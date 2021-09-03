https://ria.ru/20210903/shufutinskiy-1748499693.html

По 30 интервью в день: Шуфутинский – о песне "З сентября"

По 30 интервью в день: Шуфутинский – о песне "З сентября" - РИА Новости, 03.09.2021

По 30 интервью в день: Шуфутинский – о песне "З сентября"

Певец Михаил Шуфутинский каждое 3 сентября дает до 30 интервью, посвященных его самой известной песне, получившей название по этой дате. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:52

2021-09-03T10:52

2021-09-03T13:30

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский каждое 3 сентября дает до 30 интервью, посвященных его самой известной песне, получившей название по этой дате."В этот день у меня примерно 27 или 30 интервью на одну и ту же тему, поэтому этот день знаковый... В этот день я ее (песню – Прим. Ред.) пою, и не только в этот. Поскольку песня любима на протяжении почти 30 лет всей страной, то я пою ее на каждом концерте. Люди умеют чувствовать и понимать друг друга, поэтому эта песня о том, что наверняка происходило в жизни каждого человека, потому что у каждого из нас бывали расставания, встречи, разочарования, любовь, поэтому песня всем нужна и важна", – сказал Шуфутинский РИА Новости.Собеседник агентства добавил, что в этот день исполнит "Третье сентября" на концерте и в эфире, а вот в кругу семьи и среди друзей он обычно не поет. "В связи с тем, что пение - моя профессия, в кругу семьи и друзей я не пою", – пояснил артист.Шуфутинский впервые исполнил песню "3 сентября" в 1993 году, когда артисту было 45 лет. Позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа". Музыку написал Игорь Крутой, автор текста — Игорь Николаев. В начале 2000-х годов в Сети появилось фото американского рэпера Рика Росса (напоминающего Шуфутинского) с цитатой из песни. Она была растиражирована, что позже превратило композицию Шуфутинского в мем, который в последние годы традиционно становится актуальным в преддверии 3 сентября.В прошлом году в Санкт-Петербурге создали петицию о запрете песни Шуфутинского, однако артист назвал предложение "очередной глупостью", ведь композицию запретить нельзя. Певец также говорил, что не собирается отказываться от хита "Третье сентября" из-за того, что она стала мемом. По словам автора слов шлягера Игоря Николаева, эта дата ничего не значит, просто она удачно легла на музыку.

https://ria.ru/20210902/shufutinskiy-1748210114.html

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михаил шуфутинский, игорь николаев, игорь крутой, новости культуры