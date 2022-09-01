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Минобороны сообщило о награждении героев спецоперации на передовой - РИА Новости, 01.09.2022
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Минобороны сообщило о награждении героев спецоперации на передовой
Минобороны сообщило о награждении героев спецоперации на передовой - РИА Новости, 01.09.2022
Минобороны сообщило о награждении героев спецоперации на передовой
Начальник штаба российской группировки "Запад" генерал-лейтенант Михаил Зусько на передовой наградил героев спецоперации из Западного военного округа, сообщили... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T05:14
2022-09-01T05:28
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Начальник штаба российской группировки "Запад" генерал-лейтенант Михаил Зусько на передовой наградил героев спецоперации из Западного военного округа, сообщили в Минобороны.Отмечается, что военные получили награды за мужество, отвагу и самоотверженность. Их вручили солдатам, сержантам и офицерам артиллерийских, разведывательных, медицинских подразделений, а также подразделений связи и радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, награды получили специалисты военно-политической службы.Зусько отметил, что награжденные достойно выполнили и продолжают выполнять свой долг. По его словам, ни у кого не должно быть сомнения, что "победа скоро наступит".После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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безопасность, владимир путин, россия, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс
05:14 01.09.2022 (обновлено: 05:28 01.09.2022)
 
Минобороны сообщило о награждении героев спецоперации на передовой

Минобороны сообщило о награждении на передовой героев российской спецоперации

© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Красноярского края / Перейти в фотобанкНа церемонии вручения орденов Мужества
На церемонии вручения орденов Мужества - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Красноярского края
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На церемонии вручения орденов Мужества. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Начальник штаба российской группировки "Запад" генерал-лейтенант Михаил Зусько на передовой наградил героев спецоперации из Западного военного округа, сообщили в Минобороны.

"На передовой ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" разных степеней, в том числе с мечами, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест, медали "За отвагу", медали Суворова и Жукова наиболее отличившимся военнослужащим вручил начальник штаба российской группировки войск (сил) "Запад" генерал-лейтенант Михаил Зусько", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные получили награды за мужество, отвагу и самоотверженность. Их вручили солдатам, сержантам и офицерам артиллерийских, разведывательных, медицинских подразделений, а также подразделений связи и радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, награды получили специалисты военно-политической службы.
Зусько отметил, что награжденные достойно выполнили и продолжают выполнять свой долг. По его словам, ни у кого не должно быть сомнения, что "победа скоро наступит".

"Получил сегодня медаль Жукова. С самых первых дней участвуя в специальной военной операции, мы знали, что мы идем на защиту нашего государства, интересов, границ. <...> Колонна, в которой мы передвигались, попала в засаду диверсионно-разведывательной группы, завязался бой. За счет умелых и грамотных действий командира мы отбили диверсионную группу и продолжили выполнять боевую задачу, согласно приказу, заняли данный рубеж и выполнили боевую задачу", — подчеркнул старший офицер военно-политического отдела Роман.

После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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