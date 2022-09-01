https://ria.ru/20220901/turist-1813779853.html

В Абхазии утонул российский турист

В Абхазии утонул российский турист - РИА Новости, 01.09.2022

В Абхазии утонул российский турист

Житель Перми утонул в акватории Гагры, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:40

2022-09-01T16:40

2022-09-01T16:40

туризм

происшествия

пермь

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СУХУМ, 1 сен - РИА Новости. Житель Перми утонул в акватории Гагры, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Абхазии."В акватории города Гагра в районе Колоннады утонул житель Перми, Дмитрий Порозов, 1985 года рождения", - говорится в сообщении.Тело погибшего доставлено в морг Гагрского ЦРБ. Причины трагедии устанавливаются.

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происшествия, пермь, гагра, туризм, новости - туризм