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ВС России уничтожили в Херсонской области взвод американских гаубиц М777 - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813718375.html
ВС России уничтожили в Херсонской области взвод американских гаубиц М777
ВС России уничтожили в Херсонской области взвод американских гаубиц М777 - РИА Новости, 01.09.2022
ВС России уничтожили в Херсонской области взвод американских гаубиц М777
Российская авиация и артиллерия за сутки уничтожили шесть украинских штабов и взвод американских гаубиц М777 в районе села Андреевка в Херсонской области,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:02
2022-09-01T15:22
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
украина
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российская авиация и артиллерия за сутки уничтожили шесть украинских штабов и взвод американских гаубиц М777 в районе села Андреевка в Херсонской области, сообщило Министерство обороны России."За сутки поражены четыре пункта управления, в том числе: 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Кутузовки Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 93-й механизированной бригады в районе Дмитровки Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 144 районах", — говорится в заявлении.Кроме того, российские войска уничтожили огневой взвод американских гаубиц М777 в районе Андреевки, а также два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах Часов Яр и Артемовск в ДНР.Сейчас оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины, добавили в ведомстве.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предупреждал, что поставки Западом оружия Украине только затягивают конфликт, а любые грузы с вооружением становятся законной целью для ВКС.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв Херсон, Мелитополь и Бердянск, отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220901/nastuplenie-1813716264.html
https://ria.ru/20220821/oruzhie-1810875817.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, украина, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Украина, Владимир Путин, Россия
14:02 01.09.2022 (обновлено: 15:22 01.09.2022)
 
ВС России уничтожили в Херсонской области взвод американских гаубиц М777

Минобороны России сообщило об уничтожении взвода американских гаубиц М777 под Херсоном

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российская авиация и артиллерия за сутки уничтожили шесть украинских штабов и взвод американских гаубиц М777 в районе села Андреевка в Херсонской области, сообщило Министерство обороны России.
"За сутки поражены четыре пункта управления, в том числе: 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Кутузовки Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 93-й механизированной бригады в районе Дмитровки Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 144 районах", — говорится в заявлении.
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Кроме того, российские войска уничтожили огневой взвод американских гаубиц М777 в районе Андреевки, а также два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах Часов Яр и Артемовск в ДНР.
Сейчас оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины, добавили в ведомстве.
Военнослужащий разведгруппы ВС России, работающий на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предупреждал, что поставки Западом оружия Украине только затягивают конфликт, а любые грузы с вооружением становятся законной целью для ВКС.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв Херсон, Мелитополь и Бердянск, отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьУкраинаВладимир ПутинРоссия
 
 
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