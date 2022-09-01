Рейтинг@Mail.ru
В России заработали новые правила техосмотра для легковых автомобилей - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/to-1813598328.html
В России заработали новые правила техосмотра для легковых автомобилей
В России заработали новые правила техосмотра для легковых автомобилей - РИА Новости, 01.09.2022
В России заработали новые правила техосмотра для легковых автомобилей
В России с 1 сентября вступили новые правила проведения техосмотра для легковых автомобилей. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T01:50
2022-09-01T01:51
общество
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736434734_0:0:2261:1272_1920x0_80_0_0_85a77e4268871b701ec9ce21c0661e63.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В России с 1 сентября вступили новые правила проведения техосмотра для легковых автомобилей.Согласно постановлению правительства, сокращается 27 обязательных пунктов для проведения проверки, поэтому вместо прежних 82 параметров контролировать будут 55. Теперь во время ТО от водителя не будут требовать наличие в транспортном средстве аптечки, огнетушителя и дорожного знака аварийной остановки. Тем не менее, согласно правилам дорожного движения, все необязательное для техосмотра оборудование должно все равно находиться в машине.Также техэксперты перестанут контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта, уровень шума выхлопной системы, правильность установки номеров, работу штатного противоугонного устройства, подачу стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло, коррозию элементов тормозной системы и наличие повреждений тормозных трубопроводов.При этом есть и нововведения: так, при диагностике двигателя начнут проверять "подсос воздуха" или утечку выхлопных газов в обход "системы выпуска" (выпускного коллектора, глушителя. — Прим. ред.).Обязательный техосмотр личных легковых автомобилей отменили в начале года. Исключения составляют постановку на учет, либо смену хозяина машины (если возраст транспортного средства превышает четыре года), а также внесение изменений в конструкцию автомобиля и замена основных его деталей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210922/tekhosmotr-1751330507.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599068342_723:816:2365:2048_1920x0_80_0_0_b87e973b8ef168301bbd3717d7a917a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, россия
Общество, Авто, Россия
01:50 01.09.2022 (обновлено: 01:51 01.09.2022)
 
В России заработали новые правила техосмотра для легковых автомобилей

В России с 1 сентября отменят 27 обязательных пунктов проверки при техосмотре машин

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В России с 1 сентября вступили новые правила проведения техосмотра для легковых автомобилей.
Согласно постановлению правительства, сокращается 27 обязательных пунктов для проведения проверки, поэтому вместо прежних 82 параметров контролировать будут 55. Теперь во время ТО от водителя не будут требовать наличие в транспортном средстве аптечки, огнетушителя и дорожного знака аварийной остановки. Тем не менее, согласно правилам дорожного движения, все необязательное для техосмотра оборудование должно все равно находиться в машине.
Также техэксперты перестанут контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта, уровень шума выхлопной системы, правильность установки номеров, работу штатного противоугонного устройства, подачу стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло, коррозию элементов тормозной системы и наличие повреждений тормозных трубопроводов.
При этом есть и нововведения: так, при диагностике двигателя начнут проверять "подсос воздуха" или утечку выхлопных газов в обход "системы выпуска" (выпускного коллектора, глушителя. — Прим. ред.).
Обязательный техосмотр личных легковых автомобилей отменили в начале года. Исключения составляют постановку на учет, либо смену хозяина машины (если возраст транспортного средства превышает четыре года), а также внесение изменений в конструкцию автомобиля и замена основных его деталей.
Технический эксперт осматривает огнетушитель автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября 2021, 16:52Сказано в эфире
Почему современным автомобилям не нужен долгий техосмотр?
 
ОбществоАвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала