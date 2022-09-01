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Запад начал отворачиваться от Украины, пишет TAC - РИА Новости, 01.09.2022
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Запад начал отворачиваться от Украины, пишет TAC
Запад начал отворачиваться от Украины, пишет TAC - РИА Новости, 01.09.2022
Запад начал отворачиваться от Украины, пишет TAC
Западные страны начали ограничивать поставки оружия Украине и больше торговать с Россией, что может говорить об усталости от действий киевских властей, пишет... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:31
2022-09-01T17:01
в мире
украина
россия
европа
владимир путин
оон
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Западные страны начали ограничивать поставки оружия Украине и больше торговать с Россией, что может говорить об усталости от действий киевских властей, пишет журналист Тед Снайдер для издания The American Conservative. "По данным Кильского института мировой экономики, в июле шесть крупнейших стран Европы (Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и Польша) впервые с начала конфликта не взяли на себя никаких новых военных обязательств (перед Киевом. — Прим. ред.)", — говорится в публикации. При этом страны, которые начали сокращать военную помощь Украине, параллельно пытаются возобновить экспорт в Россию, отметил автор статьи.По его мнению, усталость мира проявляется не только в военных действиях и торговле, но и в дипломатии. Снайдер напомнил, что после первой волны осуждения России со стороны ООН ситуация изменилась и западные дипломаты потеряли рвение давить на Москву.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220901/lavrov-1813663363.html
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в мире, украина, россия, европа, владимир путин, оон
В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, ООН
11:31 01.09.2022 (обновлено: 17:01 01.09.2022)
 
Запад начал отворачиваться от Украины, пишет TAC

Журналист TAC Снайдер: Запад начал отворачиваться от Украины и больше торговать с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Западные страны начали ограничивать поставки оружия Украине и больше торговать с Россией, что может говорить об усталости от действий киевских властей, пишет журналист Тед Снайдер для издания The American Conservative.

"По данным Кильского института мировой экономики, в июле шесть крупнейших стран Европы (Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и Польша) впервые с начала конфликта не взяли на себя никаких новых военных обязательств (перед Киевом. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
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При этом страны, которые начали сокращать военную помощь Украине, параллельно пытаются возобновить экспорт в Россию, отметил автор статьи.
По его мнению, усталость мира проявляется не только в военных действиях и торговле, но и в дипломатии. Снайдер напомнил, что после первой волны осуждения России со стороны ООН ситуация изменилась и западные дипломаты потеряли рвение давить на Москву.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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