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Украинский врач рассказал об огромном числе раненных при наступлении - РИА Новости, 01.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинский врач рассказал об огромном числе раненных при наступлении
Украинский врач рассказал об огромном числе раненных при наступлении - РИА Новости, 01.09.2022
Украинский врач рассказал об огромном числе раненных при наступлении
Глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины рассказал газете The Wall Street Journal об огромном числе пострадавших в украинских войсках РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:37
2022-09-01T18:30
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины рассказал газете The Wall Street Journal об огромном числе пострадавших в украинских войсках при попытке наступления.По словам врача, который пожелал остаться неизвестным, военные предупредили его о контрнаступлении за неделю, что внушало надежды на скорые победы. "Но когда они начали привозить такое большое количество раненых, тогда, если честно, мне стало их жалко и я начал задумываться о том, стоило ли это делать такой ценой", — отметил он.Газета со ссылкой на украинских чиновников и военных аналитиков указывает, что потери среди украинских войск в любом случае могут быть значительными. Согласно изданию, на момент разговора с доктором в отделении интенсивной терапии лежали шесть военнослужащих в состоянии комы. "Голова, грудь, конечности, сотрясения мозга, они (военные) поступают со всеми видами травм. Взрывы повреждают все", — добавил врач.Издание также смогло поговорить с ранеными военными, которые проходят лечение в больнице, порой, не из-за действий российских войск. Так, украинский рядовой Иван рассказал, что получил сотрясение мозга после того, как его сослуживец выстрелил из гранатомета в нескольких шагах от него.В среду Минобороны России сообщало, что новая попытка Украины атаковать на Николаево-Криворожском направлении провалилась. По данным ведомства, украинские войска в ходе попыток возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1,7 тысячи человек.
https://ria.ru/20220831/ukraina-1813400616.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:37 01.09.2022 (обновлено: 18:30 01.09.2022)
 
Украинский врач рассказал об огромном числе раненных при наступлении

WSJ: украинский врач рассказал об огромном числе пострадавших при наступлении в ВСУ

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины рассказал газете The Wall Street Journal об огромном числе пострадавших в украинских войсках при попытке наступления.
По словам врача, который пожелал остаться неизвестным, военные предупредили его о контрнаступлении за неделю, что внушало надежды на скорые победы. "Но когда они начали привозить такое большое количество раненых, тогда, если честно, мне стало их жалко и я начал задумываться о том, стоило ли это делать такой ценой", — отметил он.
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Газета со ссылкой на украинских чиновников и военных аналитиков указывает, что потери среди украинских войск в любом случае могут быть значительными. Согласно изданию, на момент разговора с доктором в отделении интенсивной терапии лежали шесть военнослужащих в состоянии комы. "Голова, грудь, конечности, сотрясения мозга, они (военные) поступают со всеми видами травм. Взрывы повреждают все", — добавил врач.
Издание также смогло поговорить с ранеными военными, которые проходят лечение в больнице, порой, не из-за действий российских войск. Так, украинский рядовой Иван рассказал, что получил сотрясение мозга после того, как его сослуживец выстрелил из гранатомета в нескольких шагах от него.
В среду Минобороны России сообщало, что новая попытка Украины атаковать на Николаево-Криворожском направлении провалилась. По данным ведомства, украинские войска в ходе попыток возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1,7 тысячи человек.
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