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Путин отметил развитие IT-технологий в московских школах - РИА Новости, 01.09.2022
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Путин отметил развитие IT-технологий в московских школах
Путин отметил развитие IT-технологий в московских школах - РИА Новости, 01.09.2022
Путин отметил развитие IT-технологий в московских школах
Президент России Владимир Путин отметил хорошее развитие IT-технологий в школах Москвы. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:16
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общество
москва
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошее развитие IT-технологий в школах Москвы.Путин провел открытый урок "Разговор о важном". После встречи президент по просьбе детей расписывался у них в блокнотах на память и еще немного пообщался с ними. Один из школьников пригласил главу государства посмотреть, как сейчас развивают IT-технологии в школах Москвы."В Москве очень хорошо развиваются", - заметил Путин.
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общество, москва
Общество, Москва
19:16 01.09.2022 (обновлено: 19:37 01.09.2022)
 
Путин отметил развитие IT-технологий в московских школах

Президент России Путин отметил серьезное развитие IT-технологий в московских школах

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошее развитие IT-технологий в школах Москвы.
Путин провел открытый урок "Разговор о важном". После встречи президент по просьбе детей расписывался у них в блокнотах на память и еще немного пообщался с ними. Один из школьников пригласил главу государства посмотреть, как сейчас развивают IT-технологии в школах Москвы.
"В Москве очень хорошо развиваются", - заметил Путин.
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