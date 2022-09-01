https://ria.ru/20220901/ukraina-1813712972.html

Лукашенко уверен, что Россия не может проиграть на Украине

Лукашенко уверен, что Россия не может проиграть на Украине - РИА Новости, 01.09.2022

Лукашенко уверен, что Россия не может проиграть на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не может проиграть в украинском конфликте. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:44

2022-09-01T13:44

2022-09-01T13:46

специальная военная операция на украине

в мире

россия

белоруссия

украина

александр лукашенко

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не может проиграть в украинском конфликте."Россия не может потерпеть там поражение. И я, и многие белорусы в этом плане поддерживают Россию", - сказал он в четверг в ходе открытого урока для школьников.Глава белорусского государства отметил, что "многие называют Россию агрессором, да и нас заодно". "Нет! Если бы тогда не началась превентивная специальная операция, то по Беларуси бы прежде всего был нанесен ракетный удар", - сказал белорусский президент, напомнив, что многое об этом говорил и показывал соответствующие материалы о точках угрозы для Белоруссии с южного направления."Нас надо было втянуть в эту войну. Но за тридцать минут до объявления спецоперации мы подавили эти точки. Россияне молодцы – вовремя увидели готовность к нападению на территорию Беларуси. Это было по всему периметру границы. К этому готовились – и не украинцы, а там, на Западе, в США", - рассказал Лукашенко.Он отметил, что "они (Запад - ред.) будут додавливать эту ситуацию, делать всё, чтобы поставить на колени Россию". "Но Россия не может стать на колени", - резюмировал белорусский лидер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.

https://ria.ru/20220803/kiev-1807066434.html

https://ria.ru/20220729/prigovor-1805997413.html

https://ria.ru/20220721/ukraina-1804084332.html

россия

белоруссия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр