https://ria.ru/20220901/tokaev-1813629049.html
Токаев предложил ограничить срок президентского мандата
Токаев предложил ограничить срок президентского мандата - РИА Новости, 01.09.2022
Токаев предложил ограничить срок президентского мандата
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ограничить срок президентского мандата семью годами без права переизбрания. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:16
2022-09-01T09:16
2022-09-01T09:41
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 1 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ограничить срок президентского мандата семью годами без права переизбрания."Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено", - подчеркнул он в четверг, выступая с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.По мнению Токаева, предлагаемая им конституционная новелла "значительно снизит риски монополизации власти"."Именно поэтому предлагаю внедрить норму однократного президентства. Мы должны установить цивилизованные принципы формирования и функционирования власти. Новая президентская система укрепит политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства", - подчеркнул он.В настоящее время президент Казахстана избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть избрано президентом республики более двух раз подряд.
https://ria.ru/20220901/vybory-1813629488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
09:16 01.09.2022 (обновлено: 09:41 01.09.2022)
Токаев предложил ограничить срок президентского мандата
Токаев предложил ограничить срок президентского мандата одним сроком в семь лет
НУР-СУЛТАН, 1 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ограничить срок президентского мандата семью годами без права переизбрания.
"Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено", - подчеркнул он в четверг, выступая с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.
По мнению Токаева, предлагаемая им конституционная новелла "значительно снизит риски монополизации власти".
"Именно поэтому предлагаю внедрить норму однократного президентства. Мы должны установить цивилизованные принципы формирования и функционирования власти. Новая президентская система укрепит политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства", - подчеркнул он.
В настоящее время президент Казахстана
избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть избрано президентом республики более двух раз подряд.