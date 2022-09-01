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Опрос: половина американцев выступила за суд над Трампом - РИА Новости, 01.09.2022
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Опрос: половина американцев выступила за суд над Трампом
Опрос: половина американцев выступила за суд над Трампом - РИА Новости, 01.09.2022
Опрос: половина американцев выступила за суд над Трампом
Половина американцев выступают за привлечение экс-президента США Дональда Трампа к уголовной ответственности в свете новостей об изъятии секретных документов в... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:05
2022-09-01T15:09
в мире
сша
федеральное бюро расследований сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Половина американцев выступают за привлечение экс-президента США Дональда Трампа к уголовной ответственности в свете новостей об изъятии секретных документов в его поместье Мар-а-Лаго, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.Согласно результатам опроса, 50% респондентов утвердительно ответили на вопрос о том, считают ли они необходимым уголовное преследование Трампа, тогда как отрицательный ответ дали 41% участников опроса. Среди демократов уголовное преследование Трампа поддерживает подавляющее большинство (86%), среди республиканцев - меньшинство (9%).Опрос также показал, что 64% американцев считают обвинения в отношении Трампа, связанные с обращением с секретными документами, "очень серьезными" (49%) или "в какой-то степени серьезными" (15%). "Не слишком серьезными" обвинения в адрес Трампа считают 13% респондентов, еще 19% оценивают их как "совсем не серьезные".Опрос проходил в период с 25 по 29 августа, в нем приняли участие 1584 американца. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 2,5 процентных пункта.Сотрудники ФБР 8 августа провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск.В ответ ряд республиканских политиков выступили с резкой критикой в адрес спецслужб и Гарланда. После по решению суда были обнародованы ордер на обыск и опись изъятого, из которой следует, что у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Washington Post писала, что сотрудники ФБР в ходе обыска в имении Трампа во Флориде рассчитывали обнаружить бумаги, связанные с ядерным оружием.ФБР по решению суда обнародовало письменные показания, ставшие основанием для запроса ордера на обыск у Трампа, из документа следует, что бюро основывалось на информации из национального архива об имеющихся у политика материалах. Расследование началось в ответ на обращение национального управления архивов и документации (NARA) в минюст о том, что от канцелярии Трампа в январе 2022 года получено 15 коробок документов, в 14 из них нашли материалы с определенной пометкой секретности, в том числе 25 совершенно секретных документов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220831/tramp-1813562573.html
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в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп
В мире, США, Федеральное бюро расследований США, Дональд Трамп
15:05 01.09.2022 (обновлено: 15:09 01.09.2022)
 
Опрос: половина американцев выступила за суд над Трампом

Опрос: половина американцев поддерживают привлечение Трампа к уголовной ответственности

© AP Photo / Joe MaioranaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Joe Maiorana
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Половина американцев выступают за привлечение экс-президента США Дональда Трампа к уголовной ответственности в свете новостей об изъятии секретных документов в его поместье Мар-а-Лаго, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.
Согласно результатам опроса, 50% респондентов утвердительно ответили на вопрос о том, считают ли они необходимым уголовное преследование Трампа, тогда как отрицательный ответ дали 41% участников опроса. Среди демократов уголовное преследование Трампа поддерживает подавляющее большинство (86%), среди республиканцев - меньшинство (9%).
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 20:01В мире
Американские СМИ напомнили о сбывшемся пророчестве Трампа
Опрос также показал, что 64% американцев считают обвинения в отношении Трампа, связанные с обращением с секретными документами, "очень серьезными" (49%) или "в какой-то степени серьезными" (15%). "Не слишком серьезными" обвинения в адрес Трампа считают 13% респондентов, еще 19% оценивают их как "совсем не серьезные".
Опрос проходил в период с 25 по 29 августа, в нем приняли участие 1584 американца. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 2,5 процентных пункта.
Сотрудники ФБР 8 августа провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск.
Супруга президента Франции Бриджит Макрон целует президента США Дональда Трампа на саммите G7 в Биаррице. 2019 год - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 18:00
СМИ: Трамп хвастался осведомленностью о сексуальной жизни Макрона
В ответ ряд республиканских политиков выступили с резкой критикой в адрес спецслужб и Гарланда. После по решению суда были обнародованы ордер на обыск и опись изъятого, из которой следует, что у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Washington Post писала, что сотрудники ФБР в ходе обыска в имении Трампа во Флориде рассчитывали обнаружить бумаги, связанные с ядерным оружием.
ФБР по решению суда обнародовало письменные показания, ставшие основанием для запроса ордера на обыск у Трампа, из документа следует, что бюро основывалось на информации из национального архива об имеющихся у политика материалах. Расследование началось в ответ на обращение национального управления архивов и документации (NARA) в минюст о том, что от канцелярии Трампа в январе 2022 года получено 15 коробок документов, в 14 из них нашли материалы с определенной пометкой секретности, в том числе 25 совершенно секретных документов.
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 23:55
В США суд потребовал объяснить обыск в имении Трампа
 
В миреСШАФедеральное бюро расследований СШАДональд Трамп
 
 
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