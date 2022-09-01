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В "Яндекс Такси" рассказали о плане злоумышленников нарушить работу сервиса - РИА Новости, 01.09.2022
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В "Яндекс Такси" рассказали о плане злоумышленников нарушить работу сервиса
В "Яндекс Такси" рассказали о плане злоумышленников нарушить работу сервиса - РИА Новости, 01.09.2022
В "Яндекс Такси" рассказали о плане злоумышленников нарушить работу сервиса
Злоумышленники 1 сентября попытались нарушить работу сервиса "Яндекс Такси", в результате чего десяткам водителей поступили массовые заказы в район Фили,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:08
2022-09-01T16:07
технологии
кутузовский проспект
москва
яндекс.такси
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Злоумышленники 1 сентября попытались нарушить работу сервиса "Яндекс Такси", в результате чего десяткам водителей поступили массовые заказы в район Фили, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в четверг в СМИ появилась информация о массовом скоплении таксистов на Кутузовском проспекте в Москве."Утром 1 сентября "Яндекс Такси" столкнулся с попыткой злоумышленников нарушить работу сервиса – нескольким десяткам водителям поступили массовые заказы в район Фили", - говорится в сообщении.Отмечается, что служба безопасности сервиса оперативно остановила попытки искусственного скопления автомобилей."Водители провели в пробке из-за фейковых заказов около 40 минут. Вопрос компенсаций будет решен в самое ближайшее время. Сейчас автомобили такси уже разъехались из района скопления и выполняют заказы в обычном режиме. Алгоритм обнаружения и предотвращения подобных атак уже усовершенствован, чтобы исключить подобные инциденты в будущем", - добавили в сервисе.
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технологии, кутузовский проспект, москва, яндекс.такси, россия, авто
Технологии, Кутузовский проспект, Москва, Яндекс.Такси, Россия, Авто
15:08 01.09.2022 (обновлено: 16:07 01.09.2022)
 
В "Яндекс Такси" рассказали о плане злоумышленников нарушить работу сервиса

"Яндекс Такси": злоумышленники вызвали массовое скопление таксистов в районе Фили

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМашины такси на улице Москвы
Машины такси на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машины такси на улице Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Злоумышленники 1 сентября попытались нарушить работу сервиса "Яндекс Такси", в результате чего десяткам водителей поступили массовые заказы в район Фили, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в четверг в СМИ появилась информация о массовом скоплении таксистов на Кутузовском проспекте в Москве.
"Утром 1 сентября "Яндекс Такси" столкнулся с попыткой злоумышленников нарушить работу сервиса – нескольким десяткам водителям поступили массовые заказы в район Фили", - говорится в сообщении.
Отмечается, что служба безопасности сервиса оперативно остановила попытки искусственного скопления автомобилей.
"Водители провели в пробке из-за фейковых заказов около 40 минут. Вопрос компенсаций будет решен в самое ближайшее время. Сейчас автомобили такси уже разъехались из района скопления и выполняют заказы в обычном режиме. Алгоритм обнаружения и предотвращения подобных атак уже усовершенствован, чтобы исключить подобные инциденты в будущем", - добавили в сервисе.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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ТехнологииКутузовский проспектМоскваЯндекс.ТаксиРоссияАвто
 
 
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