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Спасатели второй день ищут туриста, заблудившегося в горах Сочи - РИА Новости, 31.08.2022
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Туризм
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Спасатели второй день ищут туриста, заблудившегося в горах Сочи
Спасатели второй день ищут туриста, заблудившегося в горах Сочи - РИА Новости, 31.08.2022
Спасатели второй день ищут туриста, заблудившегося в горах Сочи
Группа спасателей продолжает искать туриста, который заблудился в горах Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:47
2022-08-31T12:47
туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
сочи
туристы
новости - туризм
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СОЧИ, 31 авг — РИА Новости. Группа спасателей продолжает искать туриста, который заблудился в горах Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России."С базы МЧС вылетел вертолет, но осмотр горно-лесной местности результатов не принес. Также к месту происшествия выехали спасатели, которые пешком добрались до предполагаемого местонахождения туриста и сейчас ведут поиск в том районе", — рассказали в ведомстве.В пресс-службе отметили, что осмотр с воздуха усложняется из-за густой растительности. Для дополнительной навигации организован ретранслятор связи на хребте Алек.Информация о том, что в районе хребта Ац заблудился турист, поступила 30 августа. Специалистам экстренной службы удалось выяснить, что мужчина вышел в горы из села Ореховка в сторону хребта Иегош три дня назад, однако продолжить путь самостоятельно не смог. Сейчас связь с потерявшимся возможна только через экстренную службу 112.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туризм, сочи, туристы, новости - туризм
Туризм, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм, Сочи, туристы, Новости - Туризм
12:47 31.08.2022
 
Спасатели второй день ищут туриста, заблудившегося в горах Сочи

МЧС: спасатели продолжают искать туриста, который заблудился в горах Сочи

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи
Горнолыжный курорт Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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СОЧИ, 31 авг — РИА Новости. Группа спасателей продолжает искать туриста, который заблудился в горах Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"С базы МЧС вылетел вертолет, но осмотр горно-лесной местности результатов не принес. Также к месту происшествия выехали спасатели, которые пешком добрались до предполагаемого местонахождения туриста и сейчас ведут поиск в том районе", — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что осмотр с воздуха усложняется из-за густой растительности. Для дополнительной навигации организован ретранслятор связи на хребте Алек.
Информация о том, что в районе хребта Ац заблудился турист, поступила 30 августа. Специалистам экстренной службы удалось выяснить, что мужчина вышел в горы из села Ореховка в сторону хребта Иегош три дня назад, однако продолжить путь самостоятельно не смог. Сейчас связь с потерявшимся возможна только через экстренную службу 112.
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ТуризмМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТуризмСочитуристыНовости - Туризм
 
 
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