

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен — РИА Новости. Кабмин Финляндии предложил выделить 30 миллионов евро в бюджете 2023 года на поддержку Украины и 791 миллион на поддержку беженцев в стране, в том числе из Украины, следует из предложения правительства.
"На переговорах правительства по бюджету было решено выделить 30 миллионов евро на поддержку Украины, из которых 10 миллионов евро будут покрыты за счет существующих ассигнований аппарата министерства иностранных дел", - говорится в сообщении.
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Кроме этого, 791 миллион евро выделят на поддержку беженцев, в том числе из Украины.
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