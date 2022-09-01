https://ria.ru/20220901/sp-1813813107.html

СП "Газпром нефти" и Shell перерегистрировали в российскую юрисдикцию

СП "Газпром нефти" и Shell перерегистрировали в российскую юрисдикцию - РИА Новости, 01.09.2022

СП "Газпром нефти" и Shell перерегистрировали в российскую юрисдикцию

Совместное предприятие "Газпром нефти" и Shell - Salym Petroleum Development перерегистрировано из голландской в российскую юрисдикцию 1 сентября под названием... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:58

2022-09-01T17:58

2022-09-01T19:51

экономика

shell

газпром нефть

ханты-мансийский автономный округ

нефть

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Совместное предприятие "Газпром нефти" и Shell - Salym Petroleum Development перерегистрировано из голландской в российскую юрисдикцию 1 сентября под названием "Салым Петролеум Девелопмент", следует из данных ЕГРЮЛ.Как указано в выписке из ЕГРЮЛ, 1 сентября ООО "Салым Петролеум Девелопмент" с уставным капиталом 8,664 миллиона рублей было зарегистрировано в поселке Салым в Ханты-Мансийском автономном округе. Акционерами предприятия на паритетных началах остались Shell Salym Development B.V. и "ГПН - Салымские проекты". Генеральным директором будет нынешний - Денис Парамошин.В августе суд удовлетворил заявление дочернего предприятия "Газпром нефти" о переводе СП с Shell в российскую юрисдикцию. Предполагалось, что СП будет переименовано в ООО "Салым Девелопмент", но в решении суда уже фигурирует название "Салым Петролеум Девелопмент" (СПД).Основанием для обращения в суд дочернее предприятие "Газпром нефти" называло совершение Shell действий, препятствующих функционированию иностранного юридического лица на территории РФ, подразумевая февральское заявление Shell о приостановке деятельности в России. Компания в конце февраля объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в "Северном потоке — 2".Затем, в июле, Shell сообщила, что отстранилась от управления своей долей в совместном предприятии с "Газпром нефтью", списала связанные с предприятием активы, а представители компании покинули совет директоров СП. Позднее компания заявила, что оценивает юридические возможности относительно своей доли в СП с "Газпром нефтью"."Газпром нефть" и Shell объединяло многолетнее взаимодействие в различных направлениях бизнеса. "Салым Петролеум Девелопмент" - один из наиболее крупных совместных проектов. Предприятие с 2003 года занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское и Ваделыпское месторождения) в ХМАО-Югре. На его базе также ведется разработка и тестирование технологий по нефтедобыче.

https://ria.ru/20220901/neft-1813793038.html

https://ria.ru/20220901/neft-1813791825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, shell, газпром нефть, ханты-мансийский автономный округ, нефть, россия