11:38 01.09.2022 (обновлено: 12:24 01.09.2022)
Россия и Китай не дадут США возможности себя спровоцировать, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Россия и Китай не дадут США возможности себя спровоцировать
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия и Китай не позволят США себя спровоцировать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Российско-китайские отношения вышли на принципиально новый уровень, который по своему качеству превосходит классические военные союзы прошлой эпохи. Делайте из этого выводы... Мы не будем с КНР развивать наши отношения, отношения принципиально нового качества против кого бы то ни было", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО.
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Он отметил, что США решили объявить Китай "стратегической угрозой, долгосрочной".
"Если американцы и их сателлиты будут настаивать на подобном подходе к развитию отношений в Азиатско-Тихоокеанскими регионе, то будут загонят себя опять в угол, выходом из которого может быть определён некоторыми агрессивными кругами на Западе только военный конфликт", - подчеркнул министр.
"Мы вместе с КНР прекрасно видим эти опасности, мы не дадим себя спровоцировать и будем продвигать повестку дня, которая будет очевидно куда более привлекательна для стран региона, нежели конфронтация, которую навязывают западники", - заключил Лавров.
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