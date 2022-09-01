https://ria.ru/20220901/ukraina-1813718375.html

ВС России уничтожили в Херсонской области взвод американских гаубиц М777

ВС России уничтожили в Херсонской области взвод американских гаубиц М777 - РИА Новости, 01.09.2022

ВС России уничтожили в Херсонской области взвод американских гаубиц М777

Российская авиация и артиллерия за сутки уничтожили шесть украинских штабов и взвод американских гаубиц М777 в районе села Андреевка в Херсонской области,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:02

2022-09-01T14:02

2022-09-01T15:22

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

украина

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российская авиация и артиллерия за сутки уничтожили шесть украинских штабов и взвод американских гаубиц М777 в районе села Андреевка в Херсонской области, сообщило Министерство обороны России."За сутки поражены четыре пункта управления, в том числе: 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Кутузовки Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 93-й механизированной бригады в районе Дмитровки Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 144 районах", — говорится в заявлении.Кроме того, российские войска уничтожили огневой взвод американских гаубиц М777 в районе Андреевки, а также два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах Часов Яр и Артемовск в ДНР.Сейчас оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины, добавили в ведомстве.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предупреждал, что поставки Западом оружия Украине только затягивают конфликт, а любые грузы с вооружением становятся законной целью для ВКС.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв Херсон, Мелитополь и Бердянск, отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220901/nastuplenie-1813716264.html

https://ria.ru/20220821/oruzhie-1810875817.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, украина, владимир путин, россия