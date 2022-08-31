https://ria.ru/20220831/sochi-1813383533.html
Спасатели второй день ищут туриста, заблудившегося в горах Сочи
Спасатели второй день ищут туриста, заблудившегося в горах Сочи - РИА Новости, 31.08.2022
Спасатели второй день ищут туриста, заблудившегося в горах Сочи
Группа спасателей продолжает искать туриста, который заблудился в горах Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:47
2022-08-31T12:47
2022-08-31T12:47
туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
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СОЧИ, 31 авг — РИА Новости. Группа спасателей продолжает искать туриста, который заблудился в горах Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России."С базы МЧС вылетел вертолет, но осмотр горно-лесной местности результатов не принес. Также к месту происшествия выехали спасатели, которые пешком добрались до предполагаемого местонахождения туриста и сейчас ведут поиск в том районе", — рассказали в ведомстве.В пресс-службе отметили, что осмотр с воздуха усложняется из-за густой растительности. Для дополнительной навигации организован ретранслятор связи на хребте Алек.Информация о том, что в районе хребта Ац заблудился турист, поступила 30 августа. Специалистам экстренной службы удалось выяснить, что мужчина вышел в горы из села Ореховка в сторону хребта Иегош три дня назад, однако продолжить путь самостоятельно не смог. Сейчас связь с потерявшимся возможна только через экстренную службу 112.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туризм, сочи, туристы, новости - туризм
Туризм, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм, Сочи, туристы, Новости - Туризм
Спасатели второй день ищут туриста, заблудившегося в горах Сочи
МЧС: спасатели продолжают искать туриста, который заблудился в горах Сочи
СОЧИ, 31 авг — РИА Новости. Группа спасателей продолжает искать туриста, который заблудился в горах Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"С базы МЧС вылетел вертолет, но осмотр горно-лесной местности результатов не принес. Также к месту происшествия выехали спасатели, которые пешком добрались до предполагаемого местонахождения туриста и сейчас ведут поиск в том районе", — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что осмотр с воздуха усложняется из-за густой растительности. Для дополнительной навигации организован ретранслятор связи на хребте Алек.
Информация о том, что в районе хребта Ац заблудился турист, поступила 30 августа. Специалистам экстренной службы удалось выяснить, что мужчина вышел в горы из села Ореховка в сторону хребта Иегош три дня назад, однако продолжить путь самостоятельно не смог. Сейчас связь с потерявшимся возможна только через экстренную службу 112.