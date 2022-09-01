https://ria.ru/20220901/ukraina-1813665195.html

Запад начал отворачиваться от Украины, пишет TAC

Запад начал отворачиваться от Украины, пишет TAC - РИА Новости, 01.09.2022

Запад начал отворачиваться от Украины, пишет TAC

Западные страны начали ограничивать поставки оружия Украине и больше торговать с Россией, что может говорить об усталости от действий киевских властей, пишет... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:31

2022-09-01T11:31

2022-09-01T17:01

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Западные страны начали ограничивать поставки оружия Украине и больше торговать с Россией, что может говорить об усталости от действий киевских властей, пишет журналист Тед Снайдер для издания The American Conservative. "По данным Кильского института мировой экономики, в июле шесть крупнейших стран Европы (Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и Польша) впервые с начала конфликта не взяли на себя никаких новых военных обязательств (перед Киевом. — Прим. ред.)", — говорится в публикации. При этом страны, которые начали сокращать военную помощь Украине, параллельно пытаются возобновить экспорт в Россию, отметил автор статьи.По его мнению, усталость мира проявляется не только в военных действиях и торговле, но и в дипломатии. Снайдер напомнил, что после первой волны осуждения России со стороны ООН ситуация изменилась и западные дипломаты потеряли рвение давить на Москву.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220901/lavrov-1813663363.html

https://ria.ru/20220901/zapad-1813623191.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, европа, владимир путин, оон