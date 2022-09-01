https://ria.ru/20220901/ssha-1813667680.html

Россия и Китай не дадут США возможности себя спровоцировать, заявил Лавров

Россия и Китай не дадут США возможности себя спровоцировать, заявил Лавров - РИА Новости, 01.09.2022

Россия и Китай не дадут США возможности себя спровоцировать, заявил Лавров

Россия и Китай не позволят США себя спровоцировать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:38

2022-09-01T11:38

2022-09-01T12:24

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

китай

сша

в мире

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия и Китай не позволят США себя спровоцировать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Российско-китайские отношения вышли на принципиально новый уровень, который по своему качеству превосходит классические военные союзы прошлой эпохи. Делайте из этого выводы... Мы не будем с КНР развивать наши отношения, отношения принципиально нового качества против кого бы то ни было", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО.Он отметил, что США решили объявить Китай "стратегической угрозой, долгосрочной"."Если американцы и их сателлиты будут настаивать на подобном подходе к развитию отношений в Азиатско-Тихоокеанскими регионе, то будут загонят себя опять в угол, выходом из которого может быть определён некоторыми агрессивными кругами на Западе только военный конфликт", - подчеркнул министр."Мы вместе с КНР прекрасно видим эти опасности, мы не дадим себя спровоцировать и будем продвигать повестку дня, которая будет очевидно куда более привлекательна для стран региона, нежели конфронтация, которую навязывают западники", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20220831/raskhody-1813578132.html

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китай

сша

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), китай, сша, в мире, россия