https://ria.ru/20220901/svo-1813607965.html
ВСУ начали обстрелы Энергодара с раннего утра
ВСУ начали обстрелы Энергодара с раннего утра - РИА Новости, 01.09.2022
ВСУ начали обстрелы Энергодара с раннего утра
Украинские войска с раннего утра начали обстреливать Энергодар, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T06:50
2022-09-01T06:50
2022-09-01T08:40
специальная военная операция на украине
энергодар
в мире
европа
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812420093_0:168:3071:1895_1920x0_80_0_0_48476c4887a76db68f86503ec1d7a4b1.jpg
ЭНЕРГОДАР, 1 сен — РИА Новости. Украинские войска с раннего утра начали обстреливать Энергодар, передает корреспондент РИА Новости."Зафиксировано минимум два прилета в жилые кварталы в центре города", — сообщил журналист.Обстрел все еще продолжается, уточнил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
энергодар
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812420093_393:341:2669:2048_1920x0_80_0_0_f97e95ab862e9b133a14d01e69874dce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, в мире, европа, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, В мире, Европа, Запорожская АЭС
06:50 01.09.2022 (обновлено: 08:40 01.09.2022)
ВСУ начали обстрелы Энергодара с раннего утра
Украинские войска перед визитом миссии МАГАТЭ с раннего утра обстреливают Энергодар