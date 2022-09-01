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Путин поддержал идею создания в Калининграде центра наподобие "Артека" - РИА Новости, 01.09.2022
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Путин поддержал идею создания в Калининграде центра наподобие "Артека"
Путин поддержал идею создания в Калининграде центра наподобие "Артека" - РИА Новости, 01.09.2022
Путин поддержал идею создания в Калининграде центра наподобие "Артека"
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания культурного и образовательного центра в Калининграде наподобие "Артека" и "Океана" и пообещал, что... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:26
2022-09-01T16:49
владимир путин
калининград
калининградская область
общество
образование - общество
балтийское море
дальний восток
артек
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания культурного и образовательного центра в Калининграде наподобие "Артека" и "Океана" и пообещал, что российские власти подумают над таким проектом, вопрос заключается только в деньгах.С идеей о создании нового детского центра на берегу Балтийского моря к Путину обратился один из участников открытого урока "Разговор о важном" с калининградскими школьниками."Конечно, это очень востребовано в подобном регионе, как Калининград. Это безусловно курортное место, причем с мягким климатом, очень благоприятным. Это вопрос только денег, скажу сразу и откровенно. Но идея правильная, и география должна расшириться. "Океан" - это на Дальнем Востоке, "Артек", "Орленок" - это на Черном море. И здесь на Балтике такое учреждение было бы востребовано. Мы обязательно подумаем, и правительству поручу", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220720/artek-1803668162.html
калининград
калининградская область
балтийское море
дальний восток
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владимир путин, калининград, калининградская область, общество, образование - общество, балтийское море, дальний восток, артек
Владимир Путин, Калининград, Калининградская область, Общество, Образование - Общество, Балтийское море, Дальний Восток, Артек
16:26 01.09.2022 (обновлено: 16:49 01.09.2022)
 
Путин поддержал идею создания в Калининграде центра наподобие "Артека"

Путин поддержал идею создания в Калининграде образовательного центра наподобие "Артека"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания культурного и образовательного центра в Калининграде наподобие "Артека" и "Океана" и пообещал, что российские власти подумают над таким проектом, вопрос заключается только в деньгах.
С идеей о создании нового детского центра на берегу Балтийского моря к Путину обратился один из участников открытого урока "Разговор о важном" с калининградскими школьниками.
"Конечно, это очень востребовано в подобном регионе, как Калининград. Это безусловно курортное место, причем с мягким климатом, очень благоприятным. Это вопрос только денег, скажу сразу и откровенно. Но идея правильная, и география должна расшириться. "Океан" - это на Дальнем Востоке, "Артек", "Орленок" - это на Черном море. И здесь на Балтике такое учреждение было бы востребовано. Мы обязательно подумаем, и правительству поручу", - сказал Путин.
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 12:05
В "Артеке" прошло собрание движения детей и молодежи
 
Владимир ПутинКалининградКалининградская областьОбществоОбразование - ОбществоБалтийское мореДальний ВостокАртек
 
 
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