https://ria.ru/20220901/shkola-1813841564.html

В Медыни открыли новую школу

В Медыни открыли новую школу - РИА Новости, 01.09.2022

В Медыни открыли новую школу

Торжественное открытие новой школы, одной из лучших в Калужской области, состоялось 1 сентября в городе Медынь, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T19:26

2022-09-01T19:26

2022-09-01T19:26

калужская область

общество

владислав шапша

калужская область

россия

школа

дети

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КАЛУГА, 1 сен – РИА Новости. Торжественное открытие новой школы, одной из лучших в Калужской области, состоялось 1 сентября в городе Медынь, сообщает правительство региона.В церемонии открытия принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша. Гостями мероприятия стали чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, сенатор Анатолий Артамонов, члены белорусской делегации, которые в этот день находились с рабочей поездкой в Калужской области, а также заслуженный артист РФ Игорь Угольников.Строительство школы в Медыни вело РУП "Белстройцентр", которые уже строили в регионе школы и детские сады – в частности, в Калуге, Малоярославце, Балабаново, Кондрово, Мещовске."Для меня большая честь начинать свою работу с такого мероприятия – открытия замечательной школы в Калужской области… Ваша школа просто замечательная, и я рад, что она построена с участием белорусов", - подчеркнул посол Крутой. Он выразил уверенность, что педагоги и современное оборудование школы позволят её ученикам стать не только образованными людьми, но и "воспитать в себе порядочность, честность, уважение к своей семье и к своей стране".По данным правительства региона, новая школа на 1000 мест построена в рамках нацпроекта "Образование" и федерального проекта "Современная школа". Здание площадью 30 тысяч квадратных метров оборудовано специализированными классами технической и гуманитарной направленности, столовой, спортивными и тренажерными залами, двумя бассейнами, крупнейшим в регионе многофункциональным актовым залом и библиотекой. На благоустроенной школьной территории расположены ряд спортивных объектов, в частности, большое футбольное поле, стадион, теннисный корт, хоккейная, баскетбольная и волейбольная площадки. В образовательном учреждении установлена новейшая система безопасности со 125 камерами видеонаблюдения."Поздравляя учащихся с Днём знаний и открытием новой школы, Владислав Шапша выразил благодарность белорусским строителям, благодаря которым, по его мнению, в Медыни появилась одна из лучших школ в области", - сообщает областное правительство.Говоря о возможностях нового образовательного учреждения, губернатор подчеркнул: "Прекрасное спортивное ядро и самая интересная "изюминка" здесь – киностудия, которую будет курировать Игорь Угольников. Мне кажется, что из Медыни в скором будущем выйдет не один знаменитый режиссёр".

https://ria.ru/20220819/shkola-1810883443.html

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https://ria.ru/20220829/byudzhet-1812844491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, владислав шапша, калужская область, россия, школа, дети