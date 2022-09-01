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Тамбовские специалисты восстановили школы в Новоайдарском районе ЛНР

Тамбовские специалисты восстановили школы в Новоайдарском районе ЛНР - РИА Новости, 01.09.2022

Тамбовские специалисты восстановили школы в Новоайдарском районе ЛНР

Тамбовские специалисты восстановили школы и детские сады в подшефном Новоайдарском районе Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости врио губернатора... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:28

2022-09-01T17:28

2022-09-01T17:28

тамбовская область

общество

тамбовская область

максим егоров

луганская народная республика

лнр

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признание днр и лнр в россии

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ВОРОНЕЖ/ТАМБОВ, 1 сен - РИА Новости. Тамбовские специалисты восстановили школы и детские сады в подшефном Новоайдарском районе Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров.Кроме того, по его словам, Тамбовская область передала четыре школьных автобуса для подвоза детей из отдаленных сел и деревень, а в августе переподготовку по российским образовательным стандартам в Тамбовском госуниверситете прошел 21 учитель Новоайдарского района.Егоров отметил, что теперь главный акцент будет сделан на беспроблемном прохождении осенне-зимнего периода. Власти Тамбовской области планируют перевести системы отопления социальных объектов Новоайдарского района с твердого топлива на газ, а в школах — обустроить и запустить пищеблоки, соответствующие российским СанПиНам.Неделю назад Тамбовская область отправила в Новоайдарский район ЛНР 240 тонн гуманитарного груза.Решение о том, что российские регионы возьмут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР, было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР в июне. Регион помогает пострадавшему району восстановить инфраструктуру, жилые частные и многоквартирные дома.

https://ria.ru/20220812/kursy-1809216751.html

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луганская народная республика

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, тамбовская область, максим егоров, луганская народная республика, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, благотворительность, гуманитарная помощь