Тамбовские специалисты восстановили школы в Новоайдарском районе ЛНР
ВОРОНЕЖ/ТАМБОВ, 1 сен - РИА Новости. Тамбовские специалисты восстановили школы и детские сады в подшефном Новоайдарском районе Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров.
"Нам удалось восстановить школы и детские сады в подшефном Новоайдарском районе. В районе действует 12 школ — все они полностью готовы к началу учебного года. В частности, капитально отремонтировано здание новоайдарской школы-гимназии. Полностью реконструирована, укомплектована самым современным оборудованием и фактически запущена с нуля школа в селе Чабановка. Кроме того, открыты ранее ликвидированные украинским режимом школы в селах Волкодаево и Муратово", - сказал Егоров.
Кроме того, по его словам, Тамбовская область передала четыре школьных автобуса для подвоза детей из отдаленных сел и деревень, а в августе переподготовку по российским образовательным стандартам в Тамбовском госуниверситете прошел 21 учитель Новоайдарского района.
Егоров отметил, что теперь главный акцент будет сделан на беспроблемном прохождении осенне-зимнего периода. Власти Тамбовской области планируют перевести системы отопления социальных объектов Новоайдарского района с твердого топлива на газ, а в школах — обустроить и запустить пищеблоки, соответствующие российским СанПиНам.
Неделю назад Тамбовская область отправила в Новоайдарский район ЛНР 240 тонн гуманитарного груза.
Решение о том, что российские регионы возьмут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР, было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР в июне. Регион помогает пострадавшему району восстановить инфраструктуру, жилые частные и многоквартирные дома.