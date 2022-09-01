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Тамбовские специалисты восстановили школы в Новоайдарском районе ЛНР - РИА Новости, 01.09.2022
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Тамбовская область
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Тамбовские специалисты восстановили школы в Новоайдарском районе ЛНР
Тамбовские специалисты восстановили школы в Новоайдарском районе ЛНР - РИА Новости, 01.09.2022
Тамбовские специалисты восстановили школы в Новоайдарском районе ЛНР
Тамбовские специалисты восстановили школы и детские сады в подшефном Новоайдарском районе Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости врио губернатора... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:28
2022-09-01T17:28
тамбовская область
общество
тамбовская область
максим егоров
луганская народная республика
лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ВОРОНЕЖ/ТАМБОВ, 1 сен - РИА Новости. Тамбовские специалисты восстановили школы и детские сады в подшефном Новоайдарском районе Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров.Кроме того, по его словам, Тамбовская область передала четыре школьных автобуса для подвоза детей из отдаленных сел и деревень, а в августе переподготовку по российским образовательным стандартам в Тамбовском госуниверситете прошел 21 учитель Новоайдарского района.Егоров отметил, что теперь главный акцент будет сделан на беспроблемном прохождении осенне-зимнего периода. Власти Тамбовской области планируют перевести системы отопления социальных объектов Новоайдарского района с твердого топлива на газ, а в школах — обустроить и запустить пищеблоки, соответствующие российским СанПиНам.Неделю назад Тамбовская область отправила в Новоайдарский район ЛНР 240 тонн гуманитарного груза.Решение о том, что российские регионы возьмут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР, было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР в июне. Регион помогает пострадавшему району восстановить инфраструктуру, жилые частные и многоквартирные дома.
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общество, тамбовская область, максим егоров, луганская народная республика, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, благотворительность, гуманитарная помощь
Тамбовская область, Общество, Тамбовская область, Максим Егоров, Луганская Народная Республика, ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Признание ДНР и ЛНР в России, Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию, Благотворительность, Гуманитарная помощь
17:28 01.09.2022
 

Тамбовские специалисты восстановили школы в Новоайдарском районе ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПодготовка школ к новому учебному году в ДНР
Подготовка школ к новому учебному году в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОРОНЕЖ/ТАМБОВ, 1 сен - РИА Новости. Тамбовские специалисты восстановили школы и детские сады в подшефном Новоайдарском районе Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров.
"Нам удалось восстановить школы и детские сады в подшефном Новоайдарском районе. В районе действует 12 школ — все они полностью готовы к началу учебного года. В частности, капитально отремонтировано здание новоайдарской школы-гимназии. Полностью реконструирована, укомплектована самым современным оборудованием и фактически запущена с нуля школа в селе Чабановка. Кроме того, открыты ранее ликвидированные украинским режимом школы в селах Волкодаево и Муратово", - сказал Егоров.
Кроме того, по его словам, Тамбовская область передала четыре школьных автобуса для подвоза детей из отдаленных сел и деревень, а в августе переподготовку по российским образовательным стандартам в Тамбовском госуниверситете прошел 21 учитель Новоайдарского района.
Егоров отметил, что теперь главный акцент будет сделан на беспроблемном прохождении осенне-зимнего периода. Власти Тамбовской области планируют перевести системы отопления социальных объектов Новоайдарского района с твердого топлива на газ, а в школах — обустроить и запустить пищеблоки, соответствующие российским СанПиНам.
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Неделю назад Тамбовская область отправила в Новоайдарский район ЛНР 240 тонн гуманитарного груза.
Решение о том, что российские регионы возьмут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР, было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР в июне. Регион помогает пострадавшему району восстановить инфраструктуру, жилые частные и многоквартирные дома.
 
Тамбовская областьОбществоТамбовская областьМаксим ЕгоровЛуганская Народная РеспубликаЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюБлаготворительностьГуманитарная помощь
 
 
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