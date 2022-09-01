https://ria.ru/20220901/tsentr-1813774944.html

Путин поддержал идею создания в Калининграде центра наподобие "Артека"

Путин поддержал идею создания в Калининграде центра наподобие "Артека" - РИА Новости, 01.09.2022

Путин поддержал идею создания в Калининграде центра наподобие "Артека"

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания культурного и образовательного центра в Калининграде наподобие "Артека" и "Океана" и пообещал, что... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:26

2022-09-01T16:26

2022-09-01T16:49

владимир путин

калининград

калининградская область

общество

образование - общество

балтийское море

дальний восток

артек

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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания культурного и образовательного центра в Калининграде наподобие "Артека" и "Океана" и пообещал, что российские власти подумают над таким проектом, вопрос заключается только в деньгах.С идеей о создании нового детского центра на берегу Балтийского моря к Путину обратился один из участников открытого урока "Разговор о важном" с калининградскими школьниками."Конечно, это очень востребовано в подобном регионе, как Калининград. Это безусловно курортное место, причем с мягким климатом, очень благоприятным. Это вопрос только денег, скажу сразу и откровенно. Но идея правильная, и география должна расшириться. "Океан" - это на Дальнем Востоке, "Артек", "Орленок" - это на Черном море. И здесь на Балтике такое учреждение было бы востребовано. Мы обязательно подумаем, и правительству поручу", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220720/artek-1803668162.html

калининград

калининградская область

балтийское море

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

владимир путин, калининград, калининградская область, общество, образование - общество, балтийское море, дальний восток, артек