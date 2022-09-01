11:36 01.09.2022 (обновлено: 11:45 01.09.2022)
Китай ценит взгляд России на провокации США у Тайваня, заявили в МИД КНР
В МИД КНР заявили, что ценят взгляд России на провокации США в Тайваньском проливе
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Архивное фото
ПЕКИН, 1 сен – РИА Новости. Китай высоко ценит позицию российской стороны в отношении провокаций США в Тайваньском проливе, которые обречены на провал, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает проход кораблей США через Тайваньский пролив как новую провокацию, направленную на сдерживание Пекина и дестабилизацию ситуации в регионе.
"Китай высоко ценит позицию российской стороны. Более 170 стран мира заявили о своей приверженности принципу "одного Китая" и поддержали Китай в (вопросе - ред.) защиты его собственного суверенитета и территориальной целостности", - заявил дипломат.
Он также отметил, что провокационные действия США не пользуются популярностью и обречены на провал.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.