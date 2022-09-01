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Минобороны сообщило о награждении героев спецоперации на передовой

Минобороны сообщило о награждении героев спецоперации на передовой - РИА Новости, 01.09.2022

Минобороны сообщило о награждении героев спецоперации на передовой

Начальник штаба российской группировки "Запад" генерал-лейтенант Михаил Зусько на передовой наградил героев спецоперации из Западного военного округа, сообщили... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T05:14

2022-09-01T05:14

2022-09-01T05:28

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Начальник штаба российской группировки "Запад" генерал-лейтенант Михаил Зусько на передовой наградил героев спецоперации из Западного военного округа, сообщили в Минобороны.Отмечается, что военные получили награды за мужество, отвагу и самоотверженность. Их вручили солдатам, сержантам и офицерам артиллерийских, разведывательных, медицинских подразделений, а также подразделений связи и радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, награды получили специалисты военно-политической службы.Зусько отметил, что награжденные достойно выполнили и продолжают выполнять свой долг. По его словам, ни у кого не должно быть сомнения, что "победа скоро наступит".После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, владимир путин, россия, украина, донбасс