https://ria.ru/20220901/tury-1813433714.html

Туроператоры узнали, куда россияне поедут отдыхать этой зимой

Туроператоры узнали, куда россияне поедут отдыхать этой зимой - РИА Новости, 01.09.2022

Туроператоры узнали, куда россияне поедут отдыхать этой зимой

Российские туроператоры фиксируют высокий спрос на зимние путевки в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, рассказали РИА Новости представители... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T10:04

2022-09-01T10:04

2022-09-01T10:04

туризм

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турция

египет

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отдых

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские туроператоры фиксируют высокий спрос на зимние путевки в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, рассказали РИА Новости представители отрасли."Объем бронирований туров на зимний сезон превышает показатель за аналогичный период прошлого года почти в семь раз. Наиболее востребованное направление — Египет, на долю которого приходится около 75 процентов заявок. Далее следуют ОАЭ и практически в равных пропорциях Турция и Мальдивы. Также есть запросы на отдых в Таиланде, Венесуэле, России и на Сейшелах", — рассказали в Tez Tour.В топе направлений у Fun&Sun — Турция, ОАЭ, Россия, Египет, Таиланд. Среди российских лидируют Сочи, Шерегеш, Анапа, Кавминводы, Калининград.Туроператоры также отметили нехарактерное, даже для успешного 2019 года, поведение отдыхающих: россияне очень рано начали скупать путевки на зиму. "Традиционно массовые обращения поступают в августе и сентябре. В этом году высокий спрос наблюдался уже с июля. Бронирования есть на весь сезон: декабрь, новогодние даты, январь и февраль. Более того, сейчас есть заявки с заездами в середине лета 2023 года", — уточнили в пресс-службе Tez Tour.По мнению представителей туроператора, такой ажиотаж вызван желанием россиян сэкономить. "Изменения можно объяснить дефицитом авиаперевозки и ограниченным количеством доступных для россиян стран, в результате которого цены на отдых растут на всех направлениях. Путешественники стремятся забронировать туры заранее по более выгодной стоимости".Цены на турпакеты в Турцию, например, по сравнению с прошлым выросли на 45-50 процентов, на проживание — на 10-15. Примерно на столько же подорожал отдых в Таиланде.Повысились в цене и путевки на Мальдивы, Маврикий, Сейшелы и в страны Юго-Восточной Азии. "Рост цен составляет около пяти процентов, но некоторые отели, видя высокий спрос, поднимают их и на 15-20 процентов", — добавили в "Русском Экспрессе".

https://ria.ru/20220830/tury-1813120162.html

https://ria.ru/20220831/aviabiletov-1813239244.html

турция

египет

оаэ

мальдивы

россия

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, турция, египет, оаэ, отдых, туризм, туристы, мальдивы, россия