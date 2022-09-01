https://ria.ru/20220901/tayvan-1813667501.html

Китай ценит взгляд России на провокации США у Тайваня, заявили в МИД КНР

Китай ценит взгляд России на провокации США у Тайваня, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 01.09.2022

Китай ценит взгляд России на провокации США у Тайваня, заявили в МИД КНР

Китай высоко ценит позицию российской стороны в отношении провокаций США в Тайваньском проливе, которые обречены на провал, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:36

2022-09-01T11:36

2022-09-01T11:45

в мире

китай

тайвань

сша

россия

мария захарова

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 1 сен – РИА Новости. Китай высоко ценит позицию российской стороны в отношении провокаций США в Тайваньском проливе, которые обречены на провал, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает проход кораблей США через Тайваньский пролив как новую провокацию, направленную на сдерживание Пекина и дестабилизацию ситуации в регионе."Китай высоко ценит позицию российской стороны. Более 170 стран мира заявили о своей приверженности принципу "одного Китая" и поддержали Китай в (вопросе - ред.) защиты его собственного суверенитета и территориальной целостности", - заявил дипломат.Он также отметил, что провокационные действия США не пользуются популярностью и обречены на провал.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.

https://ria.ru/20220901/tayvan-1813630763.html

китай

тайвань

сша

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, сша, россия, мария захарова, нэнси пелоси