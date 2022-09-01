https://ria.ru/20220901/shufutinskiy-1813788512.html
Шуфутинский раскрыл заработки за песню "3 сентября"
Шуфутинский раскрыл заработки за песню "3 сентября" - РИА Новости, 01.09.2022
Шуфутинский раскрыл заработки за песню "3 сентября"
Михаил Шуфутинский признался, что не знает точной суммы, заработанной на песне "3 сентября". По его словам, этим вопросом занимается бухгалтерия. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:00
2022-09-01T17:00
2022-09-01T17:00
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Михаил Шуфутинский признался, что не знает точной суммы, заработанной на песне "3 сентября". По его словам, этим вопросом занимается бухгалтерия.Но сумма, по его словам, меньше миллиона долларов.Шуфутинский впервые исполнил песню "3 сентября" в 1993 году, когда артисту было 45 лет. Позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа". Музыку написал Игорь Крутой, автор текста — Игорь Николаев. В начале 2000-х годов в Сети появилось фото американского рэпера Рика Росса (напоминающего Шуфутинского) с цитатой из песни. Она была растиражирована, что позже превратило композицию Шуфутинского в мем, который в последние годы традиционно становится актуальным в преддверии 3 сентября.Певец говорил, что не собирается отказываться от хита "Третье сентября" из-за того, что она стала мемом. По словам автора слов шлягера Игоря Николаева, эта дата ничего не значит, просто она удачно легла на музыку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, михаил шуфутинский
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, Михаил Шуфутинский
Шуфутинский раскрыл заработки за песню "3 сентября"
Михаил Шуфутинский получил за песню "3 сентября" меньше миллиона долларов
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Михаил Шуфутинский признался, что не знает точной суммы, заработанной на песне "3 сентября". По его словам, этим вопросом занимается бухгалтерия.
"Я вообще, честно говоря, за этим не слежу, потому что все эти стриминги, прослушивания в интернете… Я не очень хорошо знаю, у меня есть агент для этого, у меня есть бухгалтерия", – рассказал артист в интервью Алене Жигаловой.
Но сумма, по его словам, меньше миллиона долларов.
"Если б я миллион долларов поднял, что бы сказали Крутой с Николаевым? "Авторские" платит площадка, где песню монетизируют. Но это мои друзья хорошие, настоящие мастера… Если бы мы заработали миллион долларов, мы бы поехали вместе отдохнуть на те же Мальдивы", – заключил певец.
Шуфутинский впервые исполнил песню "3 сентября" в 1993 году, когда артисту было 45 лет. Позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа". Музыку написал Игорь Крутой, автор текста — Игорь Николаев. В начале 2000-х годов в Сети появилось фото американского рэпера Рика Росса (напоминающего Шуфутинского) с цитатой из песни. Она была растиражирована, что позже превратило композицию Шуфутинского в мем, который в последние годы традиционно становится актуальным в преддверии 3 сентября.
Певец говорил
, что не собирается отказываться от хита "Третье сентября" из-за того, что она стала мемом. По словам автора слов шлягера Игоря Николаева, эта дата ничего не значит, просто она удачно легла на музыку.