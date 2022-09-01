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На Украине вынесли приговор пленному российскому танкисту - РИА Новости, 01.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/tankist-1813809108.html
На Украине вынесли приговор пленному российскому танкисту
На Украине вынесли приговор пленному российскому танкисту - РИА Новости, 01.09.2022
На Украине вынесли приговор пленному российскому танкисту
Пленный российский танкист приговорен судом на Украине к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы, его обвинили в нарушении обычаев войны, сообщили в офисе... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:46
2022-09-01T17:46
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
россия
оон
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пленный российский танкист приговорен судом на Украине к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы, его обвинили в нарушении обычаев войны, сообщили в офисе генпрокурора."Командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны. Он приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.Приговор пока в законную силу не вступил, добавили в ведомстве.СК РФ ранее возбудил уголовное дело по факту бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине и ведет проверку других случаев пыток российских пленных. По данным военного ведомства, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео, зафиксированы многочисленные случаи намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи. На жестокое обращение с российскими военными в украинском плену обращали внимание и западные СМИ, в ООН призывали расследовать все сообщения, касающиеся нарушения прав человека.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220901/plennye-1813696374.html
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, владимир путин, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), россия, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Донбасс, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, ООН
17:46 01.09.2022
 
На Украине вынесли приговор пленному российскому танкисту

Суд на Украине приговорил к восьми годам и шести месяцам пленного российского танкиста

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пленный российский танкист приговорен судом на Украине к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы, его обвинили в нарушении обычаев войны, сообщили в офисе генпрокурора.
"Командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны. Он приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.
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Приговор пока в законную силу не вступил, добавили в ведомстве.
СК РФ ранее возбудил уголовное дело по факту бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине и ведет проверку других случаев пыток российских пленных. По данным военного ведомства, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео, зафиксированы многочисленные случаи намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи. На жестокое обращение с российскими военными в украинском плену обращали внимание и западные СМИ, в ООН призывали расследовать все сообщения, касающиеся нарушения прав человека.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаДонбассСледственный комитет России (СК РФ)РоссияООН
 
 
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