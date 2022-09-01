https://ria.ru/20220901/to-1813598328.html

В России заработали новые правила техосмотра для легковых автомобилей

В России заработали новые правила техосмотра для легковых автомобилей - РИА Новости, 01.09.2022

В России заработали новые правила техосмотра для легковых автомобилей

В России с 1 сентября вступили новые правила проведения техосмотра для легковых автомобилей. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T01:50

2022-09-01T01:50

2022-09-01T01:51

общество

авто

россия

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В России с 1 сентября вступили новые правила проведения техосмотра для легковых автомобилей.Согласно постановлению правительства, сокращается 27 обязательных пунктов для проведения проверки, поэтому вместо прежних 82 параметров контролировать будут 55. Теперь во время ТО от водителя не будут требовать наличие в транспортном средстве аптечки, огнетушителя и дорожного знака аварийной остановки. Тем не менее, согласно правилам дорожного движения, все необязательное для техосмотра оборудование должно все равно находиться в машине.Также техэксперты перестанут контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта, уровень шума выхлопной системы, правильность установки номеров, работу штатного противоугонного устройства, подачу стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло, коррозию элементов тормозной системы и наличие повреждений тормозных трубопроводов.При этом есть и нововведения: так, при диагностике двигателя начнут проверять "подсос воздуха" или утечку выхлопных газов в обход "системы выпуска" (выпускного коллектора, глушителя. — Прим. ред.).Обязательный техосмотр личных легковых автомобилей отменили в начале года. Исключения составляют постановку на учет, либо смену хозяина машины (если возраст транспортного средства превышает четыре года), а также внесение изменений в конструкцию автомобиля и замена основных его деталей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210922/tekhosmotr-1751330507.html

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общество, авто, россия