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Тамбовщина отправила в Новоайдарский район ЛНР 250 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 25.08.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220825/tambovschina-1812153624.html
Тамбовщина отправила в Новоайдарский район ЛНР 250 тонн гуманитарного груза
Тамбовщина отправила в Новоайдарский район ЛНР 250 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 25.08.2022
Тамбовщина отправила в Новоайдарский район ЛНР 250 тонн гуманитарного груза
Тамбовская область в четверг отправила 250 тонн гуманитарного груза в Новоайдарский район ЛНР, сообщил врио главы администрации области Максим Егоров. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:51
2022-08-25T17:51
тамбовская область
луганская народная республика
новоайдарский район
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Тамбовская область в четверг отправила 250 тонн гуманитарного груза в Новоайдарский район ЛНР, сообщил врио главы администрации области Максим Егоров.Новоайдарский район находится к северо-западу от Луганска, он перешел под контроль ЛНР в ходе российской специальной военной операции против Киева."Сегодня у нас еще ушла одна партия гуманитарного груза, около 250 тонн. Сегодня мы отправили груз в Новоайдарский район", - сказал Егоров на круглом столе "Регионы России - Донбассу: первые результаты системы шефской помощи", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия Сегодня".Он также отметил, что регион принял уже около 2,5 тысячи беженцев и 100 из них обеспечил работой. Также он отметил, что за это лето в Тамбовской области 180 детей с освобожденных территорий Донбасса прошли оздоровление в местных лагерях.
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луганская народная республика, новоайдарский район, гуманитарная помощь
Тамбовская область, Луганская Народная Республика, Новоайдарский район, Гуманитарная помощь
17:51 25.08.2022
 

Тамбовщина отправила в Новоайдарский район ЛНР 250 тонн гуманитарного груза

CC BY 4.0 / Администрация Тамбовской области / Вера Малыгина / Гуманитарная помощь, собранная Тамбовской областью для Новоайдарского района ЛНР
Гуманитарная помощь, собранная Тамбовской областью для Новоайдарского района ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
CC BY 4.0 / Администрация Тамбовской области / Вера Малыгина /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Тамбовская область в четверг отправила 250 тонн гуманитарного груза в Новоайдарский район ЛНР, сообщил врио главы администрации области Максим Егоров.
Новоайдарский район находится к северо-западу от Луганска, он перешел под контроль ЛНР в ходе российской специальной военной операции против Киева.
Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на ПМЭФ - 2022 - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 16:14Тамбовская область
Тамбовская область приняла 2,5 тысячи беженцев с Украины и из Донбасса
"Сегодня у нас еще ушла одна партия гуманитарного груза, около 250 тонн. Сегодня мы отправили груз в Новоайдарский район", - сказал Егоров на круглом столе "Регионы России - Донбассу: первые результаты системы шефской помощи", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия Сегодня".
Он также отметил, что регион принял уже около 2,5 тысячи беженцев и 100 из них обеспечил работой. Также он отметил, что за это лето в Тамбовской области 180 детей с освобожденных территорий Донбасса прошли оздоровление в местных лагерях.
 
Тамбовская областьЛуганская Народная РеспубликаНовоайдарский районГуманитарная помощь
 
 
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