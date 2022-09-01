14:02 01.09.2022 (обновлено: 15:22 01.09.2022)
ВС России уничтожили в Херсонской области взвод американских гаубиц М777
Минобороны России сообщило об уничтожении взвода американских гаубиц М777 под Херсоном
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российская авиация и артиллерия за сутки уничтожили шесть украинских штабов и взвод американских гаубиц М777 в районе села Андреевка в Херсонской области, сообщило Министерство обороны России.
"За сутки поражены четыре пункта управления, в том числе: 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Кутузовки Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 93-й механизированной бригады в районе Дмитровки Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 144 районах", — говорится в заявлении.
Кроме того, российские войска уничтожили огневой взвод американских гаубиц М777 в районе Андреевки, а также два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах Часов Яр и Артемовск в ДНР.
Сейчас оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины, добавили в ведомстве.
21 августа, 08:00Как ядерное оружие обеспечит победу России на Украине
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предупреждал, что поставки Западом оружия Украине только затягивают конфликт, а любые грузы с вооружением становятся законной целью для ВКС.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв Херсон, Мелитополь и Бердянск, отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.