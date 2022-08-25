https://ria.ru/20220825/tambovschina-1812153624.html
Тамбовщина отправила в Новоайдарский район ЛНР 250 тонн гуманитарного груза
Тамбовщина отправила в Новоайдарский район ЛНР 250 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 25.08.2022
Тамбовщина отправила в Новоайдарский район ЛНР 250 тонн гуманитарного груза
Тамбовская область в четверг отправила 250 тонн гуманитарного груза в Новоайдарский район ЛНР, сообщил врио главы администрации области Максим Егоров. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:51
2022-08-25T17:51
2022-08-25T17:51
тамбовская область
луганская народная республика
новоайдарский район
гуманитарная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812152031_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_009a160f0871576538cc4ed192131010.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Тамбовская область в четверг отправила 250 тонн гуманитарного груза в Новоайдарский район ЛНР, сообщил врио главы администрации области Максим Егоров.Новоайдарский район находится к северо-западу от Луганска, он перешел под контроль ЛНР в ходе российской специальной военной операции против Киева."Сегодня у нас еще ушла одна партия гуманитарного груза, около 250 тонн. Сегодня мы отправили груз в Новоайдарский район", - сказал Егоров на круглом столе "Регионы России - Донбассу: первые результаты системы шефской помощи", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия Сегодня".Он также отметил, что регион принял уже около 2,5 тысячи беженцев и 100 из них обеспечил работой. Также он отметил, что за это лето в Тамбовской области 180 детей с освобожденных территорий Донбасса прошли оздоровление в местных лагерях.
https://ria.ru/20220816/bezhentsy-1810039882.html
луганская народная республика
новоайдарский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812152031_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_83dd29b0bb412b6aae9ab09f393dd105.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, новоайдарский район, гуманитарная помощь
Тамбовская область, Луганская Народная Республика, Новоайдарский район, Гуманитарная помощь