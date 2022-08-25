https://ria.ru/20220825/tambovschina-1812153624.html

Тамбовщина отправила в Новоайдарский район ЛНР 250 тонн гуманитарного груза

Тамбовщина отправила в Новоайдарский район ЛНР 250 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 25.08.2022

Тамбовщина отправила в Новоайдарский район ЛНР 250 тонн гуманитарного груза

Тамбовская область в четверг отправила 250 тонн гуманитарного груза в Новоайдарский район ЛНР, сообщил врио главы администрации области Максим Егоров. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:51

2022-08-25T17:51

2022-08-25T17:51

тамбовская область

луганская народная республика

новоайдарский район

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Тамбовская область в четверг отправила 250 тонн гуманитарного груза в Новоайдарский район ЛНР, сообщил врио главы администрации области Максим Егоров.Новоайдарский район находится к северо-западу от Луганска, он перешел под контроль ЛНР в ходе российской специальной военной операции против Киева."Сегодня у нас еще ушла одна партия гуманитарного груза, около 250 тонн. Сегодня мы отправили груз в Новоайдарский район", - сказал Егоров на круглом столе "Регионы России - Донбассу: первые результаты системы шефской помощи", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия Сегодня".Он также отметил, что регион принял уже около 2,5 тысячи беженцев и 100 из них обеспечил работой. Также он отметил, что за это лето в Тамбовской области 180 детей с освобожденных территорий Донбасса прошли оздоровление в местных лагерях.

https://ria.ru/20220816/bezhentsy-1810039882.html

луганская народная республика

новоайдарский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

луганская народная республика, новоайдарский район, гуманитарная помощь