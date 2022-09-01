https://ria.ru/20220901/sochi-1813652614.html

Спасатели нашли туриста, который три дня не мог спуститься с гор в Сочи

Спасатели нашли туриста, который три дня не мог спуститься с гор в Сочи - РИА Новости, 01.09.2022

Спасатели нашли туриста, который три дня не мог спуститься с гор в Сочи

Заблудившийся в горах Сочи турист найден в районе поселка Красная Поляна, он находится в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба Южного... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:45

2022-09-01T11:45

2022-09-01T11:45

туризм

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

туризм

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СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Заблудившийся в горах Сочи турист найден в районе поселка Красная Поляна, он находится в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России."Вчера в 18.00 во время вертолетного поиска спасатели обнаружили заблудившегося мужчину на одном из отрогов хребта Иегош. Для эвакуации специалисты использовали бортовую лебедку вертолета, так как высокие деревья не позволяли воздушному судну приземлиться. Затем туриста благополучно доставили на базу ЮРПСО МЧС", -— рассказали в ведомстве.Уточняется, что изначально мужчина планировал сходить в лес на один день, однако спустя время понял, что самостоятельно выбраться не сможет. В итоге он провел на хребте три дня. Сейчас его состояние удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.Во вторник сообщалось, что спасатели два дня ищут туриста, который заблудился в горах Сочи. Как рассказывали в МЧС, 30 августа мужчине удалось дозвониться в отряд через экстренный вызов 112 и указать примерное местоположение, однако поиски не принесли результата.

https://ria.ru/20220831/draka-1813474832.html

сочи

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм