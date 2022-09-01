https://ria.ru/20220901/tsentr-1813774944.html
Путин поддержал идею создания в Калининграде центра наподобие "Артека"
Путин поддержал идею создания в Калининграде центра наподобие "Артека" - РИА Новости, 01.09.2022
Путин поддержал идею создания в Калининграде центра наподобие "Артека"
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания культурного и образовательного центра в Калининграде наподобие "Артека" и "Океана" и пообещал, что... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:26
2022-09-01T16:26
2022-09-01T16:49
владимир путин
калининград
калининградская область
общество
образование - общество
балтийское море
дальний восток
артек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809911954_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0daf2dc3ea0dde6f0120a64a4ab0cea3.jpg
КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания культурного и образовательного центра в Калининграде наподобие "Артека" и "Океана" и пообещал, что российские власти подумают над таким проектом, вопрос заключается только в деньгах.С идеей о создании нового детского центра на берегу Балтийского моря к Путину обратился один из участников открытого урока "Разговор о важном" с калининградскими школьниками."Конечно, это очень востребовано в подобном регионе, как Калининград. Это безусловно курортное место, причем с мягким климатом, очень благоприятным. Это вопрос только денег, скажу сразу и откровенно. Но идея правильная, и география должна расшириться. "Океан" - это на Дальнем Востоке, "Артек", "Орленок" - это на Черном море. И здесь на Балтике такое учреждение было бы востребовано. Мы обязательно подумаем, и правительству поручу", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220720/artek-1803668162.html
калининград
калининградская область
балтийское море
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809911954_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9f488d69c6c417ee17055e2d659caa7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, калининград, калининградская область, общество, образование - общество, балтийское море, дальний восток, артек
Владимир Путин, Калининград, Калининградская область, Общество, Образование - Общество, Балтийское море, Дальний Восток, Артек
16:26 01.09.2022 (обновлено: 16:49 01.09.2022)
Путин поддержал идею создания в Калининграде центра наподобие "Артека"
Путин поддержал идею создания в Калининграде образовательного центра наподобие "Артека"