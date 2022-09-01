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Лукашенко уверен, что Россия не может проиграть на Украине - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813712972.html
Лукашенко уверен, что Россия не может проиграть на Украине
Лукашенко уверен, что Россия не может проиграть на Украине - РИА Новости, 01.09.2022
Лукашенко уверен, что Россия не может проиграть на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не может проиграть в украинском конфликте. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:44
2022-09-01T13:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
белоруссия
украина
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не может проиграть в украинском конфликте."Россия не может потерпеть там поражение. И я, и многие белорусы в этом плане поддерживают Россию", - сказал он в четверг в ходе открытого урока для школьников.Глава белорусского государства отметил, что "многие называют Россию агрессором, да и нас заодно". "Нет! Если бы тогда не началась превентивная специальная операция, то по Беларуси бы прежде всего был нанесен ракетный удар", - сказал белорусский президент, напомнив, что многое об этом говорил и показывал соответствующие материалы о точках угрозы для Белоруссии с южного направления."Нас надо было втянуть в эту войну. Но за тридцать минут до объявления спецоперации мы подавили эти точки. Россияне молодцы – вовремя увидели готовность к нападению на территорию Беларуси. Это было по всему периметру границы. К этому готовились – и не украинцы, а там, на Западе, в США", - рассказал Лукашенко.Он отметил, что "они (Запад - ред.) будут додавливать эту ситуацию, делать всё, чтобы поставить на колени Россию". "Но Россия не может стать на колени", - резюмировал белорусский лидер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.
https://ria.ru/20220803/kiev-1807066434.html
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в мире, россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:44 01.09.2022 (обновлено: 13:46 01.09.2022)
 
Лукашенко уверен, что Россия не может проиграть на Украине

Лукашенко заявил, что Россия не может потерпеть поражение в конфликте на Украине

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не может проиграть в украинском конфликте.
"Россия не может потерпеть там поражение. И я, и многие белорусы в этом плане поддерживают Россию", - сказал он в четверг в ходе открытого урока для школьников.
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Глава белорусского государства отметил, что "многие называют Россию агрессором, да и нас заодно". "Нет! Если бы тогда не началась превентивная специальная операция, то по Беларуси бы прежде всего был нанесен ракетный удар", - сказал белорусский президент, напомнив, что многое об этом говорил и показывал соответствующие материалы о точках угрозы для Белоруссии с южного направления.
"Нас надо было втянуть в эту войну. Но за тридцать минут до объявления спецоперации мы подавили эти точки. Россияне молодцы – вовремя увидели готовность к нападению на территорию Беларуси. Это было по всему периметру границы. К этому готовились – и не украинцы, а там, на Западе, в США", - рассказал Лукашенко.
Он отметил, что "они (Запад - ред.) будут додавливать эту ситуацию, делать всё, чтобы поставить на колени Россию". "Но Россия не может стать на колени", - резюмировал белорусский лидер.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.
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