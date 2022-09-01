17:58 01.09.2022 (обновлено: 19:51 01.09.2022)
СП "Газпром нефти" и Shell перерегистрировали в российскую юрисдикцию
Совместное предприятие "Газпром нефти" и Shell перерегистрировали в российскую юрисдикцию
"Газпром Нефть". Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Совместное предприятие "Газпром нефти" и Shell - Salym Petroleum Development перерегистрировано из голландской в российскую юрисдикцию 1 сентября под названием "Салым Петролеум Девелопмент", следует из данных ЕГРЮЛ.
Как указано в выписке из ЕГРЮЛ, 1 сентября ООО "Салым Петролеум Девелопмент" с уставным капиталом 8,664 миллиона рублей было зарегистрировано в поселке Салым в Ханты-Мансийском автономном округе. Акционерами предприятия на паритетных началах остались Shell Salym Development B.V. и "ГПН - Салымские проекты". Генеральным директором будет нынешний - Денис Парамошин.
В августе суд удовлетворил заявление дочернего предприятия "Газпром нефти" о переводе СП с Shell в российскую юрисдикцию. Предполагалось, что СП будет переименовано в ООО "Салым Девелопмент", но в решении суда уже фигурирует название "Салым Петролеум Девелопмент" (СПД).
Основанием для обращения в суд дочернее предприятие "Газпром нефти" называло совершение Shell действий, препятствующих функционированию иностранного юридического лица на территории РФ, подразумевая февральское заявление Shell о приостановке деятельности в России. Компания в конце февраля объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в "Северном потоке — 2".
Затем, в июле, Shell сообщила, что отстранилась от управления своей долей в совместном предприятии с "Газпром нефтью", списала связанные с предприятием активы, а представители компании покинули совет директоров СП. Позднее компания заявила, что оценивает юридические возможности относительно своей доли в СП с "Газпром нефтью".
"Газпром нефть" и Shell объединяло многолетнее взаимодействие в различных направлениях бизнеса. "Салым Петролеум Девелопмент" - один из наиболее крупных совместных проектов. Предприятие с 2003 года занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское и Ваделыпское месторождения) в ХМАО-Югре. На его базе также ведется разработка и тестирование технологий по нефтедобыче.