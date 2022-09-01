https://ria.ru/20220901/teplyakova-1813842984.html
Теплякова не появляется в МГУ и не дала согласие на зачисление в "Синергию"
Теплякова не появляется в МГУ и не дала согласие на зачисление в "Синергию" - РИА Новости, 01.09.2022
Теплякова не появляется в МГУ и не дала согласие на зачисление в "Синергию"
Десятилетняя Алиса Теплякова и ее брат не дали согласие на зачисление в университет "Синергия" ни на бюджет, ни на платное обучение, а в МГУ Теплякова не... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:35
2022-09-01T19:35
2022-09-01T19:42
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Десятилетняя Алиса Теплякова и ее брат не дали согласие на зачисление в университет "Синергия" ни на бюджет, ни на платное обучение, а в МГУ Теплякова не появляется, сообщили РИА Новости в вузах."Алиса и Хеймдалль Тепляковы не предоставили согласие на зачисление в университет "Синергия" – ни на бюджетные места, финансируемые за счёт средств федерального бюджета, ни на платное обучение", - заявила РИА Новости пресс-служба "Синергии".В МГУ рассказали, что с семьей Тепляковых "нет контакта"."…С ними нет контакта, потому что она не появляется пока. По-моему, по закону ее нельзя отчислить, она имеет год после того, как она экзамены не сдала", - сказал РИА Новости заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени Ломоносова Александр Тхостов.Ранее в университете "Синергия" предложили ввести возрастной ценз для абитуриентов высших учебных заведений, по мнению университетского руководства, в вузах могут учиться только граждане старше 15 лет.Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на завкафедрой.
https://ria.ru/20220212/teplyakovy-1772517845.html
https://ria.ru/20220408/mgu-1782618240.html
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общество, синергия, мгу имени м. в. ломоносова, образование - общество, москва, россия
Общество, Синергия, МГУ имени М. В. Ломоносова, Образование - Общество, Москва, Россия
19:35 01.09.2022 (обновлено: 19:42 01.09.2022)
Теплякова не появляется в МГУ и не дала согласие на зачисление в "Синергию"
Теплякова не появляется в МГУ и не дала согласие на зачисление в "Синергию"
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Десятилетняя Алиса Теплякова и ее брат не дали согласие на зачисление в университет "Синергия" ни на бюджет, ни на платное обучение, а в МГУ Теплякова не появляется, сообщили РИА Новости в вузах.
"Алиса и Хеймдалль Тепляковы не предоставили согласие на зачисление в университет "Синергия
" – ни на бюджетные места, финансируемые за счёт средств федерального бюджета, ни на платное обучение", - заявила РИА Новости пресс-служба "Синергии".
В МГУ рассказали, что с семьей Тепляковых "нет контакта".
"…С ними нет контакта, потому что она не появляется пока. По-моему, по закону ее нельзя отчислить, она имеет год после того, как она экзамены не сдала", - сказал РИА Новости заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени Ломоносова Александр Тхостов.
Ранее в университете "Синергия" предложили ввести возрастной ценз для абитуриентов высших учебных заведений, по мнению университетского руководства, в вузах могут учиться только граждане старше 15 лет.
Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на завкафедрой.