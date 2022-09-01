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В Челябинской области открылись три новые школы - РИА Новости, 01.09.2022
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Челябинская область
https://ria.ru/20220901/shkoly-1813806542.html
В Челябинской области открылись три новые школы
В Челябинской области открылись три новые школы - РИА Новости, 01.09.2022
В Челябинской области открылись три новые школы
Три новых школы открылись в Челябинской области 1 сентября 2022 года, в том числе в Кунашакском районе, где дети будут учиться в одну смену, сообщила... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:41
2022-09-01T17:41
челябинская область
общество
алексей текслер
кунашакский район
миасс
верхнеуральск
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 сен – РИА Новости. Три новых школы открылись в Челябинской области 1 сентября 2022 года, в том числе в Кунашакском районе, где дети будут учиться в одну смену, сообщила пресс-служба правительства региона.Губернатор области Алексей Текслер в четверг посетил открывшуюся новую школу в Кунашакском районе."Сегодня большой, важный день в жизни района. Мы открываем новую школу… В целом порядка 20 школ мы строим в области и начнем строить в ближайшее время. Востребованность большая, старые школы не всегда дают возможность обеспечить работу в первую смену",- цитирует пресс-служба слова губернатора.По словам Текслера, сегодня новый учебный год начался во всех школах, там, где и был запланирован. "Я вчера проводил совещание. Все надзорные инстанции подтвердили полную готовность нашего региона к началу нового учебного года", - отметил глава региона.В новой школе Кунашакского района будут обучаться более 700 детей с 5 по 11 класс в одну смену, поясняет пресс-служба. Также в школе оборудованы: современный стадион с беговой дорожкой и искусственным покрытием, два спортивных зала, столовая с пищеблоком, два лингафонных кабинета, оборудованные лаборатории по физике, химии и биологии, благодаря которым дети смогут получать углубленные знания по предметам, добавляет пресс-служба.По данным пресс-службы, помимо кунашакской школы 1 сентября новые школы открылись в Верхнеуральске и Миассе. Заканчиваются работы в Тугайкульской школе в Копейске, до конца этого года завершится строительство школы в микрорайоне "Твоя привилегия" Сосновского района, Пласте и селе Айлино Саткинского района, уточняется в сообщении.Так, в Миассе, поясняет пресс-служба министерства образования и науки региона, новая школа будет работать в одну смену по принципу "Школа полного дня". Кроме основных уроков ребята смогут принять участие в различных направлениях внеурочной деятельности, в программах дополнительного образования с уклоном на физкультурно-спортивное и техническое направления, добавляется в сообщении.По словам директора Образовательного центра города Миасс Анны Солдаткиной, образовательный центр станет точкой притяжения для талантливых учеников, компетентных педагогов и вовлеченных родителей. "Современное оснащение, красивые, светлые классы, комфортная и безопасная среда ждут ребят в новом учебном году", - цитирует пресс-служба слова Солдаткиной.Как отметил глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов, сегодня открылась новая школа в районе. "В новой школе раздаются детские голоса. Хочется делать экскурсии по новой школе, которая станет опорной площадкой для учеников и педагогов нашего района. Здесь будут проводиться районные соревнования, мероприятия, мастер-классы, семинары. База для этого создается шикарная: хореографический и тренажерный залы, учебные кабинеты с техникой последнего поколения, форум-зоны, спортивные площадки, сенсорные комнаты, зимний сад и многое другое", - цитирует пресс-служба слова Айбулатова.
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общество, алексей текслер, кунашакский район, миасс, верхнеуральск
Челябинская область, Общество, Алексей Текслер, Кунашакский район, Миасс, Верхнеуральск
17:41 01.09.2022
 
В Челябинской области открылись три новые школы

В Челябинской области открылись три новые школы 1 сентября

© РИА Новости / Владимир ИвановЧелябинская область
Челябинская область - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Владимир Иванов
Челябинская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 1 сен – РИА Новости. Три новых школы открылись в Челябинской области 1 сентября 2022 года, в том числе в Кунашакском районе, где дети будут учиться в одну смену, сообщила пресс-служба правительства региона.
Губернатор области Алексей Текслер в четверг посетил открывшуюся новую школу в Кунашакском районе.
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"Сегодня большой, важный день в жизни района. Мы открываем новую школу… В целом порядка 20 школ мы строим в области и начнем строить в ближайшее время. Востребованность большая, старые школы не всегда дают возможность обеспечить работу в первую смену",- цитирует пресс-служба слова губернатора.
По словам Текслера, сегодня новый учебный год начался во всех школах, там, где и был запланирован. "Я вчера проводил совещание. Все надзорные инстанции подтвердили полную готовность нашего региона к началу нового учебного года", - отметил глава региона.
В новой школе Кунашакского района будут обучаться более 700 детей с 5 по 11 класс в одну смену, поясняет пресс-служба. Также в школе оборудованы: современный стадион с беговой дорожкой и искусственным покрытием, два спортивных зала, столовая с пищеблоком, два лингафонных кабинета, оборудованные лаборатории по физике, химии и биологии, благодаря которым дети смогут получать углубленные знания по предметам, добавляет пресс-служба.
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По данным пресс-службы, помимо кунашакской школы 1 сентября новые школы открылись в Верхнеуральске и Миассе. Заканчиваются работы в Тугайкульской школе в Копейске, до конца этого года завершится строительство школы в микрорайоне "Твоя привилегия" Сосновского района, Пласте и селе Айлино Саткинского района, уточняется в сообщении.
Так, в Миассе, поясняет пресс-служба министерства образования и науки региона, новая школа будет работать в одну смену по принципу "Школа полного дня". Кроме основных уроков ребята смогут принять участие в различных направлениях внеурочной деятельности, в программах дополнительного образования с уклоном на физкультурно-спортивное и техническое направления, добавляется в сообщении.
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По словам директора Образовательного центра города Миасс Анны Солдаткиной, образовательный центр станет точкой притяжения для талантливых учеников, компетентных педагогов и вовлеченных родителей. "Современное оснащение, красивые, светлые классы, комфортная и безопасная среда ждут ребят в новом учебном году", - цитирует пресс-служба слова Солдаткиной.
Как отметил глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов, сегодня открылась новая школа в районе. "В новой школе раздаются детские голоса. Хочется делать экскурсии по новой школе, которая станет опорной площадкой для учеников и педагогов нашего района. Здесь будут проводиться районные соревнования, мероприятия, мастер-классы, семинары. База для этого создается шикарная: хореографический и тренажерный залы, учебные кабинеты с техникой последнего поколения, форум-зоны, спортивные площадки, сенсорные комнаты, зимний сад и многое другое", - цитирует пресс-служба слова Айбулатова.
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Челябинская областьОбществоАлексей ТекслерКунашакский районМиассВерхнеуральск
 
 
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