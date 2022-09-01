https://ria.ru/20220901/shkoly-1813839170.html

Путин отметил развитие IT-технологий в московских школах

Путин отметил развитие IT-технологий в московских школах - РИА Новости, 01.09.2022

Путин отметил развитие IT-технологий в московских школах

Президент России Владимир Путин отметил хорошее развитие IT-технологий в школах Москвы. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T19:16

2022-09-01T19:16

2022-09-01T19:37

общество

москва

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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошее развитие IT-технологий в школах Москвы.Путин провел открытый урок "Разговор о важном". После встречи президент по просьбе детей расписывался у них в блокнотах на память и еще немного пообщался с ними. Один из школьников пригласил главу государства посмотреть, как сейчас развивают IT-технологии в школах Москвы."В Москве очень хорошо развиваются", - заметил Путин.

https://ria.ru/20220901/lenoblast-1813799250.html

москва

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общество, москва