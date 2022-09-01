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В Абхазии утонул российский турист - РИА Новости, 01.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220901/turist-1813779853.html
В Абхазии утонул российский турист
В Абхазии утонул российский турист - РИА Новости, 01.09.2022
В Абхазии утонул российский турист
Житель Перми утонул в акватории Гагры, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:40
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туризм
происшествия
пермь
гагра
туризм
новости - туризм
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СУХУМ, 1 сен - РИА Новости. Житель Перми утонул в акватории Гагры, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Абхазии."В акватории города Гагра в районе Колоннады утонул житель Перми, Дмитрий Порозов, 1985 года рождения", - говорится в сообщении.Тело погибшего доставлено в морг Гагрского ЦРБ. Причины трагедии устанавливаются.
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происшествия, пермь, гагра, туризм, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Пермь, Гагра, Туризм, Новости - Туризм
16:40 01.09.2022
 
В Абхазии утонул российский турист

В Абхазии в акватории Гагры утонул российский турист из Перми

© РИА Новости / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкВид на побережье в Гаграх
Вид на побережье в Гаграх - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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Вид на побережье в Гаграх. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 1 сен - РИА Новости. Житель Перми утонул в акватории Гагры, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Абхазии.
"В акватории города Гагра в районе Колоннады утонул житель Перми, Дмитрий Порозов, 1985 года рождения", - говорится в сообщении.
Тело погибшего доставлено в морг Гагрского ЦРБ. Причины трагедии устанавливаются.
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