https://ria.ru/20220901/smartfony-1813693735.html
Слуцкий выступил против запрета использовать смартфоны во время занятий
Слуцкий выступил против запрета использовать смартфоны во время занятий - РИА Новости, 01.09.2022
Слуцкий выступил против запрета использовать смартфоны во время занятий
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на лекции в Кубанском ГУ выступил против изъятия смартфонов у студентов и школьников во время занятий. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:51
2022-09-01T12:51
2022-09-01T12:51
общество
технологии
лдпр
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на лекции в Кубанском ГУ выступил против изъятия смартфонов у студентов и школьников во время занятий.На лекции в Кубанском ГУ Слуцкий раскритиковал идею отбирать у учащихся мобильные телефоны на время занятий, сообщает Telegram-канал фракции ЛДПР в Госдуме."Бездельник и без смартфона найдет, чем заняться на уроке или лекции, а умному молодому человеку или девушке смартфон только в помощь, это ведь не просто игрушка, а современное устройство с доступом к огромному архиву знаний и данных. Без интерактивной составляющей современное образование просто не будет полноценным", - заявил Слуцкий.
https://ria.ru/20220831/telefon-1813506357.html
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общество, технологии, лдпр, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
Общество, Технологии, ЛДПР, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкий выступил против запрета использовать смартфоны во время занятий
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил против запрета использовать смартфоны во время учебы