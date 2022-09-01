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ВСУ начали обстрелы Энергодара с раннего утра

ВСУ начали обстрелы Энергодара с раннего утра - РИА Новости, 01.09.2022

ВСУ начали обстрелы Энергодара с раннего утра

Украинские войска с раннего утра начали обстреливать Энергодар, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T06:50

2022-09-01T06:50

2022-09-01T08:40

специальная военная операция на украине

энергодар

в мире

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запорожская аэс

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ЭНЕРГОДАР, 1 сен — РИА Новости. Украинские войска с раннего утра начали обстреливать Энергодар, передает корреспондент РИА Новости."Зафиксировано минимум два прилета в жилые кварталы в центре города", — сообщил журналист.Обстрел все еще продолжается, уточнил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.

энергодар

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энергодар, в мире, европа, запорожская аэс