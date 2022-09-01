https://ria.ru/20220901/shkola-1813841564.html
В Медыни открыли новую школу
В Медыни открыли новую школу - РИА Новости, 01.09.2022
В Медыни открыли новую школу
Торжественное открытие новой школы, одной из лучших в Калужской области, состоялось 1 сентября в городе Медынь, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:26
2022-09-01T19:26
2022-09-01T19:26
калужская область
общество
владислав шапша
калужская область
россия
школа
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155762/88/1557628880_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_ba77702f60110653a8ca08c523aa9532.jpg
КАЛУГА, 1 сен – РИА Новости. Торжественное открытие новой школы, одной из лучших в Калужской области, состоялось 1 сентября в городе Медынь, сообщает правительство региона.В церемонии открытия принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша. Гостями мероприятия стали чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, сенатор Анатолий Артамонов, члены белорусской делегации, которые в этот день находились с рабочей поездкой в Калужской области, а также заслуженный артист РФ Игорь Угольников.Строительство школы в Медыни вело РУП "Белстройцентр", которые уже строили в регионе школы и детские сады – в частности, в Калуге, Малоярославце, Балабаново, Кондрово, Мещовске."Для меня большая честь начинать свою работу с такого мероприятия – открытия замечательной школы в Калужской области… Ваша школа просто замечательная, и я рад, что она построена с участием белорусов", - подчеркнул посол Крутой. Он выразил уверенность, что педагоги и современное оборудование школы позволят её ученикам стать не только образованными людьми, но и "воспитать в себе порядочность, честность, уважение к своей семье и к своей стране".По данным правительства региона, новая школа на 1000 мест построена в рамках нацпроекта "Образование" и федерального проекта "Современная школа". Здание площадью 30 тысяч квадратных метров оборудовано специализированными классами технической и гуманитарной направленности, столовой, спортивными и тренажерными залами, двумя бассейнами, крупнейшим в регионе многофункциональным актовым залом и библиотекой. На благоустроенной школьной территории расположены ряд спортивных объектов, в частности, большое футбольное поле, стадион, теннисный корт, хоккейная, баскетбольная и волейбольная площадки. В образовательном учреждении установлена новейшая система безопасности со 125 камерами видеонаблюдения."Поздравляя учащихся с Днём знаний и открытием новой школы, Владислав Шапша выразил благодарность белорусским строителям, благодаря которым, по его мнению, в Медыни появилась одна из лучших школ в области", - сообщает областное правительство.Говоря о возможностях нового образовательного учреждения, губернатор подчеркнул: "Прекрасное спортивное ядро и самая интересная "изюминка" здесь – киностудия, которую будет курировать Игорь Угольников. Мне кажется, что из Медыни в скором будущем выйдет не один знаменитый режиссёр".
https://ria.ru/20220819/shkola-1810883443.html
https://ria.ru/20220827/marafon-1812548085.html
https://ria.ru/20220829/byudzhet-1812844491.html
калужская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155762/88/1557628880_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_87dd21b4a1a09f03605ccd724769d980.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владислав шапша, калужская область, россия, школа, дети
Калужская область, Общество, Владислав Шапша, Калужская область, Россия, Школа, Дети
В Медыни открыли новую школу
Одна из лучших школ Калужской области открылась 1 сентября в Медыни
КАЛУГА, 1 сен – РИА Новости.
Торжественное открытие новой школы, одной из лучших в Калужской области, состоялось 1 сентября в городе Медынь, сообщает
правительство региона.
В церемонии открытия принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша
. Гостями мероприятия стали чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии
в РФ
Дмитрий Крутой, сенатор Анатолий Артамонов
, члены белорусской делегации, которые в этот день находились с рабочей поездкой в Калужской области, а также заслуженный артист РФ Игорь Угольников
.
Строительство школы в Медыни вело РУП "Белстройцентр", которые уже строили в регионе школы и детские сады – в частности, в Калуге
, Малоярославце, Балабаново, Кондрово, Мещовске.
"Для меня большая честь начинать свою работу с такого мероприятия – открытия замечательной школы в Калужской области… Ваша школа просто замечательная, и я рад, что она построена с участием белорусов", - подчеркнул посол Крутой. Он выразил уверенность, что педагоги и современное оборудование школы позволят её ученикам стать не только образованными людьми, но и "воспитать в себе порядочность, честность, уважение к своей семье и к своей стране".
По данным правительства региона, новая школа на 1000 мест построена в рамках нацпроекта "Образование" и федерального проекта "Современная школа". Здание площадью 30 тысяч квадратных метров оборудовано специализированными классами технической и гуманитарной направленности, столовой, спортивными и тренажерными залами, двумя бассейнами, крупнейшим в регионе многофункциональным актовым залом и библиотекой. На благоустроенной школьной территории расположены ряд спортивных объектов, в частности, большое футбольное поле, стадион, теннисный корт, хоккейная, баскетбольная и волейбольная площадки. В образовательном учреждении установлена новейшая система безопасности со 125 камерами видеонаблюдения.
"Поздравляя учащихся с Днём знаний и открытием новой школы, Владислав Шапша выразил благодарность белорусским строителям, благодаря которым, по его мнению, в Медыни появилась одна из лучших школ в области", - сообщает областное правительство.
Говоря о возможностях нового образовательного учреждения, губернатор подчеркнул: "Прекрасное спортивное ядро и самая интересная "изюминка" здесь – киностудия, которую будет курировать Игорь Угольников. Мне кажется, что из Медыни в скором будущем выйдет не один знаменитый режиссёр".