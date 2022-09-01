https://ria.ru/20220901/ukraina-1813725740.html

Власти Финляндии предложили выделить 30 миллионов евро Украине

Власти Финляндии предложили выделить 30 миллионов евро Украине - РИА Новости, 01.09.2022

Власти Финляндии предложили выделить 30 миллионов евро Украине

Кабмин Финляндии предложил выделить 30 миллионов евро в бюджете 2023 года на поддержку Украины и 791 миллион на поддержку беженцев в стране, в том числе из... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:23

2022-09-01T14:23

2022-09-01T14:23

специальная военная операция на украине

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен — РИА Новости. Кабмин Финляндии предложил выделить 30 миллионов евро в бюджете 2023 года на поддержку Украины и 791 миллион на поддержку беженцев в стране, в том числе из Украины, следует из предложения правительства."На переговорах правительства по бюджету было решено выделить 30 миллионов евро на поддержку Украины, из которых 10 миллионов евро будут покрыты за счет существующих ассигнований аппарата министерства иностранных дел", - говорится в сообщении.Кроме этого, 791 миллион евро выделят на поддержку беженцев, в том числе из Украины.По данным на 30 августа, в Финляндии находятся 37 312 граждан Украины, запросивших в стране временное убежище из-за проводимой Россией специальной военной операции.

https://ria.ru/20220901/pobeda-1813601672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, финляндия, россия, правительство финляндии