https://ria.ru/20220901/ukraina-1813725740.html
Власти Финляндии предложили выделить 30 миллионов евро Украине
Власти Финляндии предложили выделить 30 миллионов евро Украине - РИА Новости, 01.09.2022
Власти Финляндии предложили выделить 30 миллионов евро Украине
Кабмин Финляндии предложил выделить 30 миллионов евро в бюджете 2023 года на поддержку Украины и 791 миллион на поддержку беженцев в стране, в том числе из... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:23
2022-09-01T14:23
2022-09-01T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
финляндия
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правительство финляндии
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен — РИА Новости. Кабмин Финляндии предложил выделить 30 миллионов евро в бюджете 2023 года на поддержку Украины и 791 миллион на поддержку беженцев в стране, в том числе из Украины, следует из предложения правительства."На переговорах правительства по бюджету было решено выделить 30 миллионов евро на поддержку Украины, из которых 10 миллионов евро будут покрыты за счет существующих ассигнований аппарата министерства иностранных дел", - говорится в сообщении.Кроме этого, 791 миллион евро выделят на поддержку беженцев, в том числе из Украины.По данным на 30 августа, в Финляндии находятся 37 312 граждан Украины, запросивших в стране временное убежище из-за проводимой Россией специальной военной операции.
https://ria.ru/20220901/pobeda-1813601672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Власти Финляндии предложили выделить 30 миллионов евро Украине
Правительство Финляндии предложило выделить 30 миллионов евро на поддержку Украины