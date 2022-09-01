https://ria.ru/20220901/tokaev-1813629049.html

Токаев предложил ограничить срок президентского мандата

Токаев предложил ограничить срок президентского мандата - РИА Новости, 01.09.2022

Токаев предложил ограничить срок президентского мандата

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ограничить срок президентского мандата семью годами без права переизбрания. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T09:16

2022-09-01T09:16

2022-09-01T09:41

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казахстан

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 1 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ограничить срок президентского мандата семью годами без права переизбрания."Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено", - подчеркнул он в четверг, выступая с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.По мнению Токаева, предлагаемая им конституционная новелла "значительно снизит риски монополизации власти"."Именно поэтому предлагаю внедрить норму однократного президентства. Мы должны установить цивилизованные принципы формирования и функционирования власти. Новая президентская система укрепит политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства", - подчеркнул он.В настоящее время президент Казахстана избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть избрано президентом республики более двух раз подряд.

https://ria.ru/20220901/vybory-1813629488.html

казахстан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев