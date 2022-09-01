https://ria.ru/20220901/tramp-1813742058.html

Опрос: половина американцев выступила за суд над Трампом

Опрос: половина американцев выступила за суд над Трампом - РИА Новости, 01.09.2022

Опрос: половина американцев выступила за суд над Трампом

Половина американцев выступают за привлечение экс-президента США Дональда Трампа к уголовной ответственности в свете новостей об изъятии секретных документов в... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:05

2022-09-01T15:05

2022-09-01T15:09

в мире

сша

федеральное бюро расследований сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Половина американцев выступают за привлечение экс-президента США Дональда Трампа к уголовной ответственности в свете новостей об изъятии секретных документов в его поместье Мар-а-Лаго, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.Согласно результатам опроса, 50% респондентов утвердительно ответили на вопрос о том, считают ли они необходимым уголовное преследование Трампа, тогда как отрицательный ответ дали 41% участников опроса. Среди демократов уголовное преследование Трампа поддерживает подавляющее большинство (86%), среди республиканцев - меньшинство (9%).Опрос также показал, что 64% американцев считают обвинения в отношении Трампа, связанные с обращением с секретными документами, "очень серьезными" (49%) или "в какой-то степени серьезными" (15%). "Не слишком серьезными" обвинения в адрес Трампа считают 13% респондентов, еще 19% оценивают их как "совсем не серьезные".Опрос проходил в период с 25 по 29 августа, в нем приняли участие 1584 американца. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 2,5 процентных пункта.Сотрудники ФБР 8 августа провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск.В ответ ряд республиканских политиков выступили с резкой критикой в адрес спецслужб и Гарланда. После по решению суда были обнародованы ордер на обыск и опись изъятого, из которой следует, что у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Washington Post писала, что сотрудники ФБР в ходе обыска в имении Трампа во Флориде рассчитывали обнаружить бумаги, связанные с ядерным оружием.ФБР по решению суда обнародовало письменные показания, ставшие основанием для запроса ордера на обыск у Трампа, из документа следует, что бюро основывалось на информации из национального архива об имеющихся у политика материалах. Расследование началось в ответ на обращение национального управления архивов и документации (NARA) в минюст о том, что от канцелярии Трампа в январе 2022 года получено 15 коробок документов, в 14 из них нашли материалы с определенной пометкой секретности, в том числе 25 совершенно секретных документов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220831/tramp-1813562573.html

https://ria.ru/20220830/makron-1813235446.html

https://ria.ru/20220825/tramp-1812204080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп