https://ria.ru/20220901/taksi-1813744107.html

В "Яндекс Такси" рассказали о плане злоумышленников нарушить работу сервиса

В "Яндекс Такси" рассказали о плане злоумышленников нарушить работу сервиса - РИА Новости, 01.09.2022

В "Яндекс Такси" рассказали о плане злоумышленников нарушить работу сервиса

Злоумышленники 1 сентября попытались нарушить работу сервиса "Яндекс Такси", в результате чего десяткам водителей поступили массовые заказы в район Фили,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:08

2022-09-01T15:08

2022-09-01T16:07

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Злоумышленники 1 сентября попытались нарушить работу сервиса "Яндекс Такси", в результате чего десяткам водителей поступили массовые заказы в район Фили, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в четверг в СМИ появилась информация о массовом скоплении таксистов на Кутузовском проспекте в Москве."Утром 1 сентября "Яндекс Такси" столкнулся с попыткой злоумышленников нарушить работу сервиса – нескольким десяткам водителям поступили массовые заказы в район Фили", - говорится в сообщении.Отмечается, что служба безопасности сервиса оперативно остановила попытки искусственного скопления автомобилей."Водители провели в пробке из-за фейковых заказов около 40 минут. Вопрос компенсаций будет решен в самое ближайшее время. Сейчас автомобили такси уже разъехались из района скопления и выполняют заказы в обычном режиме. Алгоритм обнаружения и предотвращения подобных атак уже усовершенствован, чтобы исключить подобные инциденты в будущем", - добавили в сервисе.

https://ria.ru/20220823/yandex-1811577303.html

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