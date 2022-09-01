https://ria.ru/20220901/ssha-1813762371.html
МИД: США не предоставляют данных о биологической активности за рубежом
МИД: США не предоставляют данных о биологической активности за рубежом - РИА Новости, 01.09.2022
МИД: США не предоставляют данных о биологической активности за рубежом
Вашингтон не предоставляет информацию о военно-биологической активности за пределами своей территории, несмотря на призывы РФ, заявила официальный представитель РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:54
2022-09-01T15:54
2022-09-01T15:56
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вашингтон не предоставляет информацию о военно-биологической активности за пределами своей территории, несмотря на призывы РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Несмотря на многократные призывы России, Вашингтон воздерживается от предоставления конкретной всеобъемлющей информации о военно-биологической активности за пределами национальной территории, ограничиваясь лишь выборочными сведениями общего плана о выделяемой финансовой и материальной помощи. Никаких данных о такой активности в рамках мер доверия КБТО американцами не передается", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на официальном сайте ведомства.По ее словам, это неслучайно, поскольку США предпочитают заключать типовое соглашение о сотрудничестве со странами-реципиентами, которые предусматривают "придание взаимодействию в биологической сфере закрытого, конфиденциального характера"."Якобы "открытый и прозрачный" характер сотрудничества, в котором США пытаются убедить весь мир, – не более чем лицемерие", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20220901/zaes-1813760247.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:54 01.09.2022 (обновлено: 15:56 01.09.2022)
МИД: США не предоставляют данных о биологической активности за рубежом
МИД: США не предоставляют данных о военно-биологической активности за рубежом