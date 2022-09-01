https://ria.ru/20220901/smartfony-1813693735.html

Слуцкий выступил против запрета использовать смартфоны во время занятий

Слуцкий выступил против запрета использовать смартфоны во время занятий - РИА Новости, 01.09.2022

Слуцкий выступил против запрета использовать смартфоны во время занятий

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на лекции в Кубанском ГУ выступил против изъятия смартфонов у студентов и школьников во время занятий. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T12:51

2022-09-01T12:51

2022-09-01T12:51

общество

технологии

лдпр

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на лекции в Кубанском ГУ выступил против изъятия смартфонов у студентов и школьников во время занятий.На лекции в Кубанском ГУ Слуцкий раскритиковал идею отбирать у учащихся мобильные телефоны на время занятий, сообщает Telegram-канал фракции ЛДПР в Госдуме."Бездельник и без смартфона найдет, чем заняться на уроке или лекции, а умному молодому человеку или девушке смартфон только в помощь, это ведь не просто игрушка, а современное устройство с доступом к огромному архиву знаний и данных. Без интерактивной составляющей современное образование просто не будет полноценным", - заявил Слуцкий.

https://ria.ru/20220831/telefon-1813506357.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, лдпр, госдума рф, леонид слуцкий (политик)