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Малоярославецкая школа под Калугой 1 сентября открылась в новом здании - РИА Новости, 01.09.2022
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Малоярославецкая школа под Калугой 1 сентября открылась в новом здании
Малоярославецкая школа под Калугой 1 сентября открылась в новом здании - РИА Новости, 01.09.2022
Малоярославецкая школа под Калугой 1 сентября открылась в новом здании
Торжественное открытие нового здания Малоярославецкой школы в Калужской области состоялось 1 сентября, школа приняла участие во Всероссийском онлайн-открытии... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T20:11
2022-09-01T20:11
общество
калужская область
малоярославец
россия
сергей кравцов
владислав шапша
татьяна голикова
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КАЛУГА, 1 сен – РИА Новости. Торжественное открытие нового здания Малоярославецкой школы в Калужской области состоялось 1 сентября, школа приняла участие во Всероссийском онлайн-открытии нового учебного года, сообщает правительство региона.Сообщается, что в День знаний перед торжественной линейкой педагоги и учащиеся общеобразовательной школы № 1 в Малоярославце в режиме видеоконференции приняли участие во Всероссийском онлайн-открытии школ. Символический старт началу учебного года дали заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр просвещения России Сергей Кравцов."Вице-премьер в своем слове отметила Малоярославецкую общеобразовательную школу №1 как одну из самых лучших в стране", - подчеркивает правительство Калужской области.На торжественной линейке в школе присутствовал губернатор региона Владислав Шапша. "Мы сделали всё для того, чтобы вам было комфортно учиться, а теперь дело за вами. Несите домой знания, хорошие отметки, радуйте родителей, учителей, становитесь лучше, умнее, идите вперед!" - обратился губернатор к школьникам.В рамках торжества строители передали символический ключ от новой школы ее руководству.По данным областного правительства, школа рассчитана на 1100 учащихся. Здание состоит из трёх корпусов, соединенных переходами. На площади 22,3 тысячи квадратных метров расположены учебные кабинеты, спортивные и актовый залы, столовая, библиотека, медицинский кабинет и пространство для дополнительного образования. Здесь школьники смогут заниматься робототехникой, посещать Центр детских инициатив, студии прототипирования, хореографическую и фото-видеостудии, голографический комплекс, технологические мастерские, оранжерею. В учебном учреждении организован "ресурсный класс" для детей с расстройством аутистического спектра на восемь мест."В 2023 году в школе планируется создание "Кванториума", который расширит направления дополнительного образования. Помимо этого запланировано оформление тематических зон в рекреациях, в том числе с использованием нанесения на стены художественных изображений с региональной краеведческой тематикой", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220901/shkoly-1813806542.html
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общество, калужская область, малоярославец, россия, сергей кравцов, владислав шапша, татьяна голикова
Общество, Калужская область, Малоярославец, Россия, Сергей Кравцов, Владислав Шапша, Татьяна Голикова
20:11 01.09.2022
 
Малоярославецкая школа под Калугой 1 сентября открылась в новом здании

В Калужской области 1 сентября открылась в новом здании Малоярославецкая школа

CC BY-SA 4.0 / Marwick42 / Maloyaroslavets, Russia. June, 2017 / Cropped imageМалоярославец
Малоярославец - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
CC BY-SA 4.0 / Marwick42 / Maloyaroslavets, Russia. June, 2017 / Cropped image
Малоярославец. Архивное фото
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КАЛУГА, 1 сен – РИА Новости. Торжественное открытие нового здания Малоярославецкой школы в Калужской области состоялось 1 сентября, школа приняла участие во Всероссийском онлайн-открытии нового учебного года, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в День знаний перед торжественной линейкой педагоги и учащиеся общеобразовательной школы № 1 в Малоярославце в режиме видеоконференции приняли участие во Всероссийском онлайн-открытии школ. Символический старт началу учебного года дали заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр просвещения России Сергей Кравцов.
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"Вице-премьер в своем слове отметила Малоярославецкую общеобразовательную школу №1 как одну из самых лучших в стране", - подчеркивает правительство Калужской области.
На торжественной линейке в школе присутствовал губернатор региона Владислав Шапша. "Мы сделали всё для того, чтобы вам было комфортно учиться, а теперь дело за вами. Несите домой знания, хорошие отметки, радуйте родителей, учителей, становитесь лучше, умнее, идите вперед!" - обратился губернатор к школьникам.
В рамках торжества строители передали символический ключ от новой школы ее руководству.
По данным областного правительства, школа рассчитана на 1100 учащихся. Здание состоит из трёх корпусов, соединенных переходами. На площади 22,3 тысячи квадратных метров расположены учебные кабинеты, спортивные и актовый залы, столовая, библиотека, медицинский кабинет и пространство для дополнительного образования. Здесь школьники смогут заниматься робототехникой, посещать Центр детских инициатив, студии прототипирования, хореографическую и фото-видеостудии, голографический комплекс, технологические мастерские, оранжерею. В учебном учреждении организован "ресурсный класс" для детей с расстройством аутистического спектра на восемь мест.
"В 2023 году в школе планируется создание "Кванториума", который расширит направления дополнительного образования. Помимо этого запланировано оформление тематических зон в рекреациях, в том числе с использованием нанесения на стены художественных изображений с региональной краеведческой тематикой", - говорится в сообщении.
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ОбществоКалужская областьМалоярославецРоссияСергей КравцовВладислав ШапшаТатьяна Голикова
 
 
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