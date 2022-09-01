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Россия и Китай не дадут США возможности себя спровоцировать, заявил Лавров - РИА Новости, 01.09.2022
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Россия и Китай не дадут США возможности себя спровоцировать, заявил Лавров
Россия и Китай не дадут США возможности себя спровоцировать, заявил Лавров - РИА Новости, 01.09.2022
Россия и Китай не дадут США возможности себя спровоцировать, заявил Лавров
Россия и Китай не позволят США себя спровоцировать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:38
2022-09-01T12:24
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
китай
сша
в мире
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия и Китай не позволят США себя спровоцировать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Российско-китайские отношения вышли на принципиально новый уровень, который по своему качеству превосходит классические военные союзы прошлой эпохи. Делайте из этого выводы... Мы не будем с КНР развивать наши отношения, отношения принципиально нового качества против кого бы то ни было", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО.Он отметил, что США решили объявить Китай "стратегической угрозой, долгосрочной"."Если американцы и их сателлиты будут настаивать на подобном подходе к развитию отношений в Азиатско-Тихоокеанскими регионе, то будут загонят себя опять в угол, выходом из которого может быть определён некоторыми агрессивными кругами на Западе только военный конфликт", - подчеркнул министр."Мы вместе с КНР прекрасно видим эти опасности, мы не дадим себя спровоцировать и будем продвигать повестку дня, которая будет очевидно куда более привлекательна для стран региона, нежели конфронтация, которую навязывают западники", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20220831/raskhody-1813578132.html
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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), китай, сша, в мире, россия
Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Китай, США, В мире, Россия
11:38 01.09.2022 (обновлено: 12:24 01.09.2022)
 
Россия и Китай не дадут США возможности себя спровоцировать, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Россия и Китай не дадут США возможности себя спровоцировать

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия и Китай не позволят США себя спровоцировать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Российско-китайские отношения вышли на принципиально новый уровень, который по своему качеству превосходит классические военные союзы прошлой эпохи. Делайте из этого выводы... Мы не будем с КНР развивать наши отношения, отношения принципиально нового качества против кого бы то ни было", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 21:33
МИД Китая одной картинкой показал "военные амбиции" США
Он отметил, что США решили объявить Китай "стратегической угрозой, долгосрочной".
"Если американцы и их сателлиты будут настаивать на подобном подходе к развитию отношений в Азиатско-Тихоокеанскими регионе, то будут загонят себя опять в угол, выходом из которого может быть определён некоторыми агрессивными кругами на Западе только военный конфликт", - подчеркнул министр.
"Мы вместе с КНР прекрасно видим эти опасности, мы не дадим себя спровоцировать и будем продвигать повестку дня, которая будет очевидно куда более привлекательна для стран региона, нежели конфронтация, которую навязывают западники", - заключил Лавров.
Китайские военные на военных учениях Восток-2022 в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 06:09
На Западе испугались военных учений России с Китаем
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КитайСШАВ миреРоссия
 
 
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