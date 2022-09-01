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С ливанской компании взыскали 365 миллионов рублей из-за ЧП с "Лиманом" - РИА Новости, 01.09.2022
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С ливанской компании взыскали 365 миллионов рублей из-за ЧП с "Лиманом"
С ливанской компании взыскали 365 миллионов рублей из-за ЧП с "Лиманом" - РИА Новости, 01.09.2022
С ливанской компании взыскали 365 миллионов рублей из-за ЧП с "Лиманом"
Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал более 365 миллионов рублей убытков с ливанской компании Hammami Livestock, владельца судна... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:50
2022-09-01T17:50
в мире
россия
черное море
ливан
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал более 365 миллионов рублей убытков с ливанской компании Hammami Livestock, владельца судна Youzarsıf H, после столкновения с которым в апреле 2017 года затонул российский исследовательский корабль Черноморского флота "Лиман".Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд полностью удовлетворил исковые требования Минобороны. Судебное разбирательство по этому делу продолжалось почти пять лет. Ответчик, извещенный о нем надлежащим образом, своего представителя в суд не направил.Как пояснил представитель истца в суде, на основании принципа международной вежливости на протяжении нескольких лет через МИД направлялись претензии как ответчику, так и нидерландской страховой компании Raets Marine, но ответов не последовало. Сумма иска рассчитана истцом как стоимость спасательной операции и ликвидации последствий происшествия, а также стоимость погибшего имущества.Исследовательский корабль Черноморского флота РФ "Лиман" получил пробоину после столкновения с судном под флагом Того в Черном море в 40 километрах от Босфора. Всех моряков удалось спасти, они вернулись в Россию самолетом военно-транспортной авиации.В Минобороны России тогда заявили, что благодаря проявленному мужеству и грамотным действиям российского экипажа корабль, получивший пробоины ниже ватерлинии в двух отсеках машинного отделения, оставался на плаву почти три часа. Все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы экипажем были эвакуированы на спасательные средства и доставлены на базу Черноморского флота.СМИ сообщали, что сухогруз Youzarsıf H в момент столкновения совершал рейс из Румынии в Иорданию.
https://ria.ru/20220704/minoborony-1800100767.html
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в мире, россия, черное море, ливан, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Россия, Черное море, Ливан, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
17:50 01.09.2022
 
С ливанской компании взыскали 365 миллионов рублей из-за ЧП с "Лиманом"

С ливанской компании по иску Минобороны взыскали 365 миллионов рублей из-за ЧП с "Лиманом"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал более 365 миллионов рублей убытков с ливанской компании Hammami Livestock, владельца судна Youzarsıf H, после столкновения с которым в апреле 2017 года затонул российский исследовательский корабль Черноморского флота "Лиман".
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд полностью удовлетворил исковые требования Минобороны. Судебное разбирательство по этому делу продолжалось почти пять лет. Ответчик, извещенный о нем надлежащим образом, своего представителя в суд не направил.
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Суд утвердил мировое соглашение в споре Минобороны с РКК "Энергия"
Как пояснил представитель истца в суде, на основании принципа международной вежливости на протяжении нескольких лет через МИД направлялись претензии как ответчику, так и нидерландской страховой компании Raets Marine, но ответов не последовало. Сумма иска рассчитана истцом как стоимость спасательной операции и ликвидации последствий происшествия, а также стоимость погибшего имущества.
Исследовательский корабль Черноморского флота РФ "Лиман" получил пробоину после столкновения с судном под флагом Того в Черном море в 40 километрах от Босфора. Всех моряков удалось спасти, они вернулись в Россию самолетом военно-транспортной авиации.
В Минобороны России тогда заявили, что благодаря проявленному мужеству и грамотным действиям российского экипажа корабль, получивший пробоины ниже ватерлинии в двух отсеках машинного отделения, оставался на плаву почти три часа. Все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы экипажем были эвакуированы на спасательные средства и доставлены на базу Черноморского флота.
СМИ сообщали, что сухогруз Youzarsıf H в момент столкновения совершал рейс из Румынии в Иорданию.
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