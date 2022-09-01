11:31 01.09.2022 (обновлено: 17:01 01.09.2022)
Запад начал отворачиваться от Украины, пишет TAC
Журналист TAC Снайдер: Запад начал отворачиваться от Украины и больше торговать с Россией
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Западные страны начали ограничивать поставки оружия Украине и больше торговать с Россией, что может говорить об усталости от действий киевских властей, пишет журналист Тед Снайдер для издания The American Conservative.
"По данным Кильского института мировой экономики, в июле шесть крупнейших стран Европы (Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и Польша) впервые с начала конфликта не взяли на себя никаких новых военных обязательств (перед Киевом. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
"По данным Кильского института мировой экономики, в июле шесть крупнейших стран Европы (Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и Польша) впервые с начала конфликта не взяли на себя никаких новых военных обязательств (перед Киевом. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
При этом страны, которые начали сокращать военную помощь Украине, параллельно пытаются возобновить экспорт в Россию, отметил автор статьи.
По его мнению, усталость мира проявляется не только в военных действиях и торговле, но и в дипломатии. Снайдер напомнил, что после первой волны осуждения России со стороны ООН ситуация изменилась и западные дипломаты потеряли рвение давить на Москву.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.