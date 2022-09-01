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Алиханов рассказал о ходе строительства филиала Третьяковки в Калининграде - РИА Новости, 01.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220901/tretyakovka-1813861381.html
Алиханов рассказал о ходе строительства филиала Третьяковки в Калининграде
Алиханов рассказал о ходе строительства филиала Третьяковки в Калининграде - РИА Новости, 01.09.2022
Алиханов рассказал о ходе строительства филиала Третьяковки в Калининграде
Здание филиала Третьяковской галереи в Калининграде, которое станет частью культурного кластера, строящегося в рамках нацпроекта "Культура", готово более чем на РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T21:26
2022-09-01T21:26
культура
коммерческая недвижимость
владимир путин
калининград
третьяковская галерея
октябрьский
россия
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Здание филиала Третьяковской галереи в Калининграде, которое станет частью культурного кластера, строящегося в рамках нацпроекта "Культура", готово более чем на 70%, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным."Это здание Третьяковской галереи, уже более 70% готовность", - рассказал Алиханов во время посещения филиала и показал президенту макет здания.Глава региона отметил, что в филиале также будет пространство для занятий искусством для детей, подростков и взрослых, библиотека и многое другое.По информации регионального министерства по культуре и туризму, одна из важнейших задач филиала Третьяковской галереи в Калининграде - знакомство жителей самой западной точки страны и гостей региона с шедеврами из собрания главного музея национального искусства России. Отмечается, что филиал галереи станет площадкой не только для экспозиции русского искусства, межмузейного и международного диалога, но и для творческих инноваций и образовательных программ: лекториев, концертов, встреч, кинопоказов.Музейный комплекс Третьяковской галереи - это масштабное здание общей площадью 17,6 тысячи квадратных метров. Проект музея создан бюро "Меганом", архитектором выступает Юрий Григорян. По задумке филиал Третьяковской галереи визуально парит в воздухе благодаря нависающей консоли. Архитектурной доминантой здания является пятидесятиметровая башня, в которой разместятся служебные помещения. Строительные работы по сооружению комплекса, начавшиеся в 2019 году, планируется завершить до конца 2023 года.Филиал музея в Калининграде станет частью культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьском. Культурные кластеры возводятся в рамках нацпроекта "Культура" по поручению президента РФ Владимира Путина во Владивостоке, Кемерово, Севастополе и Калининграде.
https://ria.ru/20220826/tretyakovka-1812228441.html
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коммерческая недвижимость, владимир путин, калининград, третьяковская галерея, октябрьский, россия
Культура, Коммерческая недвижимость, Владимир Путин, Калининград, Третьяковская галерея, Октябрьский, Россия
21:26 01.09.2022
 
Алиханов рассказал о ходе строительства филиала Третьяковки в Калининграде

Губернатор Алиханов: филиал Третьяковки в Калининграде готов более чем на 70 процентов

© АГН "Москва" / Пелагия ТихоноваТретьяковская галерея
Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
Третьяковская галерея. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Здание филиала Третьяковской галереи в Калининграде, которое станет частью культурного кластера, строящегося в рамках нацпроекта "Культура", готово более чем на 70%, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Это здание Третьяковской галереи, уже более 70% готовность", - рассказал Алиханов во время посещения филиала и показал президенту макет здания.
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Глава региона отметил, что в филиале также будет пространство для занятий искусством для детей, подростков и взрослых, библиотека и многое другое.
По информации регионального министерства по культуре и туризму, одна из важнейших задач филиала Третьяковской галереи в Калининграде - знакомство жителей самой западной точки страны и гостей региона с шедеврами из собрания главного музея национального искусства России. Отмечается, что филиал галереи станет площадкой не только для экспозиции русского искусства, межмузейного и международного диалога, но и для творческих инноваций и образовательных программ: лекториев, концертов, встреч, кинопоказов.
Музейный комплекс Третьяковской галереи - это масштабное здание общей площадью 17,6 тысячи квадратных метров. Проект музея создан бюро "Меганом", архитектором выступает Юрий Григорян. По задумке филиал Третьяковской галереи визуально парит в воздухе благодаря нависающей консоли. Архитектурной доминантой здания является пятидесятиметровая башня, в которой разместятся служебные помещения. Строительные работы по сооружению комплекса, начавшиеся в 2019 году, планируется завершить до конца 2023 года.
Филиал музея в Калининграде станет частью культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьском. Культурные кластеры возводятся в рамках нацпроекта "Культура" по поручению президента РФ Владимира Путина во Владивостоке, Кемерово, Севастополе и Калининграде.
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