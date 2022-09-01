https://ria.ru/20220901/shufutinskiy-1813788512.html

Шуфутинский раскрыл заработки за песню "3 сентября"

Шуфутинский раскрыл заработки за песню "3 сентября" - РИА Новости, 01.09.2022

Шуфутинский раскрыл заработки за песню "3 сентября"

Михаил Шуфутинский признался, что не знает точной суммы, заработанной на песне "3 сентября". По его словам, этим вопросом занимается бухгалтерия. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:00

2022-09-01T17:00

2022-09-01T17:00

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шоу-бизнес

михаил шуфутинский

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Михаил Шуфутинский признался, что не знает точной суммы, заработанной на песне "3 сентября". По его словам, этим вопросом занимается бухгалтерия.Но сумма, по его словам, меньше миллиона долларов.Шуфутинский впервые исполнил песню "3 сентября" в 1993 году, когда артисту было 45 лет. Позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа". Музыку написал Игорь Крутой, автор текста — Игорь Николаев. В начале 2000-х годов в Сети появилось фото американского рэпера Рика Росса (напоминающего Шуфутинского) с цитатой из песни. Она была растиражирована, что позже превратило композицию Шуфутинского в мем, который в последние годы традиционно становится актуальным в преддверии 3 сентября.Певец говорил, что не собирается отказываться от хита "Третье сентября" из-за того, что она стала мемом. По словам автора слов шлягера Игоря Николаева, эта дата ничего не значит, просто она удачно легла на музыку.

https://ria.ru/20220830/krid-1813063062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, михаил шуфутинский