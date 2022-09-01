https://ria.ru/20220901/sud-1813810700.html

С ливанской компании взыскали 365 миллионов рублей из-за ЧП с "Лиманом"

С ливанской компании взыскали 365 миллионов рублей из-за ЧП с "Лиманом" - РИА Новости, 01.09.2022

С ливанской компании взыскали 365 миллионов рублей из-за ЧП с "Лиманом"

Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал более 365 миллионов рублей убытков с ливанской компании Hammami Livestock, владельца судна... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:50

2022-09-01T17:50

2022-09-01T17:50

в мире

россия

черное море

ливан

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал более 365 миллионов рублей убытков с ливанской компании Hammami Livestock, владельца судна Youzarsıf H, после столкновения с которым в апреле 2017 года затонул российский исследовательский корабль Черноморского флота "Лиман".Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд полностью удовлетворил исковые требования Минобороны. Судебное разбирательство по этому делу продолжалось почти пять лет. Ответчик, извещенный о нем надлежащим образом, своего представителя в суд не направил.Как пояснил представитель истца в суде, на основании принципа международной вежливости на протяжении нескольких лет через МИД направлялись претензии как ответчику, так и нидерландской страховой компании Raets Marine, но ответов не последовало. Сумма иска рассчитана истцом как стоимость спасательной операции и ликвидации последствий происшествия, а также стоимость погибшего имущества.Исследовательский корабль Черноморского флота РФ "Лиман" получил пробоину после столкновения с судном под флагом Того в Черном море в 40 километрах от Босфора. Всех моряков удалось спасти, они вернулись в Россию самолетом военно-транспортной авиации.В Минобороны России тогда заявили, что благодаря проявленному мужеству и грамотным действиям российского экипажа корабль, получивший пробоины ниже ватерлинии в двух отсеках машинного отделения, оставался на плаву почти три часа. Все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы экипажем были эвакуированы на спасательные средства и доставлены на базу Черноморского флота.СМИ сообщали, что сухогруз Youzarsıf H в момент столкновения совершал рейс из Румынии в Иорданию.

https://ria.ru/20220704/minoborony-1800100767.html

https://ria.ru/20211220/sud-1764593514.html

россия

черное море

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, черное море, ливан, министерство обороны рф (минобороны рф)