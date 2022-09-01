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Слуцкий выступил против запрета использовать смартфоны во время занятий - РИА Новости, 01.09.2022
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Слуцкий выступил против запрета использовать смартфоны во время занятий
Слуцкий выступил против запрета использовать смартфоны во время занятий - РИА Новости, 01.09.2022
Слуцкий выступил против запрета использовать смартфоны во время занятий
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на лекции в Кубанском ГУ выступил против изъятия смартфонов у студентов и школьников во время занятий. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:51
2022-09-01T12:51
общество
технологии
лдпр
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на лекции в Кубанском ГУ выступил против изъятия смартфонов у студентов и школьников во время занятий.На лекции в Кубанском ГУ Слуцкий раскритиковал идею отбирать у учащихся мобильные телефоны на время занятий, сообщает Telegram-канал фракции ЛДПР в Госдуме."Бездельник и без смартфона найдет, чем заняться на уроке или лекции, а умному молодому человеку или девушке смартфон только в помощь, это ведь не просто игрушка, а современное устройство с доступом к огромному архиву знаний и данных. Без интерактивной составляющей современное образование просто не будет полноценным", - заявил Слуцкий.
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общество, технологии, лдпр, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
Общество, Технологии, ЛДПР, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик)
12:51 01.09.2022
 
Слуцкий выступил против запрета использовать смартфоны во время занятий

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил против запрета использовать смартфоны во время учебы

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на лекции в Кубанском ГУ выступил против изъятия смартфонов у студентов и школьников во время занятий.
На лекции в Кубанском ГУ Слуцкий раскритиковал идею отбирать у учащихся мобильные телефоны на время занятий, сообщает Telegram-канал фракции ЛДПР в Госдуме.
"Бездельник и без смартфона найдет, чем заняться на уроке или лекции, а умному молодому человеку или девушке смартфон только в помощь, это ведь не просто игрушка, а современное устройство с доступом к огромному архиву знаний и данных. Без интерактивной составляющей современное образование просто не будет полноценным", - заявил Слуцкий.
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ОбществоТехнологииЛДПРГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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