Рейтинг@Mail.ru
Китай ценит взгляд России на провокации США у Тайваня, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/tayvan-1813667501.html
Китай ценит взгляд России на провокации США у Тайваня, заявили в МИД КНР
Китай ценит взгляд России на провокации США у Тайваня, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 01.09.2022
Китай ценит взгляд России на провокации США у Тайваня, заявили в МИД КНР
Китай высоко ценит позицию российской стороны в отношении провокаций США в Тайваньском проливе, которые обречены на провал, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:36
2022-09-01T11:45
в мире
китай
тайвань
сша
россия
мария захарова
нэнси пелоси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729621108_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_0ae64e5b60d90b517dec5a3c6e8737f3.jpg
ПЕКИН, 1 сен – РИА Новости. Китай высоко ценит позицию российской стороны в отношении провокаций США в Тайваньском проливе, которые обречены на провал, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает проход кораблей США через Тайваньский пролив как новую провокацию, направленную на сдерживание Пекина и дестабилизацию ситуации в регионе."Китай высоко ценит позицию российской стороны. Более 170 стран мира заявили о своей приверженности принципу "одного Китая" и поддержали Китай в (вопросе - ред.) защиты его собственного суверенитета и территориальной целостности", - заявил дипломат.Он также отметил, что провокационные действия США не пользуются популярностью и обречены на провал.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
https://ria.ru/20220901/tayvan-1813630763.html
китай
тайвань
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729621108_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91300962289e2f75082d02c101a3a7ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, сша, россия, мария захарова, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, США, Россия, Мария Захарова, Нэнси Пелоси
11:36 01.09.2022 (обновлено: 11:45 01.09.2022)
 
Китай ценит взгляд России на провокации США у Тайваня, заявили в МИД КНР

В МИД КНР заявили, что ценят взгляд России на провокации США в Тайваньском проливе

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 сен – РИА Новости. Китай высоко ценит позицию российской стороны в отношении провокаций США в Тайваньском проливе, которые обречены на провал, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает проход кораблей США через Тайваньский пролив как новую провокацию, направленную на сдерживание Пекина и дестабилизацию ситуации в регионе.
"Китай высоко ценит позицию российской стороны. Более 170 стран мира заявили о своей приверженности принципу "одного Китая" и поддержали Китай в (вопросе - ред.) защиты его собственного суверенитета и территориальной целостности", - заявил дипломат.
Он также отметил, что провокационные действия США не пользуются популярностью и обречены на провал.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Личный состав ВМС Тайваня на военном корабле - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 09:21
Тайвань сбил неизвестный беспилотник в районе Цзиньмэня
 
В миреКитайТайваньСШАРоссияМария ЗахароваНэнси Пелоси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала